Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බේරුවල කාර්නිවල් තරඟයේදී ඉනිම මැද කඩා වැටී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් මිය යයි

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බේරුවල කාර්නිවල් තරඟයේදී ඉනිම මැද කඩා වැටී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් මිය යයි

බේරුවල ප්‍රදේශයේ පැවැති ක්‍රිකට් කාර්නිවල් තරඟයක දී පිතිකරණය කරමින් සිටියදී හදිසියේ කඩා වැටුණු වයස අවුරුදු 46ක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් මිය ගොස් ඇති අතර, මෙම ඛේදජනක සිදුවීම දේශීය ක්‍රීඩා ප්‍රජාව තුළ දැඩි කම්පනයක් ඇති කර ඇත.

පැරණි සිසුන්ගේ ක්‍රිකට් කාර්නිවල් තරඟාවලිය අතරතුර සිදු වූ සිදුවීම

බේරුවල ප්‍රදේශයේ පැරණි සිසු සංගමයක් විසින් සංවිධානය කරන ලද ක්‍රිකට් කාර්නිවල් තරඟාවලියක් අතරතුරදී මෙම ඛේදවාචකය සිදු විය. ඒ වන විටත් ඔහුගේ ඉනිම මැද සිටි එම ක්‍රීඩකයා කිසිදු පූර්ව නිශාණයකින් තොරව පිතිකරණ දාමරය ළඟදීම කඩා වැටීමෙන්, පිට්ටනියේ සිටි ක්‍රීඩකයන් සහ නිලධාරීන් අතර ක්ෂණික කනස්සල්ලක් ඇති විය.

හදිසි කඩා වැටීමෙන් අනතුරුව සෙසු ක්‍රීඩකයන් සහ නරඹන්නන් ඔහු වෙත දිව ගියද, ඔවුන්ගේ උත්සාහය ඵල රහිත වූ අතර, වයස අවුරුදු 46 වූ ඔහු නැවත දිවිය ලබා ගත නොහැකි විය. ඔහු මිය ගිය බව තහවුරු කිරීමෙන් අනතුරුව ක්‍රීඩා උත්සවය ශෝකයෙන් ගිලෙන්නට විය.

ශෝකයෙන් ගිලුණු ප්‍රජාව

සතුටුදායක ක්‍රීඩා අවස්ථාවක් ලෙස සැලසුම් කරන ලද මෙම උත්සවය මෙම සිදුවීම හේතුවෙන් ශෝකාවහ සෙවනැල්ලකට යටත් විය. පැරණි සිසු ක්‍රිකට් කාර්නිවල් යනු ශ්‍රී ලංකාව පුරා ඇති ආදරණීය සම්ප්‍රදායක් වන අතර, එය හිටපු පාසල් මිතුරන් සුහදශීලී තරඟකාරිත්වය හා මිත්‍රත්වය සඳහා එකතු කරවයි.

තරඟයේ මැද ප්‍රදේශයෙක් හදිසියේ අහිමි වීම, එහි සිටි අය ගැඹුරු ශෝකයකට හා අවිශ්වාසයකට ලක් කර ඇත.

ක්‍රීඩාංගණයේ සෞඛ්‍ය අවදානම් පිළිබඳ සිහිකැඳවීමක්

මෙම මරණය, විශේෂයෙන් වයස්ගත විනෝදාස්වාද ක්‍රීඩකයන් සඳහා ක්‍රීඩා උත්සවවලදී සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණ සහ වෛද්‍ය සූදානමේ වැදගත්කම පිළිබඳ බරපතල සිහිකැඳවීමක් වෙයි. ශාරීරිකව ඉල්ලුම් කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම්වල නිරත වන අවුරුදු 40 ඉක්මවූ පුද්ගලයන් නිතිපතා හෘද රෝග පරීක්ෂාවලට භාජනය විය යුතු බව වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් දීර්ඝ කලක් තිස්සේ අවධාරණය කර ඇත.

සිදුවීම වටා ඇති තත්ත්වයන් විමර්ශනය කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මිය ගිය ක්‍රීඩකයාගේ අනන්‍යතාව තවමත් නිල වශයෙන් මහජනතාවට නිකුත් කර නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ප්‍රබල ටෙස්ට් දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරමින් ආධිපත්‍යය තහවුරු කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ප්‍රබල ටෙස්ට් දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරමින් ආධිපත්‍යය තහවුරු කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම ටෙස්ට් තරගයේ තීරණාත්මක පාලනය අත්පත් කරගෙන ඇති අතර, විශිෂ්ට දක්ෂතාවයකින් යුත් ක්‍රීඩා දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරමින් කැරිබියන් කණ්ඩායම දැඩි පීඩනයකට ලක්…

05 Jul 2026 Discuss
මහ බැංකුව පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ්ගේ ව්‍යාපාර තහනම දීර්ඝ කරයි Sinhala

මහ බැංකුව පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ්ගේ ව්‍යාපාර තහනම දීර්ඝ කරයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ් (PTL) ආයතනයේ ව්‍යාපාරික කටයුතු තහනම දීර්ඝ කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ප්‍රකට මූල්‍ය අංශ අර්බුදයක…

05 Jul 2026 Discuss
පොලිස් නිලධාරීන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් බරපතල වරදවල් මැද තාවකාලිකව停職 Sinhala

පොලිස් නිලධාරීන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් බරපතල වරදවල් මැද තාවකාලිකව停職

සමූහ තාවකාලික停職 නියෝග නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න මතු කරයි සිය ලංකා පොලිසියේ නිලධාරීන් එක් දහසකට අධික සංඛ්‍යාවක් විවිධ අපරාධ වරදවල්…

05 Jul 2026 Discuss