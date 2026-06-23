රක්වාන පොසොන් පෙරහැර සූදානම් කිරීමේදී දේවාල ඇතෙකු විසින් දෙදෙනෙකු මරුට
රක්වාන ශ්රී උභය තිලකාරාම විහාරස්ථානයේ 78 වැනි පොසොන් පෙරහැර සඳහා ගෙනෙන ලද ඇතෙකු විසින් දෙදෙනෙකු ප්රාණ ඇරගත් බව පොලිසිය තහවුරු කළේය.
අළුයම් වේලාවේ සිදු වූ සිද්ධිය
වාර්ෂික පෙරහැරට සහභාගී වීම සඳහා ගෙනෙන ලද ඇතුන් දෙදෙනා විහාර භූමිය තුළ බැඳ තබා තිබූ අතර, මෙම ඛේදජනක සිද්ධිය සිදු වූයේ 21 වැනිදා ඉරිදා අළුයම ය.
ASP චන්දන හල්පගොඩ මහතා පැවසූ පරිදි, ඇතා විහාර භූමිය තුළ රඳවා තිබියදීම නියමුවා සහ ඔහුගේ සහාය කරුවා මත පිළිවෙළින් ඇද වැටී, දෙදෙනාම ජීවිතක්ෂයට පත් කළේ ය.
පූජනීය සම්ප්රදායක් වෙනුවෙන් දිය කළ ජීවිත
රක්වාන ශ්රී උභය තිලකාරාම විහාරස්ථානයේ පොසොන් පෙරහැර ඉතා වැදගත් ආගමික උත්සවයකි. මෙම වර්ෂයේ එය 78 වැනි පෙරහැර ලෙස සනිටුහන් විය. ශ්රී ලංකාව පුරා ඇළඳ ගන්නා ලද ඇතුන් එවැනි පෙරහැරවල ප්රධාන චාරිත්රානුකූල කාර්යභාරයක් ඉටු කළ ද, හිරකර සිටුවන ලද ඇතුන් සම්බන්ධ සිද්ධීන් නියමුවන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ බරපතළ කනස්සල්ලට නිරන්තරයෙන් තුඩු දෙමින් සිටී.
පොලිස් මාධ්ය ප්රකාශක ASP චන්දන හල්පගොඩ මහතාට අනුව, විහාරස්ථානයේ බැඳ තැබූ ඇතුන් දෙදෙනාගෙන් එක් ඇතෙකු විසින් නියමුවා සහ ඔහුගේ සහාය කරුවා යන දෙදෙනාම ඝාතනය කරන ලදී.
ඇතුන් හැසිරවීමේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ දිගටම පවතින කනස්සල්ල
මෙම මරණ, විශාල ආගමික උත්සවවලදී ඇතුන් සමඟ සමීපව කටයුතු කරන්නන්ට එල්ල වන අවදානම කෙරෙහි නැවතත් අවධානය යොමු කර ඇත. ශ්රී ලංකාවේ පෙරහැර සමය තුළ දිවයිනේ නොයෙකුත් ස්ථාන හරහා චාරිත්රානුකූල පෙරහැර සඳහා හිරකර ගත් ඇතුන් දස ගණනක් යෙදවෙන අතර, නියමුවන් සහ ඔවුන්ගේ සහාය කරුවන් බොහෝ විට දැඩි කොන්දේසි යටතේ දිගු වේලා රාජකාරි කරති.
ප්රහාරයට හේතු වූ තත්ත්වයන් සම්බන්ධව අධිකාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කිරීමට නියමිත ය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.