ශ්රී ලංකාවේ මුළු ණය ප්රමාණය මුදල් අමාත්යාංශයේ නියෝජ්ය අමාත්යවරයා විසින් හෙළිදරව් කෙරේ
ශ්රී ලංකාවේ නියෝජ්ය මුදල් අමාත්යවරයා රටේ මුළු ණය ප්රමාණය මහජනතාව වෙත හෙළිදරව් කිරීමට ඉදිරිපත් වූ අතර, රටේ බරපතළම ආර්ථික අභියෝගයන්ගෙන් එකක් සම්බන්ධයෙන් දුර්ලභ ලෙස විනිවිදභාවය ප්රදර්ශනය කිරීමේ වටිනා මොහොතක් ලෙස එය සැලකේ.
ණය අංකඩ හෙළිවේ
නියෝජ්ය මුදල් අමාත්යවරයා මෙම හෙළිදරව් කිරීම සිදු කළේ, විශේෂයෙන් ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ මගපෙන්වීම යටතේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ප්රකෘතිමත් වීමේ ගමන් මග අඛණ්ඩව ගෙන යමින් සිටින මෙවැනි සන්දර්භයක, වඩා විශාල රාජ්ය මූල්ය වගවීමක් කරා ගෙන යන තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස නිරීක්ෂකයන් විශ්ලේෂණය කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ මුල් වරට විදේශ ණය ගෙවීමට අසමත් වූ 2022 වසරේ නොවිද්යාමාන ආර්ථික කඩාවැටීමෙන් අනතුරුව, ණය බැඳීම් ප්රතිව්යූහගත කිරීම සඳහා අධිෂ්ඨාන සහගතව කටයුතු කරමින් සිටින ශ්රී ලංකාව සඳහා මෙම හෙළිදරව් කිරීම අතිශය තීරණාත්මක මොහොතක සිදු වේ.
තවමත් ප්රකෘතිමත් වෙමින් පවතින රටක්
ශ්රී ලංකාවේ ණය බර දිගු කලක් තිස්සේ, දේශීයව මෙන්ම ජාත්යන්තර ණය හිමියන් සහ මූල්ය ආයතනයන් අතරේ ද, දැඩි විමර්ශනයට ලක් වූ කාරණාවකි. මුළු ණය ප්රමාණය ප්රසිද්ධියේ ඉදිරිපත් කිරීමට ආණ්ඩුව දක්වන කැමැත්ත, ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල් ආධාර වැඩසටහනට සම්බන්ධ පුළුල් ප්රතිසංස්කරණ උත්සාහයන්හි කොටසක් ලෙස විනිවිදභාවය කෙරෙහි ඇති අඛණ්ඩ කැපවීම සංඥා කරයි.
- ශ්රී ලංකාව 2022 දී දරුණු ආර්ථික අර්බුදයක් මධ්යයේ විදේශ ණය ගෙවීමට අසමත් විය
- රට දැනට ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ දීර්ඝකාලීන අරමුදල් පහසුකම් වැඩසටහනක් යටතේ පවතී
- ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ සාකච්ඡා අඛණ්ඩව ගෙන යනු ලැබේ
ශ්රී ලාංකිකයන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, රටේ ණය ප්රමාණයේ විශාලත්වය ඉතා ගැඹුරු ප්රතිවිපාක ගෙන දෙන කාරණාවකි; එය ආණ්ඩු වියදම්, බදු ප්රතිපත්ති, සහ දශකයකට ආසන්න දරුණු ශ්රිතකරණ ප්රතිපත්තිවලින් පසු රාජ්ය සේවා හා සහනාධාර යථා තත්ත්වයට පත් කළ හැකි වේගය සෘජුව තීරණය කරයි.
නියෝජ්ය මුදල් අමාත්යවරයාගේ හෙළිදරව් කිරීම, ආගාමී වසරවලදී ආණ්ඩුව ණය ප්රමාණය කළමනාකරණය කර අඩු කිරීමට සැලසුම් කරන ආකාරය, ඒ සමඟම ආර්ථික වර්ධනය පවත්වා ගෙන යෙදෙමින් අඛණ්ඩ රාජ්ය මූල්ය ඒකාබද්ධ කිරීමේ දරුණුතම බලපෑම්වලින් අනතිශෝෂිත ජනතාව ආරක්ෂා කරන ආකාරය පිළිබඳව ව පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් ඇවිලවීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
ණය අංකඩ සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවේ විනිවිදභාවය කෙරෙහි ඇති කැපවීම, මහජන විශ්වාසය නැවත ගොඩනැගීමට සහ ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් හා ණය හිමියන් අතර විශ්වාසය පවත්වා ගැනීමට අත්යවශ්ය බව සැලකේ.
රජය ණය හිමියන් සහ රට පිළිබඳ දිගුකාලීන රාජ්ය මූල්ය සැලැස්ම මත පුළුල් මහජනතාව සමඟ සම්බන්ධතා ගෙන යෙදෙමින් සිටිද්දී, දේශීය ණය සහ විදේශ ණය සංරචනයන්ගේ විස්තරාත්මක විභේදනය ඉදිරියේදී අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.