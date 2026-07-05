මන්නාරයේ 50 MW HayWind සුළං උද්යානයේ අවසන් තර්බයින් නැව්ගත කිරීම සමඟ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට
මන්නාරයේ HayWind සුළං විදුලි බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට එළඹ ඇති අතර, මෙගාවොට් 50 ධාරිතාවයෙන් යුත් මෙම ව්යාපෘතිය සඳහා අවශ්ය අවසන් තර්බයින් තොරතුර ගමනාන්තයට ළඟා වී ඇත.
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අරමුණු කරා විශාල පියවරක්
අවසන් තර්බයින් තොරතුර ලැබීම, ශ්රී ලංකාවේ කැපී පෙනෙන සුළං බලශක්ති ව්යාපෘතිවලින් එකක් වන මෙය සංවර්ධනය කිරීමේ තීරණාත්මක අදියරක් සනිටුහන් කරයි. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සුවිශේෂ සුළං බලශක්ති හැකියාවක් සඳහා හඳුනා ගෙන ඇති උතුරු මන්නාර දිස්ත්රික්කයේ පිහිටි මෙම ව්යාපෘතිය ජාතික මට්ටමේ විශේෂ අවධානයක් දිනාගෙන ඇත.
තර්බයින් භාරදීම් සම්පූර්ණ වීම, ව්යාපෘතිය සම්පූර්ණ ක්රියාකාරීත්වයට පත්වීම කරා ස්ථිරව ඉදිරියට ඇදෙමින් පවතින බව කාරකයකි. මෙමඟින් රට තම පුනර්ජනනීය බලශක්ති ධාරිතාව ව්යාප්ත කිරීමේ ඉලක්කයට ළඟා වෙමින් ඇත.
මන්නාරයේ සුළං බලශක්ති හැකියාව
මන්නාරය ශ්රී ලංකාවේ සුළං විදුලිය නිෂ්පාදනය සඳහා වඩාත්ම හිතකර ස්ථාන අතරින් එකක් ලෙස නිරන්තරයෙන් හඳුනා ගෙන ඇති අතර, සමස්ත වසර පුරා ශක්තිමත් හා ස්ථාවර සුළං රටාවලින් ප්රයෝජන ලබයි. HayWind ව්යාපෘතිය මෙම ස්වාභාවික තත්ත්වයන් උපයෝගී කරගනිමින් ජාතික විදුලි පද්ධතිය සඳහා පිරිසිදු, තිරසාර විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමට සුදානම් ව සිටී.
මෙගාවොට් 50 ධාරිතාවයෙන් යුත් මෙම ව්යාපෘතිය, කොමිෂන් සභා කිරීමෙන් අනතුරුව, ශ්රී ලංකාව දfossil ඉන්ධන මත යැපීම අඩු කිරීමට සහ සමස්ත බලශක්ති සංයෝජනයෙහි පුනර්ජනනීය බලශක්තියේ කොටස ඉහළ නැංවීමට ගන්නා උත්සාහයන්ට අර්ථවත් දායකත්වයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ බලශක්ති සංක්රාන්තිය සහාය කිරීම
ශ්රී ලංකාව, බලශක්ති සුරක්ෂිතතාව ළඟා කරගැනීමට සහ දිගුකාලීන තිරසාරත්ව ඉලක්ක සපුරාලීමට ගන්නා පුළුල් උපාය මාර්ගයේ කොටසක් ලෙස පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය ක්රියාශීලීව ගෙනයමින් සිටී. HayWind වැනි සුළං බලශක්ති ව්යාපෘති මෙම සංක්රාන්තියෙහි තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලබන අතර, සාම්ප්රදායික තාප විදුලි නිෂ්පාදනයට සාපේක්ෂව පිරිසිදු විකල්පයක් ඉදිරිපත් කරයි.
තර්බයින් නැව්ගත කිරීම් අවසන් වීම, ඉතිරි ඉදිකිරීම් හා ස්ථාපන කටයුතු ත්වරණය කිරීමට සහ ව්යාපෘතිය කොමිෂන් සභා කිරීමේ දිනය ළඟා කරගැනීමට සහාය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.