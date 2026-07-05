නේගඹෝ බන්ධනාගාරය ජ්වලනය වෙයි: සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු මිය යාමත් සමඟ දුසිම් ගනනක් ආරක්ෂිත වහලවලට නැගී විරෝධය දක්වයි
නේගඹෝ බන්ධනාගාරය තුළ ඇති වූ දරුණු ගැටුමකින් සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු මිය ගොස් තවත් අය 35 දෙනෙකුට අවම වශයෙන් තුවාල සිදු වී ඇති අතර, අරගලය ශීඝ්රයෙන් ව්යාප්ත වෙමින් පිරිමි හා ගැහැනු සිරකරුවන් සහභාගී වූ සම්පූර්ණ පරිමාණ වහල් විරෝධතාවක් දක්වා ඉහළ ගියේය.
බන්ධනාගාර පවුරු අතර ප්රචණ්ඩත්වය ගිනි ගනී
සිරකරුවන්ගේ කණ්ඩායම් දෙකක් සෘජුවම ගැටීම නිසා ආරම්භ වූ මෙම සිදුවීම, බන්ධනාගාර බලධාරීන්ට මැඩ පැවැත්වීමට අපහසු සිදුවීම් මාලාවක් ඇති කළේය. උද්යෝගය උතුරා යාමත් සමඟ, පහසුකම් සතු කාන්තා සිරකරුවන් ද ඇතුළු සිරකරුවන් විරෝධය දැක්වීමේ劇的 ශෛලියෙන් ගොඩනැගිලිවල වහලවලට නැගුණු අතර, විරෝධතාවේ දර්ශන සහිත වීඩියෝ ද්රශ්ය බහුලව ප්රචලිත විය.
මරණ දෙක, මෑත කාලීනව ශ්රී ලංකාවේ දක්නට ලැබුණු වඩාත් බරපතළ බන්ධනාගාර කැළඹිලිවලින් එකක් ලෙස හැඳින්විය හැකි මෙම සිදුවීමේ භයානකත්වය ඉදිරියට ගෙන යයි. ප්රතිවාදී කණ්ඩායම් අතර ගැටුමේ දී තුවාල ලැබූ 35 දෙනා, ජනාකීර්ණ රඳවා ගැනීමේ පහසුකම් තුළ සාමය බිඳ වැටෙන විට රැජැදෙන භයානක තත්ත්වයන් ඉස්මතු කරයි.
වහල් විරෝධතාව මහජන අවධානය ආකර්ෂණය කරයි
බන්ධනාගාර වහලය මත රැඳී සිටි සිරකරුවන්ගේ දර්ශන සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ලබා ගත් අතර, ආයතනය තුළ ගිනිගෙන ඇති පැමිණිලිවලේ ශක්තිමත් දෘශ්ය සංකේතයක් ලෙස ඒ විරෝධතාව ඉදිරිපත් විය. පිරිමි හා ගැහැනු රඳවා ගත් දෙඅංශයෙන්ම සිරකරුවන් වහල් විරෝධතාවට සහභාගී වීම, කැළඹිල්ල බන්ධනාගාරයේ විවිධ කොටස් හරහා කෙතරම් ව්යාප්ත වී ඇත්දැයි ඉස්මතු කළ අසාමාන්ය සිදුවීමකි.
තත්ත්වය පාලනය කර සාමය යළි ස්ථාපිත කිරීමට ආරක්ෂක නිලධාරීන් යොදවා ගත් නමුත්, සිරකරු කණ්ඩායම් දෙක අතර ආරම්භයේ දී ගැටුම ඇති කළ හේතු, වාර්තා කරන අවස්ථාවේ දී පරීක්ෂාවට ලක්ව තිබිණ.
බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය වටා දිගු කලක් තිස්සේ පවතින ජනාකීර්ණ බව, ප්රමාණවත් නොවන සම්පත් සහ රඳවා ගැනීමේ පහසුකම් තුළ ක්රියාත්මක ප්රතිවාදී අපරාධ ජාල කළමනාකරණය ඇතුළු ගැටලු කෙරෙහි, මෙම සිදුවීම නැවතත් අවධානය යොමු කර ඇත.
බස්නාහිර පළාතේ පිහිටා ඇති නේගඹෝ බන්ධනාගාරය, රඳවා ගත් හා වරදකරු කළ සිරකරුවන් සැලකිය යුතු සංඛ්යාවක් රඳවා ගන්නා අතර, බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ ගැන සහ වෙනත් ස්ථාවරයන් දරන අය, රටේ ප්රත්යේකාගාර ආයතන තුළ ඇති පද්ධතිමය ගැටලු ප්රචණ්ඩ ගැටුම් ඇති කිරීමට ඉඩ ප්රස්ථා සකස් කරන බවට දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු ඇඟවීය.
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජාලයේ කළමනාකරණයේ වැඩි විනිවිදභාවයක් හා වගවීමක් ඉල්ලා ගන්නා හඬ ඉහළ යත්ම, මරණ හා කැළඹිල්ල වටා ඇති හේතු සොයා බැලීමට නිලධාරීන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.