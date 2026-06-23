තෙත් කාලගුණය ඉදිරියේ: පළාත් කිහිපයකට සහ දිස්ත්රික්කවලට වර්ෂාව හා ගිගුරුම් සහිත වැසි අනාවැකි
අඟහරුවාදා දිනයේ ශ්රී ලංකාවේ කිහිපයක් ප්රදේශවල අස්ථාවර කාලගුණික තත්ත්වයන් ඇතිවීමට නියමිත බැවින්, කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව පළාත් හා දිස්ත්රික්ක ගණනාවකට වර්ෂාව හා ගිගුරුම් සහිත වැසි අනාවැකි නිකුත් කර ඇති අතර, ඒ ඒ ප්රදේශවල වැසියන් සූදානම් වන ලෙස දන්වා සිටී.
බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශ
2026 ජූනි 23 වැනිදා පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කරන ලද කාලගුණ නිවේදනයට අනුව, පහත සඳහන් ප්රදේශවලට විරාම විරාම ලෙස වර්ෂාව හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමට අපේක්ෂිතය:
- බස්නාහිර පළාත
- සබරගමුව පළාත
- වයඹ පළාත
- ගාල්ල දිස්ත්රික්කය
- මාතර දිස්ත්රික්කය
- මහනුවර දිස්ත්රික්කය
- නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය
මහජන නිවේදනය
බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශවල ජනතාව විශේෂයෙන් දැඩි ගිගුරුම් සහිත වැසි පවතින කාලවලදී වැඩි අවධානයෙන් සිටින ලෙස කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව당부 කරයි; එවැනි කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් තද සුළං ඇතිවීමට හා දෘශ්යතාව අඩුවීමට ඉඩ ඇත. ජනතාව දිනය පුරාවට නිල කාලගුණ නිවේදන හරහා යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබාගන්නා ලෙසද දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටී.
මෙම අනාවැකිය කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් එහි සාමාන්ය දෛනික කාලගුණ නිවේදනයේ කොටසක් ලෙස නිල වශයෙන් නිකුත් කරන ලදී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.