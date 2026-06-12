Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 4ක ADB අර්බුද සහාය පැකේජය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට ආධාර ලැබීමට නියමිතයි

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 4ක ADB අර්බුද සහාය පැකේජය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට ආධාර ලැබීමට නියමිතයි

මෑත කාලීන ගෝලීය අර්බුදවල අනතුරු විපාකවලින් මිදීමට තවමත් වෙර දරන ආර්ථිකයන්ට නව බලාපොරොත්තුවක් ලබාදෙමින්, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) විසින් දියත් කරන ලද එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන හතරක් වටිනා විශාල මූල්‍ය ආධාර පැකේජයෙන් ප්‍රයෝජන ලැබීමට තෝරාගත් රටවල් කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් වේ.

අවදානමට ලක් වූ ආර්ථිකයන්ට ජීවන රේඛාවක්

සැලකිය යුතු ආර්ථික හා මූල්‍ය පීඩනයන්ට මුහුණ දෙන සාමාජික රාජ්‍යන්ට ඉලක්කගත සහාය සැපයීම සඳහා ADB හි අර්බුද පැකේජය සැලසුම් කර ඇත. ස්වාධීනත්වයෙන් පසු ඇති වූ දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව සිය ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාව, මෙම සැලකිය යුතු අරමුදලින් කොටසක් ලැබීමට සුදුසු තත්ත්වයේ පසුවේ.

ප්‍රතිලාභී රටවල් කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත් කිරීම, දුෂ්කර ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ, ජාත්‍යන්තර ණය හිමියන් සමඟ සාකච්ඡා සහ සාමාන්‍ය පුරවැසියන් කෙරෙහි සැලකිය යුතු පීඩනයක් එල්ල කර ඇති ආර්ථික හිර කිරීමේ පියවරයන් ඇතුළත් වන ඒ රටේ අඛණ්ඩ ප්‍රකෘති මංතීරුව සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස සැලකේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිය සඳහා ADB හි භූමිකාව

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන ගමනේ නිරන්තර හවුල්කරුවෙකු වී ඇති අතර, මෙම නවතම කැපවීම රටේ ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් මගට බහුපාර්ශ්වික ණය දෙන ආයතනයේ අඛණ්ඩ විශ්වාසය අවධාරණය කරයි. ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් සහ අනෙකුත් ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කරුවන්ගෙන් ලැබෙන පවතින ආධාර වැඩසටහන් සමඟ මෙම අරමුදල් අනුපූරකව ක්‍රියා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

  • සමස්ත අර්බුද පැකේජය සුදුසුකම් ලත් සාමාජික රටවල් හරහා එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 4කට සමාන වේ.
  • මෙම මුලපිරීමෙන් ප්‍රතිලාභ ලැබීමට නියමිත රාජ්‍යන් අතරට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත් වේ.
  • ආර්ථික අවදානම් ඇමතීමට සහ ස්ථාවරකරණ උත්සාහයන් සඳහා සහාය වීමට මෙම අරමුදල් අපේක්ෂිත වේ.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම

රජය විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනැගීමට, ආයෝජක විශ්වාසය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට සහ රට පුරා මිලියන සංඛ්‍යාත පවුල් කෙරෙහි බලපෑ ජීවන වියදම් බර සහන කිරීමට කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකාවට, ADB වැනි බහුපාර්ශ්වික ආයතනවලින් සහන මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලැබීම ඉතා 結ීශීලී වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසංස්කරණ කැපවීම් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ප්‍රජාව විසින් පිළිගනු ලබන බවට වැඩිදුර සාක්ෂියක් ලෙස ආර්ථීකවේදීන් සහ ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂකයන් මෙම ප්‍රවර්ධනයට සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ; සම්පූර්ණ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය කරා යන මගේ අභියෝග තවමත් පවතින බව කිව යුතුය.

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා නිශ්චිත වෙන් කිරීම සහ ගෙවීම් කාලසටහන සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, ADB සහ අදාළ රජයේ අධිකාරීන් විසින් නියමිත වේලාවට නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බන්දාර සහ පෙරේරා විසින් සාහසික ප්‍රතිරෝධයකින් ශ්‍රී ලංකාව බිඳවැටීමේ අවදානමෙන් රකිති Sinhala

බන්දාර සහ පෙරේරා විසින් සාහසික ප්‍රතිරෝධයකින් ශ්‍රී ලංකාව බිඳවැටීමේ අවදානමෙන් රකිති

වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හි ලේන් විසින් මුල් පිතිකරණ රේඛාව විනාශකාරී ලෙස බිඳ දැමීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ඉතා ම අසරණ ස්ථානයකට පත් වූ නමුත්, බන්දාර සහ පෙරේරා යන දෙපළ විසින් කළ…

12 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 102.2ක් බව මුදල් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවට දන්වයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 102.2ක් බව මුදල් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවට දන්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු රාජ්‍ය අංශයේ ණය ප්‍රමාණය එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 102.2කට ආසන්න මට්ටමකට ළඟා වී ඇති බව මුදල් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනිල් ජයන්ත පෙරේරා…

12 Jun 2026 Discuss
විකල්ප ඉඩම් පිළිබඳ එකඟතාවය පිළිබඳ රජයේ ප්‍රකාශය කේපපිලාවු පවුල් ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

විකල්ප ඉඩම් පිළිබඳ එකඟතාවය පිළිබඳ රජයේ ප්‍රකාශය කේපපිලාවු පවුල් ප්‍රතික්ෂේප කරයි

අවතැන් වූ වාসීන් නිල ප්‍රකාශනයට එරෙහිව නැගී සිටිති ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ කේපපිලාවු ප්‍රදේශයේ වාසීන්, හමුදාව විසින් තවමත් අල්ලාගෙන සිටින තම මුල් ඉඩම් වෙනුවට…

12 Jun 2026 Discuss