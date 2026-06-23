Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මෙසී ද්විත්ව ගොල් සමඟ ඉතිහාසය රචනා කරයි — ලෝක කුසලාන 2026 හි අර්ජන්ටිනාව ඔස්ට්‍රියාවට එරෙහිව පහසු ජයක්

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මෙසී ද්විත්ව ගොල් සමඟ ඉතිහාසය රචනා කරයි — ලෝක කුසලාන 2026 හි අර්ජන්ටිනාව ඔස්ට්‍රියාවට එරෙහිව පහසු ජයක්

ලියොනෙල් මෙසී ෆුට්බෝල් ඉතිහාසයේ තවත් අමරනීය පිටුවක් රචනා කළේය — 2026 FIFA ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේදී ද්විත්ව ගොල් වාර්තා කරමින් ශූරයන් ලෙස පෙනී සිටි අර්ජන්ටිනාවට ඔස්ට්‍රියාව මත 2–0ක් පිරිසිදු ජයක් ලබා දෙමින්, ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ සර්වකාලීන ඉහළම ගොල් සාමිවරයා බවට පත් විය.

ටෙක්සාස්හිදී රේකෝඩ් බිඳෙන රාත්‍රියක්

සඳුදා ටෙක්සාස්හිදී පැවති මෙම තරඟයේදී අර්ජන්ටිනා නායකයා ඉතාමත් තීරණාත්මක මොහොතකදී ගොල් ජාලය සොලවා ලූය. පළමු භාගයේ අවසන් අදියරේදී ඔහුගේ සුවිශේෂ හැකියාව ප්‍රදර්ශනය කරමින් ගොල් ශූන්‍යතාවය බිඳ දැමූ ඔහු, දෙවන ගොලයද දක්‍ෂ ලෙස වාර්තා කරමින් ජය තහවුරු කළ අතර, ඒ සමඟම ලෝක කුසලාන රංගනයේ ඉතිහාසය ගොඩ නැගූ සෑම ක්‍රීඩකයෙකුම පසු කළේය.

මෙම ජය, දකුණු අමෙරිකානු දැවැන්තයා අවසන් 32 දෙනා අතරට රැගෙන යෑමට ප්‍රමාණවත් වූ අතර, 2022දී කතාර්හිදී ඔවුන් ලබාගත් ශූරතාව ආරක්ෂා කර ගැනීමේ ඔවුන්ගේ ගමන නොනවතිනා ලෙස ඉදිරියට යයි.

සර්වකාල ශ්‍රේෂ්ඨයා නැවතත් ඔප්පු කරයි

ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ අසහාය ෆුට්බෝල් ක්‍රීඩකයා ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනෙන මෙසී, වේගය අඩු වන කිසිදු ලකුණක් නොපෙන්වමින්, ලෝන් ස්ටාර් ප්‍රාන්තයේ අවසාන විස්සල් හඬ නිමා වී බොහෝ කලකට පසුවද මතකයේ රැඳෙන රංගනයක් ඉදිරිපත් කළේය.

අර්ජන්ටිනා නායකයා ඔස්ට්‍රියාවට එරෙහිව ද්විත්ව ගොල් ලකුණු කිරීමෙන් FIFA ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ නිර්ශේෂ ශ්‍රේෂ්ඨතම ගොල් සාමිවරයා බවට පත් වූ අතර, ඒ රේකෝඩය කිසිදා බිඳ දැමීම දුෂ්කර කාර්යයක් විය හැකිය.

තරඟාවලියේ බලගතුම කණ්ඩායම්වලින් එකකට එරෙහිව කම්පනයක් ඇති කිරීමට බලාපොරොත්තු වූ ඔස්ට්‍රියාවට, සංවිධානාත්මකව හා අධිෂ්ඨාන සහගතව රැකවල් දුන් අර්ජන්ටිනා ආරක්ෂාව බිඳ දැමීමට නොහැකි වූ අතර, ගොල් ශූන්‍ය සෙල්ලමක් ලෙසම ඔවුහු පිටිය හැර ගියහ.

අර්ජන්ටිනාවේ ගමන ඉදිරියටම

ඊළඟ වටයේ ස්ථානය තහවුරු කරගත් අර්ජන්ටිනාව, දැන් ඔවුන්ගේ අවධානය නොකඩවා රවුම් වැටේ මෙහෙයුම් අදියර වෙත යොමු කරනු ඇති අතර, ඒ අදියරේදී මෙසී සහ ඔහුගේ සහ ක්‍රීඩකයෝ ඉතිරි කණ්ඩායම් අතර බිය ජනකම ශක්තීන් අතර සිටිනු ඇත.

අර්ජන්ටිනා ශිල්පියාගේ සෑම ගමනක්ම දිවා රෑ නොබලා අනුගමනය කරන ශ්‍රී ලංකාවේ හා ලෝකය පුරා ෆුට්බෝල් රසිකයන් මිලියන ගණනාවකට, සඳුදාගේ රංගනය, මෙසී ඇත්තෙන්ම සෙසු සියල්ලන්ගෙන් ඉහළ ශ්‍රේෂ්ඨිභාවයකින් යෙදෙන්නේ ඇයිද යන්නට නැවතත් සාක්ෂියක් ලෙස සැළකෙන්නේය — ක්‍රීඩාව ලෝකයට ලබා දෙන ශ්‍රේෂ්ඨතම වේදිකාවේ තවමත් ඉතිහාසය ලියා යන සජීව ජනප්‍රවාදයක්.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 4ක් වටිනා සමුද්‍රීය සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාර දෙයි Sinhala

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 4ක් වටිනා සමුද්‍රීය සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාර දෙයි

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන හතරක් පමණ වටිනා අතිනවීන සමුද්‍රීය සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාර දී ඇති අතර, එය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක හා…

23 Jun 2026 Discuss
ගෝලීය ආර්ථික පීඩන මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන 2025 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරේදී සියයට 6කින් වර්ධනය වෙයි Sinhala

ගෝලීය ආර්ථික පීඩන මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන 2025 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරේදී සියයට 6කින් වර්ධනය වෙයි

ගෝලීය වෙළඳ පරිසරය සැලකිය යුතු බාධාවන්ට මුහුණ දෙමින් සිටියද, ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය වර්ෂයේ පළමු මාස හතර තුළ සියයට හයක වර්ධනයක් සටහන් කරමින් ධෛර්යමත් ඔරොත්තු…

23 Jun 2026 Discuss
එස්.ජේ.බී.යේ හර්ෂ ද සිල්වා අප්‍රේල් මාසයේ සිදු කළ අධික මිළ දී ගෙන ඇති ඉන්ධන ආනයන පිළිබඳ විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටී Sinhala

එස්.ජේ.බී.යේ හර්ෂ ද සිල්වා අප්‍රේල් මාසයේ සිදු කළ අධික මිළ දී ගෙන ඇති ඉන්ධන ආනයන පිළිබඳ විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටී

සමගි ජන බලවේගයේ (එස්.ජේ.බී.) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා, අප්‍රේල් මාසයේ අධික මිළකට සිදු කරන ලද අනවශ්‍ය ඉන්ධන ආනයන ලෙස හෙතෙම හඳුන්වන කටයුත්ත…

23 Jun 2026 Discuss