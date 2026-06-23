Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තෙත් කාලගුණය ඉදිරියේ: පළාත් කිහිපයකට සහ දිස්ත්‍රික්කවලට වර්ෂාව හා ගිගුරුම් සහිත වැසි අනාවැකි

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තෙත් කාලගුණය ඉදිරියේ: පළාත් කිහිපයකට සහ දිස්ත්‍රික්කවලට වර්ෂාව හා ගිගුරුම් සහිත වැසි අනාවැකි

අඟහරුවාදා දිනයේ ශ්‍රී ලංකාවේ කිහිපයක් ප්‍රදේශවල අස්ථාවර කාලගුණික තත්ත්වයන් ඇතිවීමට නියමිත බැවින්, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පළාත් හා දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවකට වර්ෂාව හා ගිගුරුම් සහිත වැසි අනාවැකි නිකුත් කර ඇති අතර, ඒ ඒ ප්‍රදේශවල වැසියන් සූදානම් වන ලෙස දන්වා සිටී.

බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශ

2026 ජූනි 23 වැනිදා පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කරන ලද කාලගුණ නිවේදනයට අනුව, පහත සඳහන් ප්‍රදේශවලට විරාම විරාම ලෙස වර්ෂාව හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමට අපේක්ෂිතය:

  • බස්නාහිර පළාත
  • සබරගමුව පළාත
  • වයඹ පළාත
  • ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
  • මාතර දිස්ත්‍රික්කය
  • මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
  • නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

මහජන නිවේදනය

බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශවල ජනතාව විශේෂයෙන් දැඩි ගිගුරුම් සහිත වැසි පවතින කාලවලදී වැඩි අවධානයෙන් සිටින ලෙස කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව당부 කරයි; එවැනි කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් තද සුළං ඇතිවීමට හා දෘශ්‍යතාව අඩුවීමට ඉඩ ඇත. ජනතාව දිනය පුරාවට නිල කාලගුණ නිවේදන හරහා යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබාගන්නා ලෙසද දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටී.

මෙම අනාවැකිය කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් එහි සාමාන්‍ය දෛනික කාලගුණ නිවේදනයේ කොටසක් ලෙස නිල වශයෙන් නිකුත් කරන ලදී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 4ක් වටිනා සමුද්‍රීය සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාර දෙයි Sinhala

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 4ක් වටිනා සමුද්‍රීය සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාර දෙයි

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන හතරක් පමණ වටිනා අතිනවීන සමුද්‍රීය සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාර දී ඇති අතර, එය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක හා…

23 Jun 2026 Discuss
මෙසී ද්විත්ව ගොල් සමඟ ඉතිහාසය රචනා කරයි — ලෝක කුසලාන 2026 හි අර්ජන්ටිනාව ඔස්ට්‍රියාවට එරෙහිව පහසු ජයක් Sinhala

මෙසී ද්විත්ව ගොල් සමඟ ඉතිහාසය රචනා කරයි — ලෝක කුසලාන 2026 හි අර්ජන්ටිනාව ඔස්ට්‍රියාවට එරෙහිව පහසු ජයක්

ලියොනෙල් මෙසී ෆුට්බෝල් ඉතිහාසයේ තවත් අමරනීය පිටුවක් රචනා කළේය — 2026 FIFA ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේදී ද්විත්ව ගොල් වාර්තා කරමින් ශූරයන් ලෙස පෙනී සිටි අර්ජන්ටිනාවට…

23 Jun 2026 Discuss
ගෝලීය ආර්ථික පීඩන මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන 2025 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරේදී සියයට 6කින් වර්ධනය වෙයි Sinhala

ගෝලීය ආර්ථික පීඩන මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන 2025 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරේදී සියයට 6කින් වර්ධනය වෙයි

ගෝලීය වෙළඳ පරිසරය සැලකිය යුතු බාධාවන්ට මුහුණ දෙමින් සිටියද, ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය වර්ෂයේ පළමු මාස හතර තුළ සියයට හයක වර්ධනයක් සටහන් කරමින් ධෛර්යමත් ඔරොත්තු…

23 Jun 2026 Discuss