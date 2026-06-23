එස්.ජේ.බී.යේ හර්ෂ ද සිල්වා අප්රේල් මාසයේ සිදු කළ අධික මිළ දී ගෙන ඇති ඉන්ධන ආනයන පිළිබඳ විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටී
සමගි ජන බලවේගයේ (එස්.ජේ.බී.) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී හර්ෂ ද සිල්වා, අප්රේල් මාසයේ අධික මිළකට සිදු කරන ලද අනවශ්ය ඉන්ධන ආනයන ලෙස හෙතෙම හඳුන්වන කටයුත්ත සම්බන්ධයෙන් නිල විමර්ශනයක් දියත් කරන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, ශ්රී ලංකාවේ වත්මන් ඉන්ධන මිළ පවත්වාගෙන යාමේ සාධාරණත්වය පිළිබඳව බරපතළ ප්රශ්න මතු කර ඇත.
මන්ත්රීවරයා ඉන්ධන මිළ නිශ්චය කිරීමේ යුක්තිසහගත භාවය ප්රශ්න කරයි
著名 ආර්ථික විශේෂඥයෙකු සහ විපක්ෂ නීති立 සම්පාදකයෙකු වන ද සිල්වා, පවතින ඉන්ධන මිළ දිගටම පවත්වාගෙන යාමේ රජයේ ස්ථාවරය අභියෝගයට ලක් කරමින්, අධික මිළකට සිදු කළ අප්රේල් ආනයන සඳහා විශ්වාසදායක පැහැදිලි කිරීමක් නොමැති බවත්, එය ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට හා ජාතික ආර්ථිකයට අනවශ්ය බරක් පැටවා ඇති බවත් තර්ක කළේය.
එස්.ජේ.බී. මන්ත්රීවරයාගේ ප්රකාශ ශ්රී ලංකාවේ ඉන්ධන සංග්රහ ක්රියාවලියේ විනිවිදභාවය පිළිබඳ නැවත වරක් විවාදයක් ඇවිළවූ අතර, විශේෂයෙන් 2022 වර්ෂයේ රටට ඇති වූ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසුව, එම අංශය ඓතිහාසිකව මහජන අවධානයේ කේන්ද්රස්ථානයක් වී ඇත.
සංග්රහ ක්රියාවලියේ වගවීම ඉල්ලා සිටී
ද සිල්වා, අප්රේල් ඉන්ධන තොග සංග්රහ කළ තත්ත්වයන් විමර්ශනය කරන ලෙස අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිමින්, නිසි절 절차 අනුගමනය කළේද යන්නත්, ශ්රී ලාංකික ජනතාවගේ හොඳම යහපත උදෙසා මෙම ගැනුම් සිදු කළේද යන්නත් ප්රශ්න කළේය.
හෙතෙමේ ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලීම්, සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් ඉහළ ජීවන වියදමේ පීඩනය දිගටම විඳදරාගෙන සිටින මෙවන් කාලයක රජයේ බලශක්ති වියදම් කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් පැවතෙන පුළුල් විපක්ෂ ගැටළු පිළිබිඹු කරයි.
පාරිභෝගිකයන්ට පවතින පුළුල් බලපෑම්
ඉන්ධන මිළ නිර්ණය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා ඉතාමත් සංවේදී කරුණක් ව පවතින අතර, මිළ සංශෝධන ප්රවාහන වියදම්, අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල මිළ සහ දිවයිනේ මිලියන ගණනක ජනතාවගේ දෛනික ජීවනෝපාය කෙරෙහි සෘජුවම බලපෑම් ඇති කරයි. වළකිය හැකි හෝ දුර්වල ලෙස කළමනාකරණය කළ සංග්රහ තීරණවලින් ඇති වූ වියදම් පාරිභෝගිකයන්ට දරාගන්නට සිදු වී ඇති බවට යෝජනා කිරීම ප්රබල මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇත.
ද සිල්වාගේ විමර්ශන ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් රජය තවමත් නිල ප්රතිචාරයක් දක්වා නොමැති අතර, ප්රශ්නාත්මක අප්රේල් ඉන්ධන ආනයන සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන විමර්ශනයක් ආරම්භ කරනු ඇත්දැයි තවමත් අනිශ්චිත ව පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.