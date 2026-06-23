Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 4ක් වටිනා සමුද්‍රීය සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාර දෙයි

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 4ක් වටිනා සමුද්‍රීය සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාර දෙයි

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන හතරක් පමණ වටිනා අතිනවීන සමුද්‍රීය සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාර දී ඇති අතර, එය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක හා සුරක්ෂිතතා සහයෝගීතාවයේ සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් සනිටුහන් කරයි.

සමුද්‍රීය ආරක්ෂක හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීම

මෙම උසස් සන්නිවේදන යටිතල පහසුකම් භාරදීම, ශ්‍රී ලංකාවේ නාවික හා සමුද්‍රීය මෙහෙයුම් හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වොෂිංටනය විසින් මෑතකදී ලබා දුන් වඩාත්ම සැලකිය යුතු දායකත්වයන්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරයි. මෙම පද්ධතිය මඟින් දිවයිනේ ආශ්‍රිත සාගර ජලයන් හරහා සිදුවන ක්‍රියාකාරකම් නිරීක්ෂණය කිරීමට, සම්බන්ධීකරණය කිරීමට සහ ඒවාට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ශ්‍රී ලංකාවේ හැකියාව සැලකිය යුතු ලෙස වර්ධනය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියන් සාගරයේ ලොව කාර්යබහුලම නාවික මාර්ග කිහිපයකට ඔස්සේ උපායමාර්ගිකව ඉතා වැදගත් ස්ථානයක පිහිටා ඇති බැවින්, ශක්තිමත් සමුද්‍රීය සන්නිවේදන හැකියාවන් ජාතික මෙන්ම කලාපීය වශයෙන්ද ඉතා වැදගත් කාරණයකි.

ගැඹුරු වෙමින් පවතින හවුල්කාරිත්වය

මෙම නවතම භාරදීම, ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය පුරා ස්ථාවරත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ පුළුල් උත්සාහයන්හි කොටසක් ලෙස එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක යටිතල පහසුකම්වලට ආයෝජනය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරමින් කොළඹ හා වොෂිංටනය අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින ආරක්ෂක සබඳතාව අවධාරණය කරයි.

මෙම දායකත්වය, හවුල් රාජ්‍යයන්ට ස්වාධීන සමුද්‍රීය වසම් දැනුවත්භාවය සහ වෙරළ නිරීක්ෂණ හැකියාවන් වර්ධනය කිරීමේදී සහාය වීමේ එක්සත් ජනපදයේ දීර්ඝකාලීන විදේශ ප්‍රතිපත්ති අරමුණු සමඟ සමගාමී වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති ගම්‍යතා

වෙළඳාම, ධීවර කර්මාන්තය සහ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා මුහුදු මාර්ගය මත දැඩි ලෙස යැපෙන ශ්‍රී ලංකාවට, මෙම වැඩිදියුණු කළ සන්නිවේදන පද්ධතිය පහත සඳහන් ක්ෂේත්‍රවලදී අතිශයින් වටිනා බවට පත්විය හැකිය:

  • ශ්‍රී ලංකා භෞමික සාගර ජලයන් තුළ අක්‍රමවත් ධීවර කටයුතු සහ සොරකම් මර්දනය කිරීම
  • මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී හා ජල මාර්ග හරහා සිදුවන ජාවාරම් මර්දන මෙහෙයුම් ශක්තිමත් කිරීම
  • ඉන්දියන් සාගරයේ සෙවීම් හා ගලවා ගැනීමේ සම්බන්ධීකරණය වැඩිදියුණු කිරීම
  • නාවික හා වෙරළ ආරක්ෂක ඒකක අතර තත්‍යකාලීන සන්නිවේදනය වර්ධනය කිරීම

නිලධාරීන් මෙම පද්ධතිය පවතින නාවික මෙහෙයුම් සමඟ විධිමත් ලෙස ඒකාබද්ධ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, පුහුණු කිරීම් හා තාක්ෂණික සහාය සමස්ත ආධාර පැකේජයේ කොටසක් ලෙස ඇතුළත් වේ.

ගෝලීය වාණිජ්‍යය හා කලාපීය ආරක්ෂාව සඳහා ඉතා තීරණාත්මක වන ඉන්දියන් සාගරයේ නාවික කොරිඩෝ ආරක්ෂා කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාව සමඟ හවුල් වීමට එක්සත් ජනපදය දරන අඛණ්ඩ කැපවීම මෙම භාරදීම ඉස්මතු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ සංකීර්ණ භූ-දේශපාලන ගතිකතාවයන් මධ්‍යේ ගමන් කරද්දී, මිත්‍ර රාජ්‍යයන්ගෙන් ලැබෙන මෙවැනි ආයෝජනයන් ඉදිරි වසරවලදී රටේ ආරක්ෂක ඉදිරිපිට හැඩගැස්වීමේදී වැඩි වැඩියෙන් ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට ඉඩ තිබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මෙසී ද්විත්ව ගොල් සමඟ ඉතිහාසය රචනා කරයි — ලෝක කුසලාන 2026 හි අර්ජන්ටිනාව ඔස්ට්‍රියාවට එරෙහිව පහසු ජයක් Sinhala

මෙසී ද්විත්ව ගොල් සමඟ ඉතිහාසය රචනා කරයි — ලෝක කුසලාන 2026 හි අර්ජන්ටිනාව ඔස්ට්‍රියාවට එරෙහිව පහසු ජයක්

ලියොනෙල් මෙසී ෆුට්බෝල් ඉතිහාසයේ තවත් අමරනීය පිටුවක් රචනා කළේය — 2026 FIFA ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේදී ද්විත්ව ගොල් වාර්තා කරමින් ශූරයන් ලෙස පෙනී සිටි අර්ජන්ටිනාවට…

23 Jun 2026 Discuss
ගෝලීය ආර්ථික පීඩන මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන 2025 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරේදී සියයට 6කින් වර්ධනය වෙයි Sinhala

ගෝලීය ආර්ථික පීඩන මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන 2025 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරේදී සියයට 6කින් වර්ධනය වෙයි

ගෝලීය වෙළඳ පරිසරය සැලකිය යුතු බාධාවන්ට මුහුණ දෙමින් සිටියද, ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය වර්ෂයේ පළමු මාස හතර තුළ සියයට හයක වර්ධනයක් සටහන් කරමින් ධෛර්යමත් ඔරොත්තු…

23 Jun 2026 Discuss
එස්.ජේ.බී.යේ හර්ෂ ද සිල්වා අප්‍රේල් මාසයේ සිදු කළ අධික මිළ දී ගෙන ඇති ඉන්ධන ආනයන පිළිබඳ විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටී Sinhala

එස්.ජේ.බී.යේ හර්ෂ ද සිල්වා අප්‍රේල් මාසයේ සිදු කළ අධික මිළ දී ගෙන ඇති ඉන්ධන ආනයන පිළිබඳ විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටී

සමගි ජන බලවේගයේ (එස්.ජේ.බී.) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා, අප්‍රේල් මාසයේ අධික මිළකට සිදු කරන ලද අනවශ්‍ය ඉන්ධන ආනයන ලෙස හෙතෙම හඳුන්වන කටයුත්ත…

23 Jun 2026 Discuss