චීන සයිබර් අපරාධ මෙහෙයුම් සඳහා ආරක්ෂිත රැකවරණයක් බවට ශ්රී ලංකාව පත්වීමේ අවදානම
චීන සයිබර් අපරාධ ජාල විසින් ශ්රී ලංකාව මෙහෙයුම් කඳවුරක් ලෙස භාවිත කර ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳව ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් සහ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම නිරීක්ෂණය කරන්නන් අතර දැඩි සැලකිල්ල මතුව තිබේ — මෙය දිවයිනේ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්, නියාමන රාමු සහ භූ දේශපාලනික අවදානම් පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු කරයි.
වර්ධනය වන කලාපීය තර්ජනයක්
අග්නිදිග සහ දකුණු ආසියාව පුරා, චීන අපරාධ ජාල සමඟ සම්බන්ධ සංවිධිත සයිබර් අපරාධ කණ්ඩායම් විසින් දුර්වල ඩිජිටල් අධීක්ෂණයක්, සිදුරු සහිත දේශ සීමාවන් සහ සීමිත සයිබර් ආරක්ෂා ක්රියාත්මක කිරීමේ ධාරිතාවක් ඇති රටවල් ක්රමානුකූලව හඳුනා ගනිමින් සිටී. විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයකින් තවමත් සුවය ලබමින් සිටින ශ්රී ලංකාව, එවැනි කණ්ඩායම් සඳහා ආකර්ෂණීය ඉලක්කයක් විය හැකි බව විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවයි.
මෙම අපරාධ ව්යවසායන් සාමාන්යයෙන් ආරක්ෂක විශේෂඥයන් "ඩිජිටල් කාර්යාල අවකාශ" ලෙස හඳුන්වන දෑ ස්ථාපිත කරයි — විශාල පරිමාණ සයිබර් වංචා, වංචා ඇමතුම් මධ්යස්ථාන මෙහෙයුම්, ගුප්ත මුදල් විශුද්ධිකරණ සහ සබැඳි ජාවාරම් සැලසුම් සාපේක්ෂ දඬුවමකින් තොරව පවත්වාගෙන යනු ලබන භෞතික ස්ථාන.
ශ්රී ලංකාව ඇයි?
ශ්රී ලංකාව එවැනි මෙහෙයුම් සඳහා ආකර්ෂණීය ගමනාන්තයක් කළ හැකි සාධක කිහිපයක් ඇත. රටේ පවතින ආර්ථික අස්ථාවරත්වය නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම සහ ඩිජිටල් නියාමනය සඳහා වගකිව යුතු ඒවා ඇතුළු රාජ්ය ආයතන දුර්වල කර ඇත. සයිබර් අපරාධ නීති රාමුවේ හිඩැස්, අනවසර සබැඳි ක්රියාකාරකම් නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ බාධා කිරීමට ඇති සීමිත තාක්ෂණික ධාරිතාව සමඟ එකතු වී, අපරාධ ජාල ක්රියාශීලීව ගසාකෑමට සොයන තත්ත්ව නිර්මාණය කරයි.
- පවතින සයිබර් අපරාධ නීති දුර්වල ලෙස ක්රියාත්මක කිරීම
- ඩිජිටල් ආරක්ෂක තර්ජන පිළිබඳ ඒජන්සි අතර සීමිත සම්බන්ධීකරණය
- නියාමන ආයතන සඳහා ලබා ගත හැකි සම්පත් අඩු කරන ආර්ථික පීඩනය
- විදේශ ව්යාපාර ලියාපදිංචිය සහ ආයෝජන පිළිබඳ ناکාෆී පරික්ෂාව
පුළුල් රටාව
මෙම සැලකිල්ල හුදෙකලාව මතු නොවේ. මියන්මාරය, කාම්බෝජය සහ ලාඕසය වැනි රටවල් දැනටමත් චීන සම්බන්ධිත සයිბර් අපරාධ සංකීර්ණ විශාල පරිමාණයෙන් ස්ථාපිත වීමට ලක්ව ඇති අතර, ඒ ඇතැම් ඒවා නීත්යානුකූල රැකියාවල් පෙරලා රවටා ගත් පුද්ගලයන්ගේ මිනිස් ජාවාරම සහ බලහත්කාර කම්කරු සේවය සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත.
දකුණු ආසියාවේ මෙම ආකෘතිය පුනරාවර්තනය වීම සැලකිය යුතු උත්සන්නයක් නියෝජනය කරනු ඇති අතර, කලාපය පුරා අපරාධ සංක්රමණ රටා නිරීක්ෂණය කරන්නන්ගේ ඇස් ඉන්දියන් සාගරයේ ශ්රී ලංකාවේ උපාය මාර්ගික ස්ථානය කෙරෙහි යොමු නොවී නොමැත.
හදිසි පියවර ගැනීමේ ඉල්ලීම්
රටේ අවදානම් තවදුරටත් ගසාකෑමට ලක් වීමට පෙර ශ්රී ලංකා බලධාරීන් ක්රියාශීලී පියවර ගන්නා ලෙස ආරක්ෂක නිරීක්ෂකයන් 촉구 කරති. නිර්දේශ අතර සයිබර් අපරාධ පිළිබඳ නීතිමය රාමුව ශක්තිමත් කිරීම, ජාත්යන්තර බුද්ධි තොරතුරු හුවමාරු ව්යවස්ථා වැඩිදියුණු කිරීම, සහ දිවයිනේ ඩිජිටල් හෝ සන්නිවේදන සම්බන්ධිත ව්යාපාර ස්ථාපිත කරන විදේශ ජාතිකයන් පිළිබඳ සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාව වැඩිකිරීම ඇතුළත් වේ.
ක්රියා කිරීමේ කවුළුව පටු ය. මෙම ජාල ස්ථිරව පදිංචි වූ පසු, ඒවා විසුරුවා හැරීම අසාමාන්ය ලෙස දුෂ්කර වේ — අසල්වැසි රටවල් සැලකිය යුතු ව්යයකින් සොයාගෙන ඇති පරිදි.
ජාත්යන්තර කීර්තිය නැවත ගොඩ නගා ගැනීමට සහ නීත්යානුකූල විදේශ ආයෝජන誘 ආකර්ෂණය කර ගැනීමට කඩිනමින් කටයුතු කරන රාජ්යයකට, ශ්රී ලංකාව සයිබර් අපරාධ ක්රියාකාරකම් සමඟ සම්බන්ධ වීමට ඉඩ දීම ආර්ථිකව, රාජ්ය තාන්ත්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.