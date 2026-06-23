ප්රධාන සෞඛ්ය වැඩසටහනක් යටතේ ශ්රී ලංකාව පාසල්වලින් අසෞඛ්යකර ආහාර තහනම් කිරීමට සූදානම්
ළමා පෝෂණ අර්බුදය විසඳීමට රජය ක්රියාත්මක වෙයි
රටේ දරුවන්ගේ සෞඛ්යය හා පෝෂණ තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩෙන කනස්සල්ල හමුවේ, ශ්රී ලංකාව සියලු පාසල්වල අසෞඛ්යකර ආහාර තහනම් කිරීමට සූදානම් වෙමින් සිටී.
පාසල් වයසේ දරුවන් අතර සෞඛ්යයට අහිතකර, සැකසූ ආහාර පරිභෝජනය වැඩිවීම පිළිබඳ සෞඛ්ය නිලධාරීන් හා අධ්යාපනඥයන් අතර ඇතිවී ඇති ගැඹුරු කනස්සල්ල හේතුවෙන් මෙම ප්රතිපත්තිය හඳුන්වා දීමට තීරණය කෙරිණි. සීනි, ලුණු හා කෘත්රිම ආකලන අධික ලෙස අඩංගු ආහාර ද්රව්ය — බහුලව පාසල් කෑම කාමරවල හා ඒ අවට විකුණුම්කරුවන් අතර දක්නට ලැබෙන — යෝජිත සීමාවන්හි මූලික අරමුදල ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
තහනම හඳුන්වා දෙන්නේ ඇයි
ළමා තරබාරුකම, දියවැඩියාව හා ආහාර ශෛලිය හා සම්බන්ධ රෝගාබාධවල ක්රමයෙන් ඉහළ යාම මෙම තීරණය ගැනීමට ප්රධාන හේතු ලෙස සෞඛ්ය බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත. තරුණ ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ දිගුකාලීන ආහාර පුරුදු හැඩගැස්වීමේදී පාසල් පරිසරය තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බවත්, එම නිසා ඵලදායී මැදිහත්වීමක් සඳහා සුදුසුම ආරම්භක ස්ථානය ඒ බවත් නිලධාරීහු විශ්වාස කරති.
තහනම ගෙනෙන්නට හේතු වූ මූලික කනස්සල්ල අතර:
- පාසල් සිසුන් අතර තරබාරුකම හා අධික බර ඇතිවීමේ ප්රවණතාව ඉහළ යාම
- පාසල් අවට විකිණෙන ජනප්රිය කෑම වර්ග හා පාන වර්ගවල අධික සීනි අන්තර්ගතය
- පාසල් භූමිය තුළ පෝෂ්යදායී ආහාර ලබාගැනීමේ හැකියාව නොමැතිකම
- ළමා කාලය තුළ ඇතිවන දුර්වල ආහාර පුරුදු නිසා ඇතිවන දිගුකාලීන සෞඛ්ය අවදානම්
සෞඛ්ය සම්පන්න පාසල් පරිසරයක් කරා ගමනක්
යෝජිත තහනම, පාසල් කෑම කාමර හා පාසල් භූමිය තුළ අසෞඛ්යකර ආහාර විකිණීම හා ලබාගැනීම ආවරණය කිරීමට අපේක්ෂිත ය. පාසල් දොරටු ඉදිරිපිටින් ම දරුවන්ට සැකසූ කෑම හා සීනි සහිත බීම සෘජුව විකුණන, ඒ ආසන්නයේ ක්රියාත්මක වන විකුණුම්කරුවන් නියාමනය කිරීමේ ක්රමෝපායයන් ද බලධාරීන් සලකා බලමින් සිටිති.
මෙම මුලපිරීම, සෞඛ්ය සම්පන්න ජීවන රටාවන් ප්රවර්ධනය කිරීමට හා ශ්රී ලංකාවේ ජනතාවට ප්රධාන මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයක් බවට පත්ව ඇති සන්නිවේදන නොවන රෝග වල බර අඩු කිරීමට ගෙනෙන පුළුල් ජාතික ප්රයත්නයේ කොටසකි.
ප්රතිචාර හා ඉදිරි මඟ
දිගු කලක් තිස්සේ දරුවන් අසෞඛ්යකර ආහාර නිෂ්පාදනවල ආක්රමණශීලී අලෙවිකරණයෙන් හා පහසු ලබාගැනීමේ හැකියාවෙන් ආරක්ෂා කිරීමට ශක්තිමත් ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටි සෞඛ්ය වෘත්තිකයන් හා දෙමාපිය කණ්ඩායම් විසින් මෙම ප්රකාශය පොදුවේ ආශිර්වාදයෙන් පිළිගෙන ඇත.
සම්පූර්ණ ක්රියාත්මක කිරීමේ විස්තර හා කාලරාමුව නිල වශයෙන් තහවුරු කිරීමට ඉතිරිව තිබුණ ද, පිරිසිදු, සෞඛ්ය සම්පන්න පාසල් පෝෂණයක් සඳහා රජයේ කැපවීම සැලකිය යුතු ප්රතිපත්ති වෙනසක් ලෙස ඉස්මතු වන අතර, ශ්රී ලාංකික දරු පරම්පරාවන්ට එය දීර්ඝකාලීන ප්රතිලාභ ගෙනදිය හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.