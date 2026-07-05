බේරුවල කාර්නිවල් තරඟයේදී ඉනිම මැද කඩා වැටී ක්රිකට් ක්රීඩකයෙක් මිය යයි
බේරුවල ප්රදේශයේ පැවැති ක්රිකට් කාර්නිවල් තරඟයක දී පිතිකරණය කරමින් සිටියදී හදිසියේ කඩා වැටුණු වයස අවුරුදු 46ක ක්රිකට් ක්රීඩකයෙක් මිය ගොස් ඇති අතර, මෙම ඛේදජනක සිදුවීම දේශීය ක්රීඩා ප්රජාව තුළ දැඩි කම්පනයක් ඇති කර ඇත.
පැරණි සිසුන්ගේ ක්රිකට් කාර්නිවල් තරඟාවලිය අතරතුර සිදු වූ සිදුවීම
බේරුවල ප්රදේශයේ පැරණි සිසු සංගමයක් විසින් සංවිධානය කරන ලද ක්රිකට් කාර්නිවල් තරඟාවලියක් අතරතුරදී මෙම ඛේදවාචකය සිදු විය. ඒ වන විටත් ඔහුගේ ඉනිම මැද සිටි එම ක්රීඩකයා කිසිදු පූර්ව නිශාණයකින් තොරව පිතිකරණ දාමරය ළඟදීම කඩා වැටීමෙන්, පිට්ටනියේ සිටි ක්රීඩකයන් සහ නිලධාරීන් අතර ක්ෂණික කනස්සල්ලක් ඇති විය.
හදිසි කඩා වැටීමෙන් අනතුරුව සෙසු ක්රීඩකයන් සහ නරඹන්නන් ඔහු වෙත දිව ගියද, ඔවුන්ගේ උත්සාහය ඵල රහිත වූ අතර, වයස අවුරුදු 46 වූ ඔහු නැවත දිවිය ලබා ගත නොහැකි විය. ඔහු මිය ගිය බව තහවුරු කිරීමෙන් අනතුරුව ක්රීඩා උත්සවය ශෝකයෙන් ගිලෙන්නට විය.
ශෝකයෙන් ගිලුණු ප්රජාව
සතුටුදායක ක්රීඩා අවස්ථාවක් ලෙස සැලසුම් කරන ලද මෙම උත්සවය මෙම සිදුවීම හේතුවෙන් ශෝකාවහ සෙවනැල්ලකට යටත් විය. පැරණි සිසු ක්රිකට් කාර්නිවල් යනු ශ්රී ලංකාව පුරා ඇති ආදරණීය සම්ප්රදායක් වන අතර, එය හිටපු පාසල් මිතුරන් සුහදශීලී තරඟකාරිත්වය හා මිත්රත්වය සඳහා එකතු කරවයි.
තරඟයේ මැද ප්රදේශයෙක් හදිසියේ අහිමි වීම, එහි සිටි අය ගැඹුරු ශෝකයකට හා අවිශ්වාසයකට ලක් කර ඇත.
ක්රීඩාංගණයේ සෞඛ්ය අවදානම් පිළිබඳ සිහිකැඳවීමක්
මෙම මරණය, විශේෂයෙන් වයස්ගත විනෝදාස්වාද ක්රීඩකයන් සඳහා ක්රීඩා උත්සවවලදී සෞඛ්ය පරීක්ෂණ සහ වෛද්ය සූදානමේ වැදගත්කම පිළිබඳ බරපතල සිහිකැඳවීමක් වෙයි. ශාරීරිකව ඉල්ලුම් කරනු ලබන ක්රියාකාරකම්වල නිරත වන අවුරුදු 40 ඉක්මවූ පුද්ගලයන් නිතිපතා හෘද රෝග පරීක්ෂාවලට භාජනය විය යුතු බව වෛද්ය වෘත්තිකයන් දීර්ඝ කලක් තිස්සේ අවධාරණය කර ඇත.
සිදුවීම වටා ඇති තත්ත්වයන් විමර්ශනය කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මිය ගිය ක්රීඩකයාගේ අනන්යතාව තවමත් නිල වශයෙන් මහජනතාවට නිකුත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.