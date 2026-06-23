කමාන්ඩෝ සලින්ත' නමින් කුප්රකට අපරාධ චරිතයට සහාය වූ බව සැකකරන බන්ධනාගාර නිලධාරීන් ඉලක්ක කරගත් විශේෂ පරීක්ෂණයක්
බූස්ස උසස් ආරක්ෂක බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින, 'කමාන්ඩෝ සලින්ත' යන අන්වර්ථ නාමයෙන් බහුලව හඳුනාගනු ලබන සංවිධිත අපරාධ චරිතය වන සලින්ත මදුශාන් පෙරේරාට නීති විරෝධී ලෙස සහාය වූ බවට සැකකරනු ලබන බන්ධනාගාර නිලධාරීන් හඳුනාගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විශේෂ පොලිස් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත.
අභ්යන්තර සහාය පිළිබඳ කරන ලද චෝදනා පරීක්ෂණයට ලක් වෙයි
පොලිසිය හා බන්ධනාගාර බලධාරීන් එක්ව ආරම්භ කරන ලද මෙම පරීක්ෂණය, උසස් ආරක්ෂක බන්ධනාගාරය තුළ සිටි කුමන රකවල නිලධාරීන් කවුරුන් විසින් හෝ සිරගෙදරින් මෙම කුප්රකට පාතාල චරිතයේ ක්රියාකාරකම් පහසු කර දුන්නේ දැයි හෙළිදරව් කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. දේශයේ වඩාත් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන රඳවා තැබීමේ මධ්යස්ථානයක් වන මෙම බන්ධනාගාරයේ ආරක්ෂාව අවදානමට ලක්විය හැකි බවට නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින සැලකිල්ල මෙම පරීක්ෂණය ඉස්මතු කරයි.
'කමාන්ඩෝ සලින්ත' යනු කවුද?
සලින්ත මදුශාන් පෙරේරා ශ්රී ලංකාවේ සංවිධිත අපරාධ ජාලය තුළ ප්රමුඛ චරිතයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ඉහළ අවදානම් සහිත හා සුවිශේෂී රඳවා තැබීමේ ස්ථානයක් ලෙස විශේෂයෙන් නම් කරන ලද බූස්සාහිදී ඔහු රඳවා තබා ඇති බව, ඔහු සමඟ සම්බන්ධ චෝදනාවල හා තර්ජනවල බරපතල ස්වභාවය අවධාරණය කරයි.
බන්ධනාගාරයේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල
බන්ධනාගාර නිලධාරීන් පාතාල චරිත සමඟ සමගාමීව කටයුතු කළ බවට එල්ල වී ඇති චෝදනා ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසංස්කරණ ආයතනවල අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු කරන බැවින් බලධාරීන් මෙම කාරණය හදිසි ලෙස සලකනු ලැබේ. එය සත්ය බව තහවුරු වුවහොත්, රඳවා ගෙන සිටින අපරාධ චරිත අත්අඩංගුවේ සිටිමින් අපරාධ ජාල ක්රියාත්මක කිරීම වැළැක්වීම සඳහා සකස් කරන ලද ආරක්ෂක ප්රොතොකෝල වල සැලකිය යුතු කඩකිරීමක් එවන් හැසිරීම නියෝජනය කරනු ඇත.
විශේෂ පරීක්ෂණ කණ්ඩායම විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩලය සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ලක් කිරීමටත්, අභ්යන්තර සන්නිවේදන හා අමුත්තන් ලේඛන සමාලෝචනය කිරීමටත් අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම අවස්ථාවේ දී බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගත් බව තහවුරු කර නොමැත.
පරීක්ෂණය කරගෙන යන අතරතුරේ පොලිසිය හා බන්ධනාගාර පරිපාලනය යන දෙපාර්ශ්වයම වැඩිදුර තොරතුරු ලබා දීමෙන් වැළකී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.