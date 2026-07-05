ගෝලීය පීඩනයන් මධ්යේ ශ්රී ලංකාව ඉන්ධන මිල සියයට 25කින් ඉහළ නංවයි
ශ්රී ලංකාව ඉන්ධන මිල සියයට 25කින් ඉහළ නැංවීමට නිවේදනය කර ඇති අතර, අඛණ්ඩව පවතින ගෝලීය ගැටුම්වලින් හා ජාත්යන්තර ශක්ති වෙළඳපොළ කෙරෙහි ඒවායේ රැළි බලපෑම්වලින් ඇති වූ ආර්ථික විපාකවලට රට මුහුණ දෙමින් සිටී.
පොම්පය දෙසින් ගෙනා තියුණු මිල ඉහළ යෑමක්
නවතම ඉන්ධන මිල සංශෝධනය මෑත කාලයේ දූපත් රාජ්යය දුටු වඩාත් සැලකිය යුතු ගැලපීම්වලින් එකක් ලෙස සළකනු ලැබේ. දැනටමත් බිඳෙනසුලු ආර්ථික යථා තත්ත්වයකට පත්වෙමින් සිටින පාරිභෝගිකයන්ට, ව්යාපාර ආයතනවලට සහ ප්රවාහන අංශවලට මෙමඟින් නව බරක් එකතු වේ.
ප්රධාන නිෂ්පාදන කලාපවල සැපයුම් දාම හා ශක්ති ප්රවාහ කඩාකප්පල් කරමින් පවතින යුද්ධය හේතුවෙන් ගෝලීය තෙල් මිල ඉහළ පහළ ගමන් කරන පසුබිමේ, ශ්රී ලංකාවේ ආනයන බිල්පත මත වැඩෙන පීඩනය මෙම ඉහළ යෑමෙන් පිළිබිඹු වේ.
එදිනෙදා ජීවිතයට වන බලපෑම
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට, මෙම මිල ඉහළ යෑම සෑම අංශයකින්ම වැඩි පිරිවැයකට හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. බෙදාහරින්නන්ට, ගොවීන්ට හා කුඩා ව්යාපාරිකයන්ට ඉන්ධන වියදම් ඉහළ යාමත් සමඟ ප්රවාහන ගාස්තු, ආහාර මිල ගණන් සහ භාණ්ඩ හා සේවාවල පිරිවැය ද ඉහළ යාමට ඉඩ ඇත.
- මහජන ප්රවාහන ක්රියාකරුවන් වැඩි වූ මෙහෙයුම් පිරිවැය පියවා ගැනීම සඳහා ගාස්තු සංශෝධනයක් ඉල්ලා සිටිය හැකිය
- ඉන්ධනයෙන් ධාවනය වන යාත්රා මත රඳා පවතින ධීවර ප්රජාව ඊළඟට ඉතිරි ලාභය පටු වීමේ අවදානමට මුහුණ දෙයි
- උත්පාදක බලය මත යැපෙන කුඩා හා මධ්යම ව්යවසායන්ගේ පොදු වියදම් ඉහළ යාමට ඉඩ ඇත
රජය පීඩනයට ලක්ව ඇත
මෑත වසරවල ශ්රී ලංකාව ග්රහණයට ගත් දැඩි ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමේ ප්රවාහනයේ සිටින පුරවැසියන්ගේ සුභසාධනය හා රාජ්ය මූල්ය වගකීම අතර සමතුලිතතාවය ළඟා කර ගැනීමේ දුෂ්කර කාර්යයට රජය මුහුණ දෙයි. පුළුල් ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ කැපවීම්වල කොටසක් ලෙස දේශීය ඉන්ධන මිල ගණන් ගෝලීය වෙළඳපොළ අනුපාතවලට සමීප කිරීමට රජය ඊට පෙරත් උත්සාහ ගෙන ඇත.
සියයට 25ක ඉන්ධන මිල ඉහළ යෑම, භූ දේශපාලනික ගැටුම් හේතුවෙන් අස්ථාවරත්වයට ලක් වූ ගෝලීය ශක්ති වෙළඳපොළ කෙරෙහි ශ්රී ලංකාව තවමත් කෙතරම් දුරට බාහිර කම්පනවලට නිරාවරණය වී ඇත්දැයි කදිමට ඉස්මතු කර පෙන්වයි.
ආර්ථික විශේෂඥයන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, ජනගහනයේ වඩාත්ම අවදානමට ලක් වූ කොටස් ඉලක්ක කරගත් සහන ක්රමවේද සලකා බලන ලෙසයි. පාලනයකින් තොරව මිල ඉහළ යෑම පසුගිය වසර තුළ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමෙන් ලද සාමාන්ය ජයග්රහණ ගිලිහී යා හැකි බවට ඔවුහු අනතුරු අඟවති.
නිවේදනය කෙරෙහි මහජනයාගේ ප්රතිචාරය ඉහළ යාමත් සමඟ, ඕනෑම රජයේ ප්රතිචාරයක් හෝ සහනාධාර සංවිධාන පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනවලදී ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.