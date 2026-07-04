Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් ආර්ථිකයේ තත්ත්වය නැවත අත්පත් කරගනී — ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක්

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් ආර්ථිකයේ තත්ත්වය නැවත අත්පත් කරගනී — ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක්

ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීමේ සැලකිය යුතු이정표යක්

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් ආර්ථිකයක් ලෙස සිය තත්ත්වය නැවත දිනා ගෙන ඇති අතර, එය නිදහසෙන් පසු රටේ ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයෙන් සිදුවූ ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ක්‍රියාවලියේ 転換点 ලෙස සැලකේ.

තත්ත්වය නැවත ස්ථාපිත වීම

මෙම නැවත වර්ගීකරණය, ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රාජ්‍යයන් අතරට ඇතුළත් කිරීමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන නියම කර ඇති ආදායම් සීමාව සපුරාලන බවට සංඥාවකි. 2022 ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් රටේ ආර්ථිකය තියුණු ලෙස හැකිළෙද්දී, විදේශ විනිමය සංචිත කඩා වැටී, ඉන්ධන හා ඖෂධ හිඟකම රට පුරා ව්‍යාප්ත වී, පුළුල් ජනතා නැගිටීමක් හේතුවෙන් එවකට රාජ්‍ය නායකව සිටි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වූ සිදුවීම් පසුබිමේ, රටට මෙම නම් කිරීම අහිමි වී තිබිණි.

ප්‍රකෘතිමත් වීමේ මාර්ගය

අර්බුදයේ ගැඹුරතම අවධියේ සිට, ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ සහාය ඇතිව දැඩි ආර්ථික ස්ථාවරකරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ඇත. රජය විසින් ආදායම් පදනම් කරගත් රාජ්‍ය මූල්‍ය ඒකාබද්ධකරණය, දේශීය හා විදේශ ණය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීම සහ විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනැගීම ඇතුළු වේදනාකාරී නමුත් අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

ඉහළ බදු සහ අඩු කළ සහනාධාර හරහා සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් මත සැලකිය යුතු බරක් පැටවූ මෙම පියවරයන්, ක්‍රමක්‍රමයෙන් සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට සහ ජාත්‍යන්තර ණය හිමියන් හා ආයෝජකයන් අතර විශ්වාසය යළි ගොඩ නැගීමට හේතු විය.

නැවත වර්ගීකරණයේ අදහස

ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් ආර්ථිකයක් ලෙස වර්ගීකරණය වීම, ජාතික කීර්තියෙන් ඔබ්බට ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රායෝගික ඇඟවීම් රැසක් ගෙන එයි. එය රට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ප්‍රවේශය ලබාගන්නා කොන්දේසිවලට, නිශ්චිත සහන ණය ප්‍රවර්ගවලට සුදුසුකම් ලැබීමට, සහ ගෝලීය ආයෝජකයන් රටේ ආර්ථික ගමන් මග සමග දකින ආකාරයට බලපෑ හැකිය.

  • එය ඒක පුද්ගල දළ ජාතික ආදායමේ මැනිය හැකි වැඩිදියුණුවක් පිළිබිඹු කරයි.
  • එය ශ්‍රී ලංකාවේ සහන සංවර්ධන මූල්‍ය ප්‍රවේශයට බලපෑ හැකිය.
  • එය විදේශ ආයෝජකයන් හා වෙළඳ හවුල්කරුවන් වෙත ධනාත්මක සංඥා ශක්තිමත් කරයි.
  • එය ලෝක වේදිකාවේ ආර්ථික විශ්වසනීයතාවය සංකේතාත්මකව යළි ස්ථාපිත කිරීමකි.

සැලකිල්ලෙන් යුත් ශුභවාදය

නැවත වර්ගීකරණය ධනාත්මක දර්ශකයක් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගැනෙද්දී, ආර්ථික විද්‍යාඥයන් හා ප්‍රතිපත්ති立案者 ප්‍රවේශම් වන ලෙස අවධාරණය කර ඇත. සංඛ්‍යාන ප්‍රවර්ගයක් ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම, සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවන තත්ත්වය ස්වයංක්‍රීයව ඉහළ නැංවිය නොහේ යනුවෙන් ඔවුහු පෙන්වා දෙති. ගෘහ නිවාස රැසක් ඉහළ ජීවන වියදම් හා අඩු ගැනුම් බලය හරහා අර්බුදයේ ශේෂ ප්‍රතිඵල අද ද විඳිමින් ඇත.

නැවත වර්ගීකරණය දිරිගැන්වීමේ ලකුණකි; නමුත් ප්‍රකෘතිමත් වීමේ සැබෑ මිනුම වනුයේ ආර්ථික වර්ධනය පුළුල් පදනමක් ගෙන සමාජයේ වඩාත් අවදානමට ලක් වූ පිරිස් වෙත ලඟා වේ ද යන්නයි.

රජය මෙම이정표 භාවිත කිරීමෙන් ජාත්‍යන්තර සහාය ශක්තිමත් කිරීමට සහ ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍රවලට විදේශ සෘජු ආයෝජන誘致 කිරීමේ ප්‍රයත්නයන් ත්වරාන්විත කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙයි.

ඉදිරිය දෙසට

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට නැවත පත් වීම, රට IMF සහාය ඇති ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන ඔස්සේ ඉදිරියට ගමන් කරන තීරණාත්මක අවස්ථාවක සිදු වෙයි. මෙම තත්ත්වය පවත්වා ගැනීම සඳහා ස්ථාවර රාජ්‍ය මූල්‍ය විනය, ව්‍

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඇපල් iPhone 18 රහස් හෙළිවූ Tata Electronics දත්ත කඩකිරීම පිළිබඳ ඉන්දියාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි Sinhala

ඇපල් iPhone 18 රහස් හෙළිවූ Tata Electronics දත්ත කඩකිරීම පිළිබඳ ඉන්දියාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

තවමත් නිකුත් නොකළ ඇපල් iPhone 18 හා සම්බන්ධ රහසිගත තොරතුරු හෙළිවූ බවට වාර්තා වීමත් සමඟ, තාක්ෂණ දැවැන්තයාගේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදන හවුල්කරුවෙකුගේ සැපයුම් දාම…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය වීසා සහ ගමන් බලපත්‍ර සේවා ජූලි 7 සිට නව සේවා සපයන්නෙකු යටතට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය වීසා සහ ගමන් බලපත්‍ර සේවා ජූලි 7 සිට නව සේවා සපයන්නෙකු යටතට

ඉන්දීය වීසා සහ ගමන් බලපත්‍රයට සම්බන්ධ සේවා ලබා ගන්නා ශ්‍රී ලාංකික අයදුම්කරුවන්ට ඉදිරියේදී නව සේවා සපයන්නෙකු සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වන අතර, කොළඹ ඉන්දීය මහ…

04 Jul 2026 Discuss
ප්‍රභාත් ජයසූරියගේ උදාර බ්ලේස් 188 ක් – ශ්‍රී ලංකාව දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ආධිපත්‍යය අල්ලා ගනී Sinhala

ප්‍රභාත් ජයසූරියගේ උදාර බ්ලේස් 188 ක් – ශ්‍රී ලංකාව දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ආධිපත්‍යය අල්ලා ගනී

ආධිපත්‍යමය පළමු දිනය – ශ්‍රී ලංකාව තරඟය අතට ගනී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහි දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ පළමු දිනය ශ්‍රී ලංකාවට අයත් වූ අතර, තරුණ පිතිකරු උදාර 188 ක් යන විශිෂ්ට…

04 Jul 2026 Discuss