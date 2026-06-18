පොලී අනුපාත ඉහළ යෑම හා පාරිභෝගික වියදම් පහළ යෑම මධ්යයේ ශ්රී ලංකාව 5% වර්ධන ඉලක්කය තරයේ අල්ලා ගනී
ඉහළ පොලී අනුපාත සහ පාරිභෝගික වියදම්වල කැපී පෙනෙන පහළ වැටීමක් එම අභිලාෂයට සැලකිය යුතු අභියෝග එල්ල කරමින් තිබියදීත්, ශ්රී ලංකාවේ බලධාරීන් වසර සඳහා 5% ආර්ථික වර්ධන ඉලක්කය පවත්වා ගෙන යයි.
වර්ධන ඉලක්කය නොවෙනස්ව පවතී
දේශීය ආර්ථිකයේ බාධාකාරී සාධක ඉහළ යමින් තිබියදීත්, දශක ගණනාවක කාලයක් තුළ රට මුහුණ දුන් දරුණුතම මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු දිවයිනේ ආර්ථික පුනරුද ගමන කෙරෙහි සාවධාන ශුභවාදිත්වයක් පිළිබිඹු කරමින්, ප්රතිපත්ති立案 කරන්නෝ 5% වර්ධන සීමාව සපුරා ගැනීම සඳහා වූ තම කැපවීම පෙන්නුම් කර ඇත.
ණය ගැනීමේ පිරිවැය ව්යාපාර හා ගෘහස්ථ අංශ දෙකටම බලවත් ලෙස බරක් වෙමින්, තද කළ මූල්ය ප්රතිපත්තියේ බලපෑම් පුළුල් ආර්ථිකය පුරා රැළි සේ පැතිරෙමින් පවතින මේ අවස්ථාවේදී පවා ඉලක්කය නොවෙනස්ව තබා ගැනීමේ තීරණය ගෙන ඇත.
පොලී අනුපාත ඉහළ යෑම පාරිභෝගිකයන් මිරිකයි
උද්ධමනය පාලනය කිරීමේ උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස හඳුන්වා දෙන ලද ඉහළ පොලී අනුපාත, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ක්රියාකාරකම්වල ප්රධාන ධාවකයන්ගෙන් එකක් වන පරිභෝජනයේ මැනිය හැකි පහළ වැටීමකට දායක වී ඇත. පාරිභෝගිකයෝ අඩුවෙන් වැය කරන විට, වර්ධන පුරෝකථනයන් සපුරා ගැනීම ක්රමයෙන් දුෂ්කර වන අතර, වෙනත් අංශ මත වන්දි ගෙවීමේ පීඩනය වැඩි වේ.
- ඉහළ ණය ගැනීමේ පිරිවැය ගෘහස්ථ වියදම් කිරීමේ ශක්තිය මැඩ පවත්වා ඇත
- ණය ලබා ගැනීමේ දැඩි කොන්දේසිවලට ප්රතිචාර දක්වමින් ව්යාපාරික ආයෝජනය මන්දගාමී වී ඇත
- දිගින් දිගටම පවතින ජීවන වියදම් පීඩාව මධ්යයේ පාරිභෝගික විශ්වාසය බිඳෙනසුලු ලෙස පවතී
පුනරුදය හා ස්ථාවරත්වය අතර තුලනය
එක් අතකින් උද්ධමනය පාලනය කිරීම හා රාජකෝෂීය විනය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම ද, අනෙක් අතකින් වර්ධන අපේක්ෂා සපුරා ගැනීම සඳහා ප්රමාණවත් ආර්ථික ක්රියාකාරකම් උත්තේජනය කිරීමට උත්සාහ කිරීම ද යන සියුම් සමතුලිතතා ක්රියාවලියක් ශ්රී ලංකාව සිදු කරමින් සිටී. රාජ්ය මූල්ය ස්ථාවර කිරීම හා විදේශ සංචිත නැවත ගොඩ නැගීම අරමුණු කරගත් ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනක් යටතේ රට ජාත්යන්තර මුද්රා අරමුදල සමඟ සමීපව කටයුතු කරමින් සිටී.
5% වර්ධන ගමන් මගක් පවත්වා ගැනීම සඳහා, ආර්ථිකයේ ප්රධාන අංශ හරහා ආයෝජනය හා ඵලදායිතාව දිරිගැන්වෙන ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ සමඟ මූල්ය කොන්දේසිවල සූක්ෂ්ම කළමනාකරණයක් අවශ්ය වනු ඇත.
දැඩි මූල්ය කොන්දේසිවල සම්පූර්ණ බලපෑම වඩාත් පැහැදිලි වන විට, නිල දෘෂ්ටිකෝණය සාධාරණීකරණය කිරීමට තරම් සැබෑ ආර්ථිකයට ප්රමාණවත් වේගයක් ලැබිය හැකි ද, නොහොත් සංශෝධිත පුරෝකථනයන් අවසානයේ අවශ්ය විය හැකි ද යන්න දැනගැනීමට ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ විශ්ලේෂකයෝ සිය අවධානය යොමු කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.