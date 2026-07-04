Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ උසස් මට්ටමේ සංසදයේදී චීනය ශ්‍රී ලංකාව සමඟ දිගුකාලීන සංවර්ධන හවුල්කාරිත්වයක් පිළිබඳ ප්‍රතිශ්‍රුතිය ප්‍රකාශ කරයි

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ උසස් මට්ටමේ සංසදයේදී චීනය ශ්‍රී ලංකාව සමඟ දිගුකාලීන සංවර්ධන හවුල්කාරිත්වයක් පිළිබඳ ප්‍රතිශ්‍රුතිය ප්‍රකාශ කරයි

චීනය, කොළඹ නගරයේ පැවති කැපී පෙනෙන සංසදයකදී අඛණ්ඩ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවයේ ශක්තිමත් සංඥාවක් ලබා දෙමින්, ශ්‍රී ලංකාව සමඟ දිගුකාලීන සංවර්ධන හවුල්කාරිත්වයකට දක්වන කැපවීම නැවත තහවුරු කර ඇත.

කොළඹදී සහයෝගිතාවයේ ප්‍රදර්ශනයක්

චීනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජිතයින් කොළඹ සංසදය වේදිකාවක් ලෙස භාවිතා කරමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සහ පුළුල් සංවර්ධන න්‍යාය පත්‍රය සඳහා සහාය දැක්වීමේ බීජිංගේ අඛණ්ඩ අභිලාෂය අවධාරණය කළේය. රටවල් දෙකේ නිලධාරීන් හා පාර්ශ්වකරුවන් එක් රැස් කළ මෙම සිදුවීම, දෙරට අතර පවතින සබඳතාවලේ ගැඹුරු බව පිළිබිඹු කළේය.

ස්වාධීනතාවයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව අත්විඳි දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදවලින් එකක් අනුගාමීව, රටේ ආර්ථිකය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ හා නවීකරණය කිරීමේ අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නයන්හිදී ප්‍රධාන හවුල්කරු ලෙස චීනයේ භූමිකාව මෙම සංසදය මගින් ප්‍රසිද්ධියේ නැවත ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව හිමි විය.

දිගුකාලීන අරමුණු මත පදනම් වූ හවුල්කාරිත්වයක්

චීන නිලධාරීන් අවධාරණය කළේ, ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ඔවුන්ගේ රටේ හවුල්කාරිත්වය කෙටිකාලීන ස්වභාවයක් නොගන්නා බවත්, ඒ වෙනුවට බහු අංශ හරහා දිගු කාලීන සහයෝගිතාවයේ දැක්මකින් මෙහෙයවෙන බවත්ය. යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, වෙළඳාම, ආයෝජනය සහ සම්බන්ධතාව ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර, ඉදිරියේදීද ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතාවයේ කේන්ද්‍රීය ස්තම්භ ලෙස පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

2022 අර්බුදය හේතුවෙන් ඇතිවූ ව්‍යාප්ත දුෂ්කරතා හා ඓතිහාසික ස්වෛරී ණය අගාධය අනුගාමීව, ආර්ථික ස්ථාවරීකරණය කරා වන තම ගමන් මඟ ශ්‍රී ලංකාව තවමත් සොයා යන තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක මෙම නැවත තහවුරු කිරීම සිදු වේ.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, චීනය ප්‍රධාන ණය හිමියෙකු ලෙස මෙන්ම විදේශ ප්‍රත්‍යක්ෂ ආයෝජනයේ මූලාශ්‍රයක් ලෙසද, වඩාත්ම සැලකිය යුතු ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කරුවන්ගෙන් එකෙකු ව පවතී. ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට හා සංවර්ධන මූල්‍යකරණය ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා රජය ක්‍රියා කරන අතරතුර, කොළඹ සංසදයේදී බීජිංගේ ප්‍රසිද්ධ කැපවීම රජය විසින් සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ප්‍රතිනිර්මාණය හා ප්‍රතිසංස්කරණයේ සමයකට ඉදිරිපත් වන විට, විවෘත සංවාදය පවත්වා ගැනීමට සහ සංවර්ධන සහයෝගිතාවය යටින් ඇති රාමු ශක්තිමත් කිරීමට රජයන් දෙකම ලබා දෙන වැදගත්කම මෙම සංසදය ඉස්මතු කළේය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 GCE සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ජූලි 3 සිට අන්තර්ජාල අයදුම්පත් භාරගැනීම ආරම්භ කරයි Sinhala

2026 GCE සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ජූලි 3 සිට අන්තර්ජාල අයදුම්පත් භාරගැනීම ආරම්භ කරයි

2026 සාමාන්‍ය සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය සඳහා වන අන්තර්ජාල අයදුම්පත් ජූලි 3 වැනි දින සිට භාරගන්නා බව පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාව…

04 Jul 2026 Discuss
ලහිරු උදාරගේ පළමු ටෙස්ට් සිය‍ල්ල ශ්‍රී ලංකාවට ඇන්ටිගුවේ පළමු දිනයේ ආධිපත්‍යය ගෙනදේ Sinhala

ලහිරු උදාරගේ පළමු ටෙස්ට් සිය‍ල්ල ශ්‍රී ලංකාවට ඇන්ටිගුවේ පළමු දිනයේ ආධිපත්‍යය ගෙනදේ

ශ්‍රී ලංකාව ඇන්ටිගුවේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් එරෙහිව පැවති ටෙස්ට් තරඟයේ පළමු දිනය තම ශක්තිය විදහා දක්වමින් ආරම්භ කළ අතර, තරුණ පිතිකරු ලහිරු උදාර ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික රේසිං තරුව යේවන් ඩේවිඩ් ඓතිහාසික සිල්වර්ස්ටෝන් සර්කිට් හි ෆෝමියුලා 3 පේ‍්‍රක්ෂකාගාරයට කිඹුල් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික රේසිං තරුව යේවන් ඩේවිඩ් ඓතිහාසික සිල්වර්ස්ටෝන් සර්කිට් හි ෆෝමියුලා 3 පේ‍්‍රක්ෂකාගාරයට කිඹුල් කරයි

ශ්‍රී ලාංකික මෝටර් රථ ක්‍රීඩාවේ සුවිශේෂී මොහොතක් එක්සත් රාජධානියේ පිහිටි අති ප්‍රසිද්ධ සිල්වර්ස්ටෝන් සර්කිට් හිදී තරුණ රේසිං රියදුරු යේවන් ඩේවිඩ් ෆෝමියුලා 3…

04 Jul 2026 Discuss