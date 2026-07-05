Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගෝලීය පීඩනයන් මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන මිල සියයට 25කින් ඉහළ නංවයි

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගෝලීය පීඩනයන් මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන මිල සියයට 25කින් ඉහළ නංවයි

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන මිල සියයට 25කින් ඉහළ නැංවීමට නිවේදනය කර ඇති අතර, අඛණ්ඩව පවතින ගෝලීය ගැටුම්වලින් හා ජාත්‍යන්තර ශක්ති වෙළඳපොළ කෙරෙහි ඒවායේ රැළි බලපෑම්වලින් ඇති වූ ආර්ථික විපාකවලට රට මුහුණ දෙමින් සිටී.

පොම්පය දෙසින් ගෙනා තියුණු මිල ඉහළ යෑමක්

නවතම ඉන්ධන මිල සංශෝධනය මෑත කාලයේ දූපත් රාජ්‍යය දුටු වඩාත් සැලකිය යුතු ගැලපීම්වලින් එකක් ලෙස සළකනු ලැබේ. දැනටමත් බිඳෙනසුලු ආර්ථික යථා තත්ත්වයකට පත්වෙමින් සිටින පාරිභෝගිකයන්ට, ව්‍යාපාර ආයතනවලට සහ ප්‍රවාහන අංශවලට මෙමඟින් නව බරක් එකතු වේ.

ප්‍රධාන නිෂ්පාදන කලාපවල සැපයුම් දාම හා ශක්ති ප්‍රවාහ කඩාකප්පල් කරමින් පවතින යුද්ධය හේතුවෙන් ගෝලීය තෙල් මිල ඉහළ පහළ ගමන් කරන පසුබිමේ, ශ්‍රී ලංකාවේ ආනයන බිල්පත මත වැඩෙන පීඩනය මෙම ඉහළ යෑමෙන් පිළිබිඹු වේ.

එදිනෙදා ජීවිතයට වන බලපෑම

සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට, මෙම මිල ඉහළ යෑම සෑම අංශයකින්ම වැඩි පිරිවැයකට හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. බෙදාහරින්නන්ට, ගොවීන්ට හා කුඩා ව්‍යාපාරිකයන්ට ඉන්ධන වියදම් ඉහළ යාමත් සමඟ ප්‍රවාහන ගාස්තු, ආහාර මිල ගණන් සහ භාණ්ඩ හා සේවාවල පිරිවැය ද ඉහළ යාමට ඉඩ ඇත.

  • මහජන ප්‍රවාහන ක්‍රියාකරුවන් වැඩි වූ මෙහෙයුම් පිරිවැය පියවා ගැනීම සඳහා ගාස්තු සංශෝධනයක් ඉල්ලා සිටිය හැකිය
  • ඉන්ධනයෙන් ධාවනය වන යාත්‍රා මත රඳා පවතින ධීවර ප්‍රජාව ඊළඟට ඉතිරි ලාභය පටු වීමේ අවදානමට මුහුණ දෙයි
  • උත්පාදක බලය මත යැපෙන කුඩා හා මධ්‍යම ව්‍යවසායන්ගේ පොදු වියදම් ඉහළ යාමට ඉඩ ඇත

රජය පීඩනයට ලක්ව ඇත

මෑත වසරවල ශ්‍රී ලංකාව ග්‍රහණයට ගත් දැඩි ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමේ ප්‍රවාහනයේ සිටින පුරවැසියන්ගේ සුභසාධනය හා රාජ්‍ය මූල්‍ය වගකීම අතර සමතුලිතතාවය ළඟා කර ගැනීමේ දුෂ්කර කාර්යයට රජය මුහුණ දෙයි. පුළුල් ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ කැපවීම්වල කොටසක් ලෙස දේශීය ඉන්ධන මිල ගණන් ගෝලීය වෙළඳපොළ අනුපාතවලට සමීප කිරීමට රජය ඊට පෙරත් උත්සාහ ගෙන ඇත.

සියයට 25ක ඉන්ධන මිල ඉහළ යෑම, භූ දේශපාලනික ගැටුම් හේතුවෙන් අස්ථාවරත්වයට ලක් වූ ගෝලීය ශක්ති වෙළඳපොළ කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකාව තවමත් කෙතරම් දුරට බාහිර කම්පනවලට නිරාවරණය වී ඇත්දැයි කදිමට ඉස්මතු කර පෙන්වයි.

ආර්ථික විශේෂඥයන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, ජනගහනයේ වඩාත්ම අවදානමට ලක් වූ කොටස් ඉලක්ක කරගත් සහන ක්‍රමවේද සලකා බලන ලෙසයි. පාලනයකින් තොරව මිල ඉහළ යෑම පසුගිය වසර තුළ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමෙන් ලද සාමාන්‍ය ජයග්‍රහණ ගිලිහී යා හැකි බවට ඔවුහු අනතුරු අඟවති.

නිවේදනය කෙරෙහි මහජනයාගේ ප්‍රතිචාරය ඉහළ යාමත් සමඟ, ඕනෑම රජයේ ප්‍රතිචාරයක් හෝ සහනාධාර සංවිධාන පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනවලදී ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව උසස් කරන ලද Kfir C12 සටන් යානයේ මුල් පියාසැරිය සාර්ථකව සිදු කරමින් ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයකට ළඟා වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව උසස් කරන ලද Kfir C12 සටන් යානයේ මුල් පියාසැරිය සාර්ථකව සිදු කරමින් ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයකට ළඟා වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව සිය ආරක්ෂක ගුවන් සේවා ඉතිහාසයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයකට ළඟා වෙමින්, උසස් කරන ලද Kfir C12 සටන් යානයේ මුල් පියාසැරිය සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීමට සමත් වූ අතර,…

05 Jul 2026 Discuss
මැදපෙරදිග ගැටුම ශ්‍රී ලංකාව අන්ධකාරයට හෙළයි — ශක්ති සැපයුම් දාමයට දැඩි බාධා Sinhala

මැදපෙරදිග ගැටුම ශ්‍රී ලංකාව අන්ධකාරයට හෙළයි — ශක්ති සැපයුම් දාමයට දැඩි බාධා

මැදපෙරදිග කලාපයේ දිගින් දිගටම ඇවිළෙන ගැටුම ගෝලීය ශක්ති සැපයුම් දාමයන් කඩාකප්පල් කිරීම හේතුවෙන්, දිවයිනේ දැනටමත් අස්ථායී විදුලිබල අංශය මත අලුත් බරක් පටවමින්,…

05 Jul 2026 Discuss
හරක් කතා' නඩු විවාදය මධ්‍යයේ රනිල් විජේදාස වෙත පෞද්ගලික සංචාරයක් Sinhala

හරක් කතා' නඩු විවාදය මධ්‍යයේ රනිල් විජේදාස වෙත පෞද්ගලික සංචාරයක්

හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ සතියේ හිටපු නීතිය අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ නිවසට පෞද්ගලික සංචාරයක් සිදු කළ අතර, අධි-profile 'හරක් කතා' නඩුව…

05 Jul 2026 Discuss