ඩෙංගු අර්බුදය උග්ර වෙයි: ශ්රී ලංකාවේ 2026 දී රෝගීන් 58,000 ඉක්මවා, මරණ 39 කට ළඟා වෙයි
රෝග වසංගතය දිවයින පුරා භයානක මට්ටමකට පැමිණේ
ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ වසංගතය 2026 වර්ෂයේ දී තීරණාත්මක අවස්ථාවකට පිවිස ඇති අතර, සෞඛ්ය අමාත්යාංශය නිකුත් කළ දත්ත වලට අනුව තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්යාව 58,000 ඉක්මවා, මරණ සංඛ්යාව 39 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.
නවතම දත්ත අනුව, මෑතම වාර්තා කිරීමේ කාල සීමාව තුළ පමණක් නව ආසාදිතයන් 3,422 ක් වාර්තා වී ඇති අතර, මෙය මදුරු මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය රට පුරා ඉතා වේගයෙන් ව්යාප්ත වෙමින් පවතින බව මනාව පෙන්නුම් කරයි.
වර්ධනය වන පොදු සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවක්
සංඛ්යාලේඛනවල ඉක්මනින් අඩු වීමක් සිදු නොවන බැවින් සෞඛ්ය බලධාරීන් වැඩි වැඩියෙන් කනස්සල්ලට පත්ව සිටිති. ඒඩිස් මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා පැතිරෙන ඩෙංගු උණ, උණුසුම් හා තෙත් දේශගුණික තත්ත්ව යටතේ වේගයෙන් ව්යාප්ත වන අතර, විශේෂයෙන් මෝසම් කාලයේ දී හා ඉන් අනතුරුව ශ්රී ලංකාවේ දේශගුණය ඊට ඉතා හිතකර වේ.
රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ යාම රටපුරා රෝහල් හා සෞඛ්ය සේවකයන් කෙරෙහි දැඩි පීඩනයක් ඇති කරමින් සිටින අතර, බොහෝ වෛද්ය ආයතනවල ඩෙංගු වාට්ටු අධික රෝගී භාරයක් හා ගනුදෙනු කරමින් ඇති බව වාර්තා වේ.
මහජනතාව දැනුවත් විය යුතු කරුණු
පහත රෝග ලක්ෂණ කිසිවක් දක්නට ලැබෙන්නේ නම් ජනතාව විමැසිලිමත් ව සිට වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ:
- දින දෙකේ සිට සත් දිනක් දක්වා පවතින හදිසි උණ රෝගය
- දැඩි හිසරදය හා ඇස් පිටුපසින් දැනෙන වේදනාව
- සන්ධි හා මාංශ පේශි වේදනාව
- උණ රෝගය ඇති වූ පසු දිස් වන සම් කුෂ්ඨ
- නාසය හෝ විලුඹෙන් රුධිරය ගැලීම
වැළැක්වීම ප්රබලතම මෙවලම ලෙස පවතී
ඩෙංගු රෝගය පැතිරීම වළක්වා ගැනීමට ඇති වඩාත්ම ඵලදායී ක්රමය මදුරු බෝ වන ස්ථාන ඉවත් කිරීම බව සෞඛ්ය අමාත්යාංශය අඛණ්ඩව අවධාරණය කරයි. නිවාස හා කාර්යස්ථාන අවට ඇති බඳුන්, මල් බට, රබර් රෝද, හා කාණු ආදියෙහි고여 ඇති ජලය නිතිපතා ඉවත් කරන ලෙස පදිංචිකරුවන්ට දැඩි ලෙස උපදෙස් ලබා දෙනු ලැබේ.
ඩෙංගු රෝගය වැළැක්වීම සමාජයේ සාමූහික වගකීමක් බවත්, අසල්වැසි මට්ටමින් ගනු ලබන එකමුතු ක්රියාමාර්ග රෝගය ව්යාප්ත වීමේ වේගය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කළ හැකි බවත් සෞඛ්ය නිලධාරීන් අවධාරණය කරති.
වසංගතය තීව්ර වෙමින් පවතින බැවින්, දිවයිනේ අධික අවදානම් සහිත දිස්ත්රික්කවල පුළුල් මහජන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් හා ශක්තිමත් නිරීක්ෂණ කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීමට අමාත්යාංශය සූදානම් වෙමින් සිටී. ප්රදේශීය සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන් සමඟ සම්පූර්ණ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙසත්, ස්වකීය ප්රදේශවල ඇති මදුරු බෝ ස්ථාන ගැන ප්රමාද නොවී වාර්තා කරන ලෙසත් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.