Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගඹෝ බන්ධනාගාරය ජ්වලනය වෙයි: සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු මිය යාමත් සමඟ දුසිම් ගනනක් ආරක්ෂිත වහලවලට නැගී විරෝධය දක්වයි

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගඹෝ බන්ධනාගාරය ජ්වලනය වෙයි: සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු මිය යාමත් සමඟ දුසිම් ගනනක් ආරක්ෂිත වහලවලට නැගී විරෝධය දක්වයි

නේගඹෝ බන්ධනාගාරය තුළ ඇති වූ දරුණු ගැටුමකින් සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු මිය ගොස් තවත් අය 35 දෙනෙකුට අවම වශයෙන් තුවාල සිදු වී ඇති අතර, අරගලය ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පිරිමි හා ගැහැනු සිරකරුවන් සහභාගී වූ සම්පූර්ණ පරිමාණ වහල් විරෝධතාවක් දක්වා ඉහළ ගියේය.

බන්ධනාගාර පවුරු අතර ප්‍රචණ්ඩත්වය ගිනි ගනී

සිරකරුවන්ගේ කණ්ඩායම් දෙකක් සෘජුවම ගැටීම නිසා ආරම්භ වූ මෙම සිදුවීම, බන්ධනාගාර බලධාරීන්ට මැඩ පැවැත්වීමට අපහසු සිදුවීම් මාලාවක් ඇති කළේය. උද්යෝගය උතුරා යාමත් සමඟ, පහසුකම් සතු කාන්තා සිරකරුවන් ද ඇතුළු සිරකරුවන් විරෝධය දැක්වීමේ劇的 ශෛලියෙන් ගොඩනැගිලිවල වහලවලට නැගුණු අතර, විරෝධතාවේ දර්ශන සහිත වීඩියෝ ද්‍රශ්‍ය බහුලව ප්‍රචලිත විය.

මරණ දෙක, මෑත කාලීනව ශ්‍රී ලංකාවේ දක්නට ලැබුණු වඩාත් බරපතළ බන්ධනාගාර කැළඹිලිවලින් එකක් ලෙස හැඳින්විය හැකි මෙම සිදුවීමේ භයානකත්වය ඉදිරියට ගෙන යයි. ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම් අතර ගැටුමේ දී තුවාල ලැබූ 35 දෙනා, ජනාකීර්ණ රඳවා ගැනීමේ පහසුකම් තුළ සාමය බිඳ වැටෙන විට රැජැදෙන භයානක තත්ත්වයන් ඉස්මතු කරයි.

වහල් විරෝධතාව මහජන අවධානය ආකර්ෂණය කරයි

බන්ධනාගාර වහලය මත රැඳී සිටි සිරකරුවන්ගේ දර්ශන සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ලබා ගත් අතර, ආයතනය තුළ ගිනිගෙන ඇති පැමිණිලිවලේ ශක්තිමත් දෘශ්‍ය සංකේතයක් ලෙස ඒ විරෝධතාව ඉදිරිපත් විය. පිරිමි හා ගැහැනු රඳවා ගත් දෙඅංශයෙන්ම සිරකරුවන් වහල් විරෝධතාවට සහභාගී වීම, කැළඹිල්ල බන්ධනාගාරයේ විවිධ කොටස් හරහා කෙතරම් ව්‍යාප්ත වී ඇත්දැයි ඉස්මතු කළ අසාමාන්‍ය සිදුවීමකි.

තත්ත්වය පාලනය කර සාමය යළි ස්ථාපිත කිරීමට ආරක්ෂක නිලධාරීන් යොදවා ගත් නමුත්, සිරකරු කණ්ඩායම් දෙක අතර ආරම්භයේ දී ගැටුම ඇති කළ හේතු, වාර්තා කරන අවස්ථාවේ දී පරීක්ෂාවට ලක්ව තිබිණ.

බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය වටා දිගු කලක් තිස්සේ පවතින ජනාකීර්ණ බව, ප්‍රමාණවත් නොවන සම්පත් සහ රඳවා ගැනීමේ පහසුකම් තුළ ක්‍රියාත්මක ප්‍රතිවාදී අපරාධ ජාල කළමනාකරණය ඇතුළු ගැටලු කෙරෙහි, මෙම සිදුවීම නැවතත් අවධානය යොමු කර ඇත.

බස්නාහිර පළාතේ පිහිටා ඇති නේගඹෝ බන්ධනාගාරය, රඳවා ගත් හා වරදකරු කළ සිරකරුවන් සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාවක් රඳවා ගන්නා අතර, බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ගැන සහ වෙනත් ස්ථාවරයන් දරන අය, රටේ ප්‍රත්‍යේකාගාර ආයතන තුළ ඇති පද්ධතිමය ගැටලු ප්‍රචණ්ඩ ගැටුම් ඇති කිරීමට ඉඩ ප්‍රස්ථා සකස් කරන බවට දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු ඇඟවීය.

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජාලයේ කළමනාකරණයේ වැඩි විනිවිදභාවයක් හා වගවීමක් ඉල්ලා ගන්නා හඬ ඉහළ යත්ම, මරණ හා කැළඹිල්ල වටා ඇති හේතු සොයා බැලීමට නිලධාරීන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සංශෝධිත බස් ගාස්තු ඉරිදා සිට බලාත්මක වේ; ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ රියදුරු සංගම් කනස්සල්ල පළ කරයි Sinhala

සංශෝධිත බස් ගාස්තු ඉරිදා සිට බලාත්මක වේ; ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ රියදුරු සංගම් කනස්සල්ල පළ කරයි

ජාතික ප්‍රවාහන කොමිෂන් සභාව (NTC) විසින් නිල නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සංශෝධිත බස් ගාස්තු ව්‍යුහය ජූලි 6 වැනි ඉරිදා සිට බලාත්මක වීමට නියමිත…

05 Jul 2026 Discuss
රුපියල ස්ථාවරව පවතිද්දී මහ බැංකුව ජූනි මාසයේ ඩොලර් මිලියන 70.5ක් මිලදී ගනී Sinhala

රුපියල ස්ථාවරව පවතිද්දී මහ බැංකුව ජූනි මාසයේ ඩොලර් මිලියන 70.5ක් මිලදී ගනී

රුපියල සාපේක්ෂ ස්ථාවරත්වයක් පවත්වාගෙන යන අතරතුර, රටේ විදේශ විනිමය සංචිත ශක්තිමත් කිරීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයන් පිළිබිඹු කරමින්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ජූනි මාසය තුළ…

05 Jul 2026 Discuss
මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය සඳහා චීන අරමුදල් යළි ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි — සංශෝධිත එකඟතාවය අවසන් අදියරේ Sinhala

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය සඳහා චීන අරමුදල් යළි ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි — සංශෝධිත එකඟතාවය අවසන් අදියරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය මූල්‍යාධාර නැවත ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන අතර, දෙරට අතර සංශෝධිත එකඟතාවයක් ඉදිරි කෙටි කාලයක් තුළ妥结 අවසන්…

05 Jul 2026 Discuss