හිටපු බුද්ධි අංශ ප්රධානී සුරේෂ් සල්ලේ රෝහල් ඇඳෙන් උපවාස වර්ජනය අඛණ්ඩව කරගෙන යයි
හිටපු ශ්රී ලංකා බුද්ධි අංශ ප්රධානී සුරේෂ් සල්ලේ, තම සෞඛ්ය තත්ත්වය පිළිබඳ ඇතිවී තිබෙන උත්කණ්ඨාවන් මධ්යේ රෝහලේ ප්රතිකාර ලබමින් සිටියදීත් තම උපවාස වර්ජනය අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක කරමින් සිය විරෝධය තහවුරු කරගෙන යයි.
රාජ්ය බුද්ධි සේවයේ (SIS) හිටපු අධිපතිවරයා වන සල්ලේ, විරෝධතා ක්රමයක් ලෙස මෙම උපවාස වර්ජනය ආරම්භ කළ අතර, රෝහල් පරිසරය තුළ වෛද්ය කාර්ය මණ්ඩලය ඔහු වෙත ප්රතිකාර සපයමින් සිටියද, සිය තීරණයෙන් ඉවත් වීමේ කිසිදු ලකුණක් ඔහු පෙන්නුම් කර නොමැත.
ස්ථාවරයක සිටින ප්රකට රැඳවුම්කරුවෙකු
ශ්රී ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂක යන්ත්රණය තුළ ඔහු දැරූ ප්රමුඛ තනතුර සැලකිල්ලට ගත් කල, හිටපු බුද්ධි අංශ ප්රධානීගේ මෙම උපවාස වර්ජනය දැඩි අවධානයට ලක්ව තිබේ. සල්ලේ රටේ බුද්ධි ප්රජාවේ ඉහළම තලයේ සේවය කළ බැවින්, ඔහු දැනට මුහුණ දෙමින් සිටින තත්ත්වය මහජන අවධානයට ලක් වූ කරුණක් වී ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ නීතිමය ක්රමය තුළ ප්රකට රැඳවුම්කරුවන් රඳවා තබා ගැනීමේ තත්ත්වයන් සහ ඔවුන් සමඟ සිදු කෙරෙන සැලකීම පිළිබඳ ප්රශ්න මතු කරමින් උපවාස වර්ජනය ඉදිරියට ගෙන යන මෙම තත්ත්වය බලධාරීන් 면밀ව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
සෞඛ්ය උත්කණ්ඨා තීව්ර වෙයි
දිගු කාලීන උපවාස වර්ජනයක් බරපතළ සෞඛ්ය අවදානම් රැගෙන ඒමත් සමඟ, සල්ලේගේ ශාරීරික තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ලෙස වෛද්ය පිරිස් වාර්තා වේ. රෝහල්ගත ව සිටියදීත් විරෝධතාව ඉදිරියට ගෙන යාමට ගත් ඔහුගේ තීරණය, ඔහුගේ අසහනයේ ගැඹුර ප්රකාශ කරන නමුත්, ඔහුගේ ක්රියාව මෙහෙයවන නිශ්චිත ඉල්ලීම් නිරීක්ෂකයන් සහ නීතිඥ කවයන් අතර කේන්ද්රීය සාකච්ඡා මාතෘකාවක් ලෙස පවතී.
රඳවා ගැනීම, නිසි නීතිමය ක්රියාවලිය සහ ශ්රී ලංකාවේ නීතිමය කටයුතු වලට මුහුණ දෙන හිටපු රාජ්ය නිලධාරීන් සම්බන්ධ ප්රතිකාරය පිළිබඳ පුළුල් ප්රශ්නවලට අවධානය යොමු කරමින්, දේශපාලන විචාරකයන් සහ මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයන් දෙපිරිසම මෙම වර්ධනය ඉතා සැලකිල්ලෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.