ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා එක්සත් ජනපද තානාපතිවරයා ජනාධිපති දිසානායකගේ සාකච්ඡාවලට සහභාගී වෙයි
ජනාධිපති මාධ්ය අංශය (PMD) නිවේදනය කළ පරිදි, ශ්රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපතිවරයා ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකතුමා සමඟ හමුවී දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවල වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා කර තිබේ.
ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී පැවති මෙම හමුව, ශ්රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ තීරණාත්මක අවධියක් සහ විදේශ ප්රතිපත්ති නැවත සකස් කිරීමේ කාලපරිච්ඡේදයක් පසු කරන මෙම මොහොතේ, කොළඹ සහ වොෂිංටනය අතර දිනෙන් දින ගාඪ වෙමින් පවතින රාජතාන්ත්රික සබඳතාව ශක්තිමත් කිරීමේ ඉලක්කය ඉස්මතු කළේය.
රාජතාන්ත්රික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම
එක්සත් ජනපද තානාපතිවරයා සහ ජනාධිපති දිසානායකතුමා අතර සාකච්ඡා, දෙරට අතර සබඳතාවට අදාළ පුළුල් විෂය පරාසයක් ආවරණය කර ඇති බව වටහා ගත හැකිය. ශ්රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය, වෙළඳාම, සංවර්ධන ආධාර සහ කලාපීය ආරක්ෂාව ඇතුළු ක්ෂේත්ර රාශියක දශක ගණනාවක් පුරා දිවෙන දිගු රාජතාන්ත්රික සබඳතාවක් පවත්වාගෙන ආ නිසාය.
ජනාධිපති මාධ්ය අංශය හමුව පැවැත්වූ බව තහවුරු කළ නමුත්, කාලසටහන් සහ ප්රතිඵල පිළිබඳ විස්තරාත්මක තොරතුරු වාර්තා කිරීමේ අවස්ථාවේ දී මහජනයා වෙත හෙළිදරව් කර නොතිබිණි.
ශ්රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාව ව්යසනකාරී මූල්ය අර්බුදයකින් අනතුරුව ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ උත්සාහය දිගටම ගෙනයමින්, ජාත්යන්තර හවුල්කාරිත්වයන් විවිධාංගීකරණය කිරීමට හා ශක්තිමත් කිරීමට ප්රයත්න දරන මෙම වැදගත් සන්ධිස්ථානයේ දී මෙම හමුව සිදු වූ බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය.
- ශ්රී ලංකාව, ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ පුළුල් උපාය මාර්ගයේ කොටසක් ලෙස රජයන් රාශියක් සහ ජාත්යන්තර ආයතන සමඟ ක්රියාශීලීව සාකච්ඡා කරමින් සිටී.
- එක්සත් ජනපදය, වෙළඳාම හා රාජතාන්ත්රික සහාය යන අංශ දෙකෙහිම ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කරුවෙකු ලෙස ඉතිරිව සිටී.
- 2024 අවසානයේ දී රාජ්ය බලයට පත් ජනාධිපති දිසානායකතුමා, සමබල විදේශ ප්රතිපත්ති ප්රවේශයක් අනුගමනය කිරීමට තම රජයේ අභිප්රාය ඇති බව ප්රකාශ කර ඇත.
ප්රධාන කලාපීය බලවතුන් සම්බන්ධ සංකීර්ණ භූ-දේශපාලන සැකැස්මක් තුළ කොළඹ සිය ගමන් මාර්ගය සකස් කරගනිමින් සිටින බැවින්, මෙවැනි ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා ශ්රී ලංකාවේ ස්ථාවරත්වය සහ ප්රජාතන්ත්රවාදී ප්රගතිය කෙරෙහි ඇමෙරිකාව දිගින් දිගටම දක්වන උනන්දුව සංකේතවත් කරන බව රාජතාන්ත්රික නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති.
ජනාධිපති මාධ්ය අංශය, එක්සත් ජනපද තානාපතිවරයා සහ ජනාධිපති දිසානායකතුමා අතර හමුව තහවුරු කරමින්, එය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා කෙරෙහි කේන්ද්රගත සාකච්ඡාවක් ලෙස හඳුන්වා දුන්නේය.
සාකච්ඡාවෙන් නිරූපිත ගිවිසුම් හෝ කොන්දේසි පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු, නියමිත කාලයක් ඇතුළත නිල රජයේ නාලිකා හරහා නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂිත බව වාර්තා වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.