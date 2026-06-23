Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක් දිනක් තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 1,000 ඉක්මවයි — සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක් දිනක් තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 1,000 ඉක්මවයි — සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පැය 24ක් තුළ ඩෙංගු උණ රෝගීන් 1,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති අතර, දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකම මදුරු බෝවීමේ ක්‍රියාවලිය ඉහළ යමින් පවතින බව සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් හදිසි අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරමින් සිටිති.

නොසලකා හැරිය නොහැකි ව්‍යාප්තියක්

දෛනික ඩෙංගු රෝගී සංඛ්‍යාවේ මෙම භයානක ඉහළ යාම සමඟ රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් ඉහළ අවධානයකට පත්ව සිටින අතර, ආයතන මෙන්ම සාමාන්‍ය පුරවැසියන් ද ක්ෂණික ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු බව නිලධාරීන් අවධාරණය කරයි. එක් දිනක් තුළ රෝගී සංඛ්‍යාව 1,000 ඉක්මවීම, මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය භයානක ලෙස වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින බවට ප්‍රබල සංඥාවකි.

මදුරු දෂ්ටනය මගින් සෑදෙන Aedes aegypti මදුරුවා හරහා පැතිරෙන ඩෙංගු උණ, ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම දිගු කාලීන හා භයානකම රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය අභියෝගයක් ලෙස දිගටම පවතී. රෝගය උග්‍ර අවස්ථාවලදී ඉතා ඉක්මනින් ව්‍යාප්ත වී රෝහල් ගතවීමට, සහ අතිශය නරක අවස්ථාවලදී මරණයට පවා හේතු විය හැකිය.

අර්බුදයේ මූල හේතුව — මදුරු බෝවන ස්ථාන

පවතින රෝග පැතිරීමට ප්‍රධාන හේතුව ලෙස සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් දෙස් දක්වා ඇත්තේ, නිසි ලෙස පාලනය නොකළ මදුරු බෝවන ස්ථාන බවයි. ගෙවතු භාජනවල, ඉවත දැමූ රබර් රෝදවල, අවහිර ජල පාලිකාවල, හා ඉදිකිරීම් බිම්වල රැඳෙන වලිත් ජලය, මදුරුවන් විශාල ප්‍රමාණයෙන් බෝ වීමට ආදර්ශ පරිසරයක් සැලසෙයි.

ප්‍රමාදයකින් තොරව පහත නිවාරණ පියවර ගන්නා ලෙස අධිකාරීන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිති:

  • ජල ගබඩා භාජන නිතිපතා හිස් කර පිරිසිදු කරන්න
  • වැසි ජලය රැඳෙන ගෙවතු ආශ්‍රිත ඕනෑම දෙයක් ඉවත් කරන්න හෝ යටිකුරු කරන්න
  • ජල පාලිකා හා ජල ඇළ නිරන්තරයෙන් ගලා යා හැකිව පිරිසිදු කරන්න
  • විශේෂයෙන් කුඩා දරුවන් හා වැඩිහිටියන් සඳහා මදුරු දැල් හා ප්‍රතික්ෂේපක භාවිතා කරන්න
  • උණ, සන්ධි වේදනා, හෝ සමේ කැසීම් ඇති වූ විගස වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න

ප්‍රජා ක්‍රියාකාරිත්වයක් සඳහා ඇරයුමක්

ඩෙංගු රෝගය වැළැක්වීම රජයේ පමණක් වගකීමක් නොවන බව සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අවධාරණය කරයි — තත්ත්වය තවදුරටත් නරක අතට හැරීමට පෙර, බෝවන ස්ථාන තුරන් කිරීමේදී සෑම ගෘහස්ථයක්ම තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කළ යුතුය.

ශ්‍රී ලංකාවේ තෙත් කාලගුණික තත්ත්වයන් මදුරු ව්‍යාප්තියට හිතකර පරිසරය අඛණ්ඩව නිර්මාණය කරමින් පවතීනමින්, ඉදිරි දිනවලදී නිවාරණ ක්‍රමවේදයන් ඉක්මනින් හා පුළුල් ලෙස ගනු නොලැබුනහොත් රෝගී සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බවට විශේෂඥයන් බිය පළ කරති.

බලපෑමට ලක් වූ දිස්ත්‍රික්කවල අධීක්ෂණ කණ්ඩායම් තම නිරීක්ෂණ කටයුතු තීව්‍ර කරන සමඟ, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉදිරියේදී තවදුරටත් මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ජනතාව සජාගව සිට, සිය ප්‍රදේශයේ ඇති සම්භාව්‍ය බෝවන ස්ථාන ස්ථානීය සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් වෙත වාර්තා කරන ලෙස දිරිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට උසස් චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාරදෙයි Sinhala

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට උසස් චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාරදෙයි

කොළඹ සහ වොෂිංටනය අතර නාවික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට අති නවීන චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් සපයා ඇති අතර, එය දෙරට අතර ආරක්ෂක…

23 Jun 2026 Discuss
ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වැඩසටහනක් යටතේ ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වලින් අසෞඛ්‍යකර ආහාර තහනම් කිරීමට සූදානම් Sinhala

ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වැඩසටහනක් යටතේ ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වලින් අසෞඛ්‍යකර ආහාර තහනම් කිරීමට සූදානම්

ළමා පෝෂණ අර්බුදය විසඳීමට රජය ක්‍රියාත්මක වෙයි රටේ දරුවන්ගේ සෞඛ්‍යය හා පෝෂණ තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩෙන කනස්සල්ල හමුවේ, ශ්‍රී ලංකාව සියලු පාසල්වල අසෞඛ්‍යකර ආහාර තහනම්…

23 Jun 2026 Discuss
මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 5.4% දක්වා ඉහළ යාම ආර්ථික ‍කනස්සල්ල මතු කරයි Sinhala

මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 5.4% දක්වා ඉහළ යාම ආර්ථික ‍කනස්සල්ල මතු කරයි

නවතම දත්තයන්ට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය මැයි මාසයේ දී 5.4% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, දිවයිනේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය ගමන සිදු වෙමින් පවතින මෙම අවස්ථාවේ සාමාන්‍ය…

23 Jun 2026 Discuss