Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ක්‍රිස් සිල්වර්වුඩ් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රධාන කෝච් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ක්‍රිස් සිල්වර්වුඩ් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රධාන කෝච් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

ක්‍රිස් සිල්වර්වුඩ් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන කෝච් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇති අතර, එමඟින් දිවයිනේ කණ්ඩායම සමඟ ඔහු ගත කළ කාලපරිච්ඡේදයට තිත තැබේ.

එංගලන්ත පුරුෂ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන කෝච් ධුරය මීට පෙර හොබවා සිටි මෙම ඉංග්‍රීසි කෝච්වරයා, ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දස්කම් නඟා සිටුවීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පද්ධතියේ ප්‍රධානත්වය භාර ගත්තේය.

අභියෝගවලින් සලකුණු වූ කාලපරිච්ඡේදයක්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හි නායකත්වය දැරූ සිල්වර්වුඩ්ගේ කාලය දුෂ්කරතාවලින් තොර නොවීය. ඔහුගේ임기 සමඟිව කණ්ඩායම දැඩි සංචාර මාලාවකට සහ තරඟකාරී තරගවලට මුහුණ දුන් අතර, ලැබුණු ප්‍රතිඵල රසිකයන්ගේ සහ ක්‍රිකට් පරිපාලකයන්ගේ විමර්ශනයට ලක් විය.

ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය සඳහා පරිවර්තනයේ කාලපරිච්ඡේදයකට එකතු වන්නකි. ජාතික කණ්ඩායම සඳහා ස්ථාවරත්වයක් සහ පැහැදිලි දිශාවක් සොයා ගැනීමට දිරාපත් නොවී ක්‍රිකට් සංවිධානය මෑත වසරවල කිහිප වතාවක් කෝච් මාරුවීම් දැක ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හි ඉදිරි පියවර

සිල්වර්වුඩ්ගේ පිටත්වීම දැන් තහවුරු වී ඇති හෙයින්, ඉදිරි ජාත්‍යන්තර වගකීම් හරහා කණ්ඩායම මෙහෙයවීමට සුදුසු අනුප්‍රාප්තිකයකු හඳුනාගෙන පත් කිරීමේ ක්ෂණික කාර්යය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉදිරියේ තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඉදිරියේ ඇති කාර්යබහුල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් වාර සටහන හමුවේ, හැකි ඉක්මනින් නව තාක්ෂණික නායකත්වයක් සුරක්ෂිත කිරීමට ජාතික කණ්ඩායම 间간절히 බලාපොරොත්තු වෙයි.

නිල සංක්‍රමණ ක්‍රියාවලිය සහ නව ප්‍රධාන කෝච්වරයකු සෙවීම සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විසින් නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය-ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම මාස 12ක් තුළ අවසන් කිරීමට නියමිතයි Sinhala

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය-ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම මාස 12ක් තුළ අවසන් කිරීමට නියමිතයි

ඓතිහාසික වෙළඳ ගිවිසුම ශ්‍රී ලංකාවේ ගල්ෆ් කලාපීය ආර්ථික සම්බන්ධතා නැවත සකස් කළ හැකිය ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය අතර සවිස්තරාත්මක නිදහස් වෙළඳ…

12 Jun 2026 Discuss
රඳවා තබාගත් හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේව හමුවීමට පවුලේ අය හා නීතිඥයින් ඉල්ලීමක් Sinhala

රඳවා තබාගත් හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේව හමුවීමට පවුලේ අය හා නීතිඥයින් ඉල්ලීමක්

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා ප්‍රධානී මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) සුරේෂ් සල්ලේගේ භාර්යාව හා නීතික නියෝජිතයින්, ජනාධිපති රඳවා තැබීමේ නියෝගයක් යටතේ දැනට කොළඹ ජාතික…

12 Jun 2026 Discuss
බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය නාවික හමුදා පුහුණු වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් යෝෂිත රාජපක්ෂ CIABOC ඉදිරියට කැඳවයි Sinhala

බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය නාවික හමුදා පුහුණු වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් යෝෂිත රාජපක්ෂ CIABOC ඉදිරියට කැඳවයි

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්‍රයා වන සහ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ හිටපු නාවික ලුතිනන්වරයා වන…

12 Jun 2026 Discuss