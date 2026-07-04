Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඇපල් iPhone 18 රහස් හෙළිවූ Tata Electronics දත්ත කඩකිරීම පිළිබඳ ඉන්දියාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඇපල් iPhone 18 රහස් හෙළිවූ Tata Electronics දත්ත කඩකිරීම පිළිබඳ ඉන්දියාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

තවමත් නිකුත් නොකළ ඇපල් iPhone 18 හා සම්බන්ධ රහසිගත තොරතුරු හෙළිවූ බවට වාර්තා වීමත් සමඟ, තාක්ෂණ දැවැන්තයාගේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදන හවුල්කරුවෙකුගේ සැපයුම් දාම සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ බරපතළ සැකසංකා මතුව ඇති අතර, ඉන්දීය බලධාරීන් Tata Electronics ආයතනයේ දත්ත කඩකිරීමක් සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.

ඇපල්හි තීරණාත්මක සැපයුම්කරුවෙකු තුළ සිදුවූ කඩකිරීම

ඇපල්හි ඉන්දියා පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන ජාලයේ ප්‍රධාන සැපයුම්කරුවෙකු ලෙස කටයුතු කරන Tata Electronics ආයතනය, නිකුත් නොකළ සංවේදී නිෂ්පාදන තොරතුරු අනාරක්ෂිත වූ බව හෙළිදරව් වීමත් සමඟ මෙම විමර්ශනයේ කේන්ද්‍රස්ථානයට පත්ව ඇත. ඇපල් ආයතනය විසින් තවමත් නිල වශයෙන් නිවේදනය නොකළ iPhone 18 උපාංගය සම්බන්ධ දත්ත මෙම කඩකිරීමට ලක්ව ඇති බව සඳහන් වේ.

මෙම සිදුවීම ඉන්දීය නියාමකයන්ගේ සහ සයිබර් ආරක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ තීව්‍ර අවධානය ආකර්ෂණය කරගෙන ඇති අතර, ඔවුහු දැන් කාන්දු වීමේ ප්‍රමාණය, එය සිදුවූ ආකාරය සහ ආයතනයෙන් පිටත කිසියම් පාර්ශ්වයකට තොරතුරු වෙත අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වීමට හැකි වූවාද යන්න තීරණය කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටිති.

ඇපල්හි සැපයුම් දාමය තුළ ඉන්දියාවේ වර්ධනය වන භූමිකාවට ඇති ඇඟවුම්

ඇමෙරිකානු තාක්ෂණ සමාගම චීනයෙන් ඉවතට තම නිෂ්පාදනය විවිධාංගීකරණය කිරීමට ප්‍රයත්න දරන බැවින්, ඉන්දියාව ඇපල් නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය සඳහා ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ස්ථිරව ස්ථානගත කරගෙන ඇති විශේෂයෙන් සංවේදී කාලයකදී මෙම කඩකිරීම සිදුව ඇත.

කර්නාටකයේ Wistron නිෂ්පාදන කම්හල භාරගෙන ඉන්දීය භූමියේ iPhone එකලස් කිරීමේ කාර්යභාරය පුළුල් කර ඇති Tata Electronics ආයතනය, මෙම උපාය මාර්ගික වෙනස්වීමේ කේන්ද්‍රීය චරිතය වී ඇත. මෙවැනි ස්වභාවයේ දත්ත ආරක්ෂණ අකාර්යක්ෂමතාවක් ඉහළ මට්ටමේ ගෝලීය තාක්ෂණ වෙළඳ නාම සඳහා ඉහළ ආරක්ෂිත නිෂ්පාදන ගමනාන්තයක් ලෙස ඉන්දියාවේ විශ්වසනීයත්වය ප්‍රශ්නකරණයට ලක් කිරීමේ තර්ජනයක් එල්ල කරයි.

ඇපල් ආයතනය තවමත් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නැත

වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට, කඩකිරීම හෝ iPhone 18 හි සංවර්ධන කාලසටහනට හෝ නිර්මාණ රහස්‍යභාවයට ඒ හා සම්බන්ධ සිදුවිය හැකි බලපෑම පිළිබඳව ඇපල් ආයතනය කිසිදු මහජන ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබිණ. ආයතනය සිය නිකුත් නොකළ නිෂ්පාදන වටා අසාමාන්‍ය ලෙස දැඩි රහස්‍යභාවයක් පවත්වාගැනීම සඳහා පුළුල් ලෙස ප්‍රසිද්ධය.

  • නිවේදනය නොකළ iPhone 18 සම්බන්ධ රහසිගත දත්ත මෙම කඩකිරීමට ලක්වූ බව වාර්තා වේ
  • Tata Electronics ඉන්දියාවේ ඇපල්හි ප්‍රාථමික නිෂ්පාදන හවුල්කරුවන්ගෙන් එකකි
  • ඉන්දීය බලධාරීන් සිදුවීම පිළිබඳ විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත
  • කාන්දු වීම ගෝලීය තාක්ෂණ සැපයුම් දාම තුළ දත්ත ආරක්ෂාව පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රශ්න මතු කරයි

සැපයුම් දාම සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රශ්න

කර්මාන්ත විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවන්නේ, මෙවැනි සිදුවීම් තාක්ෂණ සමාගම් තම නිෂ්පාදන ජාල ගෝලීයකරණය කිරීමේදී මතුවිය හැකි අවදානම් ඉස්මතු කරන බවයි. ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදනය කිරීමේ ත්වරණය සඳහා පිරිවැය සහ භූ දේශපාලන සලකා බැලීම් හේතු වී ඇතත්, සියලු හවුල් පහසුකම් හරහා ශක්තිමත් දත්ත ආරක්ෂණ රාමු සහතික කිරීම අඛණ්ඩ අභියෝගයක් ලෙස පවතී.

විමර්ශනයේ ප්‍රතිඵලය Tata Electronics ආයතනයට පමණක් නොව, ගෝලීය කර්මාන්ත නායකයන්ගෙන් ඉහළ-අගය සහිත තාක්ෂණ නිෂ්පාදන ගිවිසුම්誘ආකර්ෂණය කරගැනීමට සහ රඳාගැනීමට ඉන්දියාවේ පුළුල් අභිලාෂයන්ට ද සැලකිය යුතු ඇඟවුම් ඇති කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය වීසා සහ ගමන් බලපත්‍ර සේවා ජූලි 7 සිට නව සේවා සපයන්නෙකු යටතට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය වීසා සහ ගමන් බලපත්‍ර සේවා ජූලි 7 සිට නව සේවා සපයන්නෙකු යටතට

ඉන්දීය වීසා සහ ගමන් බලපත්‍රයට සම්බන්ධ සේවා ලබා ගන්නා ශ්‍රී ලාංකික අයදුම්කරුවන්ට ඉදිරියේදී නව සේවා සපයන්නෙකු සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වන අතර, කොළඹ ඉන්දීය මහ…

04 Jul 2026 Discuss
ප්‍රභාත් ජයසූරියගේ උදාර බ්ලේස් 188 ක් – ශ්‍රී ලංකාව දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ආධිපත්‍යය අල්ලා ගනී Sinhala

ප්‍රභාත් ජයසූරියගේ උදාර බ්ලේස් 188 ක් – ශ්‍රී ලංකාව දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ආධිපත්‍යය අල්ලා ගනී

ආධිපත්‍යමය පළමු දිනය – ශ්‍රී ලංකාව තරඟය අතට ගනී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහි දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ පළමු දිනය ශ්‍රී ලංකාවට අයත් වූ අතර, තරුණ පිතිකරු උදාර 188 ක් යන විශිෂ්ට…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව විශ්ව බැංකුවේ ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටවල් කණ්ඩායමට එක්වෙයි — වියට්නාමය හා පිලිපීනය සමඟ එම තත්ත්වයට පත්වීමට හේතු වූයේ කුමක්ද? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව විශ්ව බැංකුවේ ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටවල් කණ්ඩායමට එක්වෙයි — වියට්නාමය හා පිලිපීනය සමඟ එම තත්ත්වයට පත්වීමට හේතු වූයේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාව වැදගත් ආර්ථික සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වී ඇති අතර, විශ්ව බැංකුව විසින් රටවල් වර්ගීකරණය කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාව, වියට්නාමය හා පිලිපීනය සමඟ ඉහළ මධ්‍යම…

04 Jul 2026 Discuss