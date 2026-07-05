Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියන් සාගරයේ ඉරාන නාවික යාත්‍රාව ගිලී යාමෙන් නාවිකයන් 32 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාව බේරාගනී

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියන් සාගරයේ ඉරාන නාවික යාත්‍රාව ගිලී යාමෙන් නාවිකයන් 32 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාව බේරාගනී

ඉන්දියන් සාගරයේ දී ඉරාන යුධ නෞකාවක් ගිලී යාමෙන් අනතුරුව නාවිකයන් 32 දෙනෙකු සාර්ථකව බේරාගැනීමට ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් සමත් වූ අතර, මෙය කලාපයේ සිදු වූ වැදගත් සමුද්‍රීය බේරාගැනීමේ මෙහෙයුමක් ලෙස මතුව ආ තිබේ.

බේරාගැනීමේ මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මකයි

ඉරාන නාවික යාත්‍රාව ගිලී ගිය අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සහ අදාළ සමුද්‍රීය බලධාරීන් ක්ෂණිකව බේරාගැනීමේ කටයුතු සංවිධානය කර, නාවිකයන් 32 දෙනා ම ආරක්ෂිත ව ගොඩ ගත්හ. සමුද්‍රයේ දී ඇති විය හැකි ව තිබූ ව්‍යසනකාරී තත්ත්වයකට නියමිත වේලාවට ලබා දුන් ඵලදායී ප්‍රතිචාරයක් ලෙස මෙම මෙහෙයුම ප්‍රශංසාවට ලක් ව ඇත.

යාත්‍රාව ගිලී යාමට හේතු වූ නිශ්චිත හේතු සාධක තවමත් සම්පූර්ණයෙන් තහවුරු කර නොමැති නමුත්, ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් ව්‍යසන සංඥා ලැබෙත් ම ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක ව, කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව බේරාගැනීමේ කණ්ඩායම් නියමිත ස්ථානයට යවන ලදී.

නාවිකයන් ආරක්ෂිතයි

විපත් වූ නෞකාවෙන් බේරාගත් නාවිකයන් 32 දෙනා ම මෙම සිදුවීමෙන් දිවි ගලවාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ. බේරාගත් නාවිකයන් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා නිලධාරීන් විසින් ආරක්ෂිත ව ගොඩ ගෙනෙන ලද අතර, ඔවුන් විවෘත මුහුදේ අභියෝගාත්මක තත්ත්වයන් යටතේ මෙම මෙහෙයුම සම්බන්ධීකරණය කළහ.

ඉරාන යුධ නෞකාව ගිලී යාම ඉන්දියන් සාගර සමුද්‍රීය කලාපය තුළ සිදු වූ කැපී පෙනෙන සිදුවීමක් ලෙස සැලකෙන අතර, ශ්‍රී ලංකාවට සහ පුළුල් කලාපයට ක්‍රමයෙන් වැඩිවෙමින් පවතින උපායමාර්ගික හා වාණිජ වැදගත්කමක් උසුලන මෙම ප්‍රදේශය ඉස්මතු ව ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ සමුද්‍රීය කාර්යභාරය

ප්‍රධාන ඉන්දියන් සාගර නැව් මාර්ග දිගේ කේන්ද්‍රීය ස්ථානයක පිහිටා තිබීම හේතුවෙන්, ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික වශයෙන් ම කලාපීය සමුද්‍රීය සෙවීම් හා බේරාගැනීමේ මෙහෙයුම්වල ප්‍රධාන භූමිකාවක් ඉටු කර ඇත. මෙම නවතම සිදුවීම, ද්වීප රාජ්‍යයේ ආශ්‍රිත ජලයන්හි සමුද්‍රීය ආරක්ෂිතත්ව ප්‍රමිතීන් තහවුරු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සතු හැකියාව හා කැපවීම තව දුරටත් ඉස්මතු කරයි.

ගිලී යාමට හේතු සාධක සොයා බැලීම සඳහා ඉදිරි දිනවල දී ශ්‍රී ලාංකික හා ඉරාන නිලධාරීන් අතර සහයෝගිතාවයකින් යුත් වැඩිදුර විමර්ශනයක් සිදු කෙරෙනු ඇතැයි බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සංශෝධිත බස් ගාස්තු ඉරිදා සිට බලාත්මක වේ; ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ රියදුරු සංගම් කනස්සල්ල පළ කරයි Sinhala

සංශෝධිත බස් ගාස්තු ඉරිදා සිට බලාත්මක වේ; ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ රියදුරු සංගම් කනස්සල්ල පළ කරයි

ජාතික ප්‍රවාහන කොමිෂන් සභාව (NTC) විසින් නිල නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සංශෝධිත බස් ගාස්තු ව්‍යුහය ජූලි 6 වැනි ඉරිදා සිට බලාත්මක වීමට නියමිත…

05 Jul 2026 Discuss
රුපියල ස්ථාවරව පවතිද්දී මහ බැංකුව ජූනි මාසයේ ඩොලර් මිලියන 70.5ක් මිලදී ගනී Sinhala

රුපියල ස්ථාවරව පවතිද්දී මහ බැංකුව ජූනි මාසයේ ඩොලර් මිලියන 70.5ක් මිලදී ගනී

රුපියල සාපේක්ෂ ස්ථාවරත්වයක් පවත්වාගෙන යන අතරතුර, රටේ විදේශ විනිමය සංචිත ශක්තිමත් කිරීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයන් පිළිබිඹු කරමින්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ජූනි මාසය තුළ…

05 Jul 2026 Discuss
මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය සඳහා චීන අරමුදල් යළි ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි — සංශෝධිත එකඟතාවය අවසන් අදියරේ Sinhala

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය සඳහා චීන අරමුදල් යළි ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි — සංශෝධිත එකඟතාවය අවසන් අදියරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය මූල්‍යාධාර නැවත ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන අතර, දෙරට අතර සංශෝධිත එකඟතාවයක් ඉදිරි කෙටි කාලයක් තුළ妥结 අවසන්…

05 Jul 2026 Discuss