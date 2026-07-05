Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලෝක කුසලාන උණුසුම සිසිල් වෙයි: එක්සත් ජනපදය එදිරිව බෙල්ජියම අවසන් 16 ටිකට් මිල 30%කින් පහත වැටී අර්ධ සුවයක්

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලෝක කුසලාන උණුසුම සිසිල් වෙයි: එක්සත් ජනපදය එදිරිව බෙල්ජියම අවසන් 16 ටිකට් මිල 30%කින් පහත වැටී අර්ධ සුවයක්

2026 FIFA ලෝක කුසලානයේ අතිශය අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටි එක්සත් ජනපදය සහ බෙල්ජියම අතර අවසන් 16 තරඟය සඳහා වන ටිකට් මිල 30%කට වඩා තියුනු ලෙස පහත වැටුණු අතර, සෙනසුරාදා සවස් වරුවේ සුළු ප්‍රකෘතියක් ද දක්නට ලැබිණ.

මිල ඉහළ අගයක් ස්පර්ශ කර තියුනු පහත වැටීමක්

සඳුදා සියැටල් හිදී පැවැත්වීමට නියමිත මෙම තරඟය සඳහා ආරම්භක ටිකට් මිල ජූනි 1 වන විට ඩොලර් 4,000කට ආසන්න අගයකට ඉහළ ගියේය. එහෙත් ඉන් පසු දිනවල එම අගය තියුනු ලෙස පහත වැටී, බොහෝ පාපන්දු රසිකයන් හා වෙළෙඳ බලකාම නිරීක්ෂකයන් අවිනිශ්චිතතාවයට පත් කළේය.

මෙම තියුනු පහත වැටීම, මුලදී ම ව්‍යාපාරය තුළ ඉතාමත් ඉල්ලුම් සහිත ලෙස සැලකූ තරඟයක ඉල්ලුම් ගතිකයන්හි සැලකිය යුතු වෙනසක් නියෝජනය කරයි. විශේෂයෙන් ම දේශීය ඇමරිකානු ආධාරකයන්ගේ ප්‍රබල සහාය සහ ශක්තිමත් බෙල්ජියම කණ්ඩායම සම්බන්ධයෙන් මෙය සුවිශේෂී වෙයි.

අස්ථාවර ද්විතීයික වෙළෙඳපොළක්

මිල ගණන් වල මෙම විස්මිත නොසෙල්වීම් ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා උත්සව වටා පවතින ද්විතීයික ටිකට් වෙළෙඳපොළේ අනිසිචිත ස්වභාවය පිළිබිඹු කරයි. ප්‍රසිද්ධ නොක් අවුට් තරඟවලට පෙර අවසාන දිනවල මෙවැනි විශාල ඉහළ පහළ යාම් සාමාන්‍ය දෙයක් වන අතර, විකුණුම්කරුවන් තම අපේක්ෂා සකස් කරගනිද්දී, ගැනුම්කරුවන් වඩා හොඳ ගනුදෙනු සඳහා රැඳී සිටිති.

සෙනසුරාදා සවස් වරුවේ දක්නට ලැබුණු අර්ධ ප්‍රකෘතිය තිබිය දී පවා, ජූනි මස මුල් භාගයේ ඉහළ අගයට සාපේක්ෂව මිල ගණන් සැලකිය යුතු ලෙස අඩු මට්ටමක පවතිනු ඇති අතර, සියැටල් ගැටුම සඳහා සහභාගී වීමට ප්‍රථමයෙන් ඇති නොවූ රසිකයන්ට මෙය අවස්ථාවක් ලෙස හැඳිය හැකිය.

පාපන්දු රසිකයන්ට මෙය අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?

2026 ලෝක කුසලානය හොඳින් අනුගමනය කරන ශ්‍රී ලාංකීය පාපන්දු ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට, මෙම තරඟය වටා ඇති ටිකට් මිල අස්ථාවරත්වය ව්‍යාපාරය ජනනය කර ඇති පුළුල් ගෝලීය උද්යෝගය යටිගා කරයි. කැනඩාව සහ මෙක්සිකෝව සමඟ ඒකාබද්ධ සත්කාරක රාජ්‍යයක් වන එක්සත් ජනපදය, තරඟාවලිය පුරා ම ටිකට් සඳහා අසාමාන්‍ය ඉල්ලුමක් දක්නට ලැබ ඇත.

  • ආරම්භක ටිකට් මිල ජූනි 1 දින ඩොලර් 4,000කට ආසන්න ඉහළ අගයකට ළඟා විය
  • සෙනසුරාදා සවස් වරුවේ අර්ධ ප්‍රකෘතියකට පෙර මිල 30%කට වඩා පහත වැටිණ
  • තරඟය සඳුදා සියැටල් හිදී පැවැත්වීමට නියමිත ය

එක්සත් ජනපදය එදිරිව බෙල්ජියම හමුව, අවසන් 16 අදියරේ ප්‍රධාන තරඟ ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකෙන අතර, 짜릿한 නොක් අවුට් ගැටුමක් බවට පත්වනු ඇතැ'යි ඉදිරිපස දී ගෝලීය අවධානය දැඩිව ශේෂව ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නිට්ටඹුව පදිංචිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට — වනජීවී නිලධාරීන් සඟවා තබා තිබූ ඇත් දත් කැබැල්ලක් හා ආභරණ හෙළිකරයි Sinhala

නිට්ටඹුව පදිංචිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට — වනජීවී නිලධාරීන් සඟවා තබා තිබූ ඇත් දත් කැබැල්ලක් හා ආභරණ හෙළිකරයි

නිට්ටඹුව ප්‍රදේශයේදී නීති විරෝධී ලෙස සතු කර ගෙන සිටි අලි දතකින් කොටසක්, මුද්දක් සහ පෙන්ඩන්ටයක් ඇතුළු ඇත් දත් ද්‍රව්‍ය සොයා ගැනීමත් සමඟ වනජීවී සංරක්ෂණ අධිකාරිය…

05 Jul 2026 Discuss
මෙන්ඩිස් සහ දිනූෂගේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇන්ටිගුවේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව 549/9 ප්‍රබල ප්‍රකාශනයක් සිදු කරයි Sinhala

මෙන්ඩිස් සහ දිනූෂගේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇන්ටිගුවේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව 549/9 ප්‍රබල ප්‍රකාශනයක් සිදු කරයි

ඇන්ටිගුවා ටෙස්ට් තරඟයේ පාලනය ශ්‍රී ලංකාව අතට ඇන්ටිගුවාහිදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව පැවැත්වෙන පළමු ටෙස්ට් තරඟයේ දෙවන දිනයේදී ශ්‍රී ලංකාව අතිශය ආධිපත්‍යශීලී…

05 Jul 2026 Discuss
මෝටර් සයිකල් අනතුරු රැසකින් පස් දෙනෙකු මිය යයි — මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ල මතුවේ Sinhala

මෝටර් සයිකල් අනතුරු රැසකින් පස් දෙනෙකු මිය යයි — මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ල මතුවේ

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වූ මෝටර් සයිකල් සම්බන්ධ වෙනම මාර්ග අනතුරු හතරකින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති අතර, මෙමගින් රටපුරා මාර්ග සුරක්ෂිතතාව…

05 Jul 2026 Discuss