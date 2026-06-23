ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු මරණ 28 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ එක් දිනකදී ආසාදිතයන් 1,000 ඉක්මවා සිදුකරගත් කනගාටුදායක 이정표
ශ්රී ලංකාව ඩෙංගු උණට එරෙහිව කරගෙන යන සටනේ ඉතාමත් කනගාටුදායක සීමාවක් පසු කර ඇති අතර, පැය 24ක් තුළ නව ආසාදිත 1,000 කට අධික සංඛ්යාවක් වාර්තා වූ බව සෞඛ්ය බලධාරීන් තහවුරු කළේය — දෛනික රෝගී සංඛ්යාව මෙම සීමාව ඉක්මවා ගිය පළමු අවස්ථාව මෙයයි.
දෛනික රෝගී ගණනේ වාර්තාගත වැඩිවීමක්
ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකයේ වැඩ බලන අධ්යක්ෂ වෛද්ය කපිල කන්නන්ගර මහතා සඳහන් කළේ, ඉරිදා පෙරවරු 6 සිට සඳුදා පෙරවරු 6 දක්වා පැය 24 ක කාලය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 1,069 දෙනකු වාර්තා වූ බවයි. මෙම සංඛ්යාව රෝගය පැතිරීමේ වේගය තියුණු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව ඉස්මතු කරන අතර, දිවයිනේ මහජන සෞඛ්ය නිලධාරීන් අතර නැවත වරක් බරපතල අනතුරු ඇඟවීම් මතු කර ඇත.
වත්මන් ඩෙංගු වසංගතයේ සමුච්චිත මරණ ගණන 28 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, රෝගය ඉක්මනින් හඳුනාගෙන ප්රතිකාර නොකළහොත් ඇතිවිය හැකි මාරාන්තික ප්රතිවිපාක මෙයින් ඉස්මතු වේ.
ගැඹුරු වෙමින් පවතින මහජන සෞඛ්ය අර්බුදයක්
ශ්රී ලංකාවේ නිවර්තන දේශගුණය, අपर्याप්ත මදුරු මර්දන ක්රියාමාර්ග සහ නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්රදේශවල ස්ථිර ජල තලාග ඒකාබද්ධ වීමෙන් ඩෙංගු වෛරසයේ ප්රාථමික වාහකයා වන Aedes aegypti මදුරුවාට සුදුසු අභිජනනය සඳහා කදිම තත්ත්ව ඇති කරන බව සෞඛ්ය විශේෂඥයන් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු ඇඟවීය.
දෛනික ආසාදිත ගණනේ මෙම වාර්තාගත ඉහළ යාම, රජයේ ආයතන හා ප්රාදේශීය ප්රජාවන් දෙඅතරම හදිසි හා සම්බන්ධීකරණය වූ ජාතික ප්රතිචාරයක් අවශ්ය කරන වේගයකින් වත්මන් වසංගතය තීව්ර වෙමින් පවතින බව සංඥා කරයි.
මහජනතාව දැනගත යුතු කරුණු
- ඩෙංගු උණේ රෝග ලක්ෂණ අතර දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය, ඇස් පිටුපස වේදනාව, සන්ධි හා මාංශ පේශි වේදනාව, සමේ කුෂ්ඨ සහ සුළු රුධිර වහනය ඇතුළත් වේ.
- කෙළින්ම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබාගැනීම ඉතා ඉතා වැදගත් වේ — ප්රතිකාර ප්රමාද වීම සංකූලතා හා මරණයේ අවදානම සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කරයි.
- නිවෙස් හා රැකියාස්ථාන අවට ස්ථිර ජලය ඉවත් කිරීම වඩාත් ඵලදායී වැළැක්වීමේ ක්රමය ලෙස පවතී.
- මදුරු විකර්ෂක භාවිතා කිරීමට, ආරක්ෂිත ඇඳුම් අඳිනු ලබන ලෙසත්, ජනේල හා දොරවල් නිසි ලෙස දැල් සවිකර ඇති බව සහතික කර ගන්නා ලෙසත් පදිංචිකරුවන්ට අවවාද කෙරේ.
බලධාරීන් දැඩි අවධානයෙන් සිටිනු ලෙස ඉල්ලා සිටිති
සියලු ශ්රී ලාංකිකයන් ඉක්මනින් වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසත්, ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ සැක කෙරෙනු ලැබේ නම් කිසිදු ප්රමාදයකින් තොරව වෛද්ය ප්රතිකාර ලබාගන්නා ලෙසත් සෞඛ්ය නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති.
මදුරු අභිජනනය සඳහා හිතකර තත්ත්ව නිර්මාණය කරමින් වැසි සෘතුව දිගටම පවතින බැවින්, ප්රජාවන් සම්ප්රේෂණ අවදානම් අඩු කිරීමට ක්රියාශීලී පියවර නොගත් හොත් ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ආසාදිත ගණන තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බව බලධාරීන් අනතුරු අඟවති. තත්ත්වය දියුණු වන ආකාරයට අනුව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය යාවත්කාලීන මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.