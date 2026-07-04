යේවන් ඩේවිඩ් ශ්රී ලංකාවේ පළමු ෆෝමියුලා 3 පෝඩියම් ජයග්රහණයෙන් ඉතිහාසයට එක්වෙයි
ශ්රී ලංකාවට නව මෝටර් රථ ක්රීඩා වීරයෙකු උදාවී ඇත. තරුණ රේසිං රියදුරු යේවන් ඩේවිඩ්, ෆෝමියුලා 3 හි රටේ ඉතිහාසයේ පළමු වරට පෝඩියම් ජයග්රහණයක් සනාථ කරමින් ශ්රී ලාංකික මෝටර් රථ ක්රීඩාවේ ජාත්යන්තර ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී이정표වක් තබා ඇත.
ශ්රී ලාංකික මෝටර් රථ ක්රීඩාවේ ඓතිහාසික이정표වක්
ශ්රී ලංකාව සාම්ප්රදායිකව ඉහළ මට්ටමේ ජූනියර් ක්රීඩා අංශවල තනි-ආසන පරිපථ රේසිං හා සම්බන්ධ රටක් ලෙස නොසැලකුණද, යේවන් ඩේවිඩ්ගේ ෆෝමියුලා 3 පෝඩියම් ජයග්රහණය රටට සම්පූර්ණයෙන්ම අද්විතීය වූවකි. මෙම ජයග්රහණය දිවයිනේ මෝටර් රථ ක්රීඩා ප්රජාව සඳහා නව පරිච්ඡේදයක ආරම්භය සනිටුහන් කරන අතර, තරඟකාරී රේසිං ක්ෂේත්රයේ වෘත්තීය ජීවිත ගොඩනගා ගැනීමට තරුණ ශ්රී ලාංකික රියදුරු පරපුරක් පෙළඹවීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
ෆෝමියුලා 3 ෆෝමියුලා 2 වෙතත්, අවසානයේ ෆෝමියුලා 1 වෙතත් කෙලින්ම සම්බන්ධ වන නිල FIA තනි-ආසන ශ්රේණියට අයත් වන අතර, එම මට්ටමේ ඕනෑම පෝඩියම් ජයග්රහණයක් ලෝක වේදිකාවේ සැබවින්ම වැදගත් ජයග්රහණයක් ලෙස සැලකේ.
නව ඉමක් තරණය කිරීම
ඩේවිඩ්ගේ ප්රතිඵලය හුදෙක් පෞද්ගලික ජයග්රහණයක් පමණක් නොව — එය ජාතික ජයග්රහණයකි. ශ්රී ලාංකික රියදුරෙකු ඊට පෙර කිසිවිටෙකත් ෆෝමියුලා 3 පෝඩියමක නොසිටි බැවින්, මෙය රටේ මෝටර් රථ ක්රීඩා ඉතිහාසයේ ප්රථමයකි. මෙම ජයග්රහණය ඩේවිඩ් දකුණු ආසියාවේ වඩාත්ම හදිසි ජවයෙන් යුත් තරුණ රේසිං දක්ෂතාවලින් කෙනෙකු ලෙස ස්ථිරව ආලෝකය තුළ තබයි.
මෑත වසරවල රේසිං කෙරෙහි ඇති උනන්දුව ස්ථාවරව වර්ධනය වෙමින් පවතින ශ්රී ලංකාව තුළ, මෝටර් රථ ක්රීඩා යටිතල පහසුකම් හා දක්ෂතා සංවර්ධනය කෙරෙහි නැවුම් අවධානයක් යොමු කිරීමට මෙම ජයග්රහණය හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සමස්ත ජාතියේ ආඩම්බරය
ඩේවිඩ්ගේ ඓතිහාසික පෝඩියම් ජයග්රහණය පිළිබඳ ප්රවෘත්තිය, දේශීය හා විදේශීය ශ්රී ලාංකිකයින්ගෙන් ගලා ආ ආඩම්බරයේ හා සුභ පතීමේ රැල්ලකින් පිළිගන්නා ලදී. මෝටර් රථ ක්රීඩා ප්රේමීන් හා ක්රීඩා රසිකයින් සමාජ මාධ්ය හරහා මෙම මොහොත සාමූහිකව සමරමින්, තරුණ රියදුරා ළඟා කර ගත් ජයග්රහණයේ වැදගත්කම හඳුනා ගත්හ.
යේවන් ඩේවිඩ් ජාත්යන්තර මෝටර් රථ ක්රීඩා ශ්රේණිය ඉහළට ගෙවෙද්දී, ෆෝමියුලා 3 ක්ෂේත්රයේ ඉදිරිභාගයේ — හා ඉන් ඔබ්බෙහිද — ස්ථිර ව්යාපාරයක් බවට මෙම ජයග්රහණය පරිවර්තනය කළ හැකිද යන්න ගැන සැමගේ ඇස් යොමු ව ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.