Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රක්වාන පොසොන් පෙරහැර සූදානම් කිරීමේදී දේවාල ඇතෙකු විසින් දෙදෙනෙකු මරුට

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රක්වාන පොසොන් පෙරහැර සූදානම් කිරීමේදී දේවාල ඇතෙකු විසින් දෙදෙනෙකු මරුට

රක්වාන ශ්‍රී උභය තිලකාරාම විහාරස්ථානයේ 78 වැනි පොසොන් පෙරහැර සඳහා ගෙනෙන ලද ඇතෙකු විසින් දෙදෙනෙකු ප්‍රාණ ඇරගත් බව පොලිසිය තහවුරු කළේය.

අළුයම් වේලාවේ සිදු වූ සිද්ධිය

වාර්ෂික පෙරහැරට සහභාගී වීම සඳහා ගෙනෙන ලද ඇතුන් දෙදෙනා විහාර භූමිය තුළ බැඳ තබා තිබූ අතර, මෙම ඛේදජනක සිද්ධිය සිදු වූයේ 21 වැනිදා ඉරිදා අළුයම ය.

ASP චන්දන හල්පගොඩ මහතා පැවසූ පරිදි, ඇතා විහාර භූමිය තුළ රඳවා තිබියදීම නියමුවා සහ ඔහුගේ සහාය කරුවා මත පිළිවෙළින් ඇද වැටී, දෙදෙනාම ජීවිතක්ෂයට පත් කළේ ය.

පූජනීය සම්ප්‍රදායක් වෙනුවෙන් දිය කළ ජීවිත

රක්වාන ශ්‍රී උභය තිලකාරාම විහාරස්ථානයේ පොසොන් පෙරහැර ඉතා වැදගත් ආගමික උත්සවයකි. මෙම වර්ෂයේ එය 78 වැනි පෙරහැර ලෙස සනිටුහන් විය. ශ්‍රී ලංකාව පුරා ඇළඳ ගන්නා ලද ඇතුන් එවැනි පෙරහැරවල ප්‍රධාන චාරිත්‍රානුකූල කාර්යභාරයක් ඉටු කළ ද, හිරකර සිටුවන ලද ඇතුන් සම්බන්ධ සිද්ධීන් නියමුවන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ බරපතළ කනස්සල්ලට නිරන්තරයෙන් තුඩු දෙමින් සිටී.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ASP චන්දන හල්පගොඩ මහතාට අනුව, විහාරස්ථානයේ බැඳ තැබූ ඇතුන් දෙදෙනාගෙන් එක් ඇතෙකු විසින් නියමුවා සහ ඔහුගේ සහාය කරුවා යන දෙදෙනාම ඝාතනය කරන ලදී.

ඇතුන් හැසිරවීමේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ දිගටම පවතින කනස්සල්ල

මෙම මරණ, විශාල ආගමික උත්සවවලදී ඇතුන් සමඟ සමීපව කටයුතු කරන්නන්ට එල්ල වන අවදානම කෙරෙහි නැවතත් අවධානය යොමු කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ පෙරහැර සමය තුළ දිවයිනේ නොයෙකුත් ස්ථාන හරහා චාරිත්‍රානුකූල පෙරහැර සඳහා හිරකර ගත් ඇතුන් දස ගණනක් යෙදවෙන අතර, නියමුවන් සහ ඔවුන්ගේ සහාය කරුවන් බොහෝ විට දැඩි කොන්දේසි යටතේ දිගු වේලා රාජකාරි කරති.

ප්‍රහාරයට හේතු වූ තත්ත්වයන් සම්බන්ධව අධිකාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කිරීමට නියමිත ය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 4ක් වටිනා සමුද්‍රීය සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාර දෙයි Sinhala

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 4ක් වටිනා සමුද්‍රීය සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාර දෙයි

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන හතරක් පමණ වටිනා අතිනවීන සමුද්‍රීය සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාර දී ඇති අතර, එය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක හා…

23 Jun 2026 Discuss
මෙසී ද්විත්ව ගොල් සමඟ ඉතිහාසය රචනා කරයි — ලෝක කුසලාන 2026 හි අර්ජන්ටිනාව ඔස්ට්‍රියාවට එරෙහිව පහසු ජයක් Sinhala

මෙසී ද්විත්ව ගොල් සමඟ ඉතිහාසය රචනා කරයි — ලෝක කුසලාන 2026 හි අර්ජන්ටිනාව ඔස්ට්‍රියාවට එරෙහිව පහසු ජයක්

ලියොනෙල් මෙසී ෆුට්බෝල් ඉතිහාසයේ තවත් අමරනීය පිටුවක් රචනා කළේය — 2026 FIFA ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේදී ද්විත්ව ගොල් වාර්තා කරමින් ශූරයන් ලෙස පෙනී සිටි අර්ජන්ටිනාවට…

23 Jun 2026 Discuss
ගෝලීය ආර්ථික පීඩන මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන 2025 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරේදී සියයට 6කින් වර්ධනය වෙයි Sinhala

ගෝලීය ආර්ථික පීඩන මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන 2025 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරේදී සියයට 6කින් වර්ධනය වෙයි

ගෝලීය වෙළඳ පරිසරය සැලකිය යුතු බාධාවන්ට මුහුණ දෙමින් සිටියද, ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය වර්ෂයේ පළමු මාස හතර තුළ සියයට හයක වර්ධනයක් සටහන් කරමින් ධෛර්යමත් ඔරොත්තු…

23 Jun 2026 Discuss