බොස්ටන් ගණිකා වෘත්තිය වැටලීමකදී අත්අඩංගුවට ගැනුණු ශ්රී ලාංකික බෞද්ධ භික්ෂුව ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි
එක්සත් ජනපදයේ බොස්ටන් නගරයේ නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් විසින් සිදු කරන ලද ගණිකා වෘත්තිය වැටලීමකදී අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයන් සත් දෙනා අතරට ශ්රී ලාංකික බෞද්ධ භික්ෂුවක් ද ඇතුළත් වූ අතර, එම සිද්ධියෙන් අනතුරුව එම හිමිනමෝ තමන් දරා සිටි නිල තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇත.
අත්අඩංගුවට ගැනීමේ විස්තර
බොස්ටන් පොලිසිය විසින් සිදු කරන ලද පුළුල් රහස් මෙහෙයුමක කොටසක් ලෙස එම හිමිනමෝ අත්අඩංගුවට ගැනුණු අතර, මෙම මෙහෙයුමෙන් සමස්තයක් ලෙස පුද්ගලයන් සත් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය. ගෙවා ලබා ගන්නා ලිංගික සේවා සොයා යන පුද්ගලයන් ඉලක්ක කර ගනිමින් මෙම වැටලීම සිදු කරන ලද අතර, ශ්රී ලාංකික භික්ෂුව ද ඒ අතරට හසු විය.
රාජකාරියෙන් ඉල්ලා අස්වීම
අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ ඉන් ඇතිවූ මහජන අවධානයෙන් අනතුරුව, එම හිමිනමෝ තමන් දරා සිටි තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වූ නමුත් එම තනතුරේ නිශ්චිත ස්වභාවය මූලික වාර්තාවල ක්ෂණිකව සඳහන් කර නොතිබිණි. මෙම ඉල්ලා අස්වීම සිද්ධිය හේතුවෙන් ඇතිවූ නින්දාවට සහ දැඩි මහජන විමර්ශනයට ලක්වීමට ගත් සෘජු ප්රතිචාරයක් ලෙස සැලකේ.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිචාර
මෙම ප්රවෘත්තිය ශ්රී ලංකාව තුළ දැඩි කම්පනයක් ඇති කර ඇත. ප්රධාන වශයෙන් සිංහල බෞද්ධ සමාජයක් වන ශ්රී ලංකාවේ බෞද්ධ පූජකවරුන් ඉතා ඉහළ ගෞරවයකින් සලකනු ලැබේ. සංඝරත්නය ලෙස හඳුන්වනු ලබන උපසම්පදා ලත් මහා සංඝයා වහන්සේලා කෙරෙහි ශ්රී ලාංකිකයන් සාම්ප්රදායිකව දක්වන ගැඹුරු භක්ති ගෞරවය හේතුවෙන්, මෙම හෙළිදරව්ව කෙරෙහි මහජනයා සහ ආගමික ප්රජාව දැඩි ලෙස ප්රතිචාර දක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා සමාජය තුළ අද්විතීය ලෙස ගෞරවනීය ස්ථානයක් හිමිකර ගෙන සිටින අතර, කසාවතට නොගැලපෙන යයි සලකනු ලබන ඕනෑම හැසිරීමක් සාමාන්යයෙන් පුළුල් සමාජ හෙළාදැකීමට ලක්වේ.
මෙම මෙහෙයුමේදී අත්අඩංගුවට ගත් සියලු දෙනාට එරෙහිව විධිමත් චෝදනා ඉදිරියට ගෙන යනු ඇත්දැයි එක්සත් ජනපද බලධාරීන් තවම දැනුම් දී නොමැත. මෙම සිද්ධිය දේශීය වශයෙන් මෙන්ම එක්සත් ජනපදයේ පදිංචි ශ්රී ලාංකික ප්රවාසික ප්රජාව අතරද අඛණ්ඩ අවධානයට ලක්වනු ඇතැයි සැලකේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.