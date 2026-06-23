Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මෙගා嵐ය බාධා කළ ලෝක කුසලාන තරඟයේ මාඹ්පේගේ ද්විත්ව ගෝල රැගෙන ප්‍රංශය ඉරාකය 3-0න් පරාජය කරයි

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මෙගා嵐ය බාධා කළ ලෝක කුසලාන තරඟයේ මාඹ්පේගේ ද්විත්ව ගෝල රැගෙන ප්‍රංශය ඉරාකය 3-0න් පරාජය කරයි

කිලියන් මාඹ්පේ නැවතත් කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයා ලෙස බැබළෙමින් ප්‍රංශය ලෝක කුසලාන තරඟයකදී ඉරාකය 3-0කින් පරාජය කළ අතර, එම තරඟය සිහිතබා ගැනෙනු ඇත්තේ 축구 ක්‍රීඩාව හේතුවෙන් පමණක් නොව, ඒ හා සමාන වශයෙන් නාටකාකාර කාලගුණ බාධාව නිසාද වෙයි.

ප්‍රමාදය මධ්‍යයේ මාඹ්පේගේ දායකත්වය

ප්‍රංශ සුපිරි තරුව තරඟාවලියේ තම දෙවන ද්විත්ව ගෝල ජයග්‍රහණය සිදු කළ නමුත්, සඳුදා ප්‍රදේශයේ ඇති වූ ගිගුරුම් සහිත වර්ෂාව හේතුවෙන් දිගු වේලාවක් ක්‍රීඩාව අත්හිටුවීම නිසා ඒ ගෝල දෙකම සාමාන්‍ය නොවන තත්ත්වයන් යටතේ — පැය තුනකට ආසන්න වේලාවකින් වෙන් වී — ලබා ගන්නා ලදී.

දීර්ඝ බාධාව තිබියදීත්, ක්‍රීඩාව නැවත ආරම්භ වූ පසු ප්‍රංශය තම ශ්‍රේෂ්ඨත්වය හා සන්සුන්භාවය ප්‍රදර්ශනය කරමින් ඉරාක් ප්‍රතිවාදීන්ට එරෙහිව 3-0ක් ලෙස ඒත්තු ගැන්වෙන ජයග්‍රහණයක් අත්කරගත්තේය.

තරඟාවලියේ මුල්ම සිදුවීමක්

දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් අත්හිටුවන ලද මෙම ලෝක කුසලානයේ පළමු තරඟය යන නුසුදුසු වෙනස්කමක් ද එම තරඟය සතු වෙයි. ප්‍රදේශයේ ඇති වූ අකුණු ගැසීම් නිසා ක්‍රීඩකයන්, කාර්ය මණ්ඩල සහ ප්‍රේක්ෂකයන්嵐ය සමත් වනතෙක් රැඳී සිටීමට සිදු වන ලද ක්‍රීඩාව විරාමකිරීමේ තීරණය නිලධාරීන් ගත්හ.

ප්‍රංශය තරඟාවලියේ ආධිපත්‍යය දිගටම රකී

මෙම ජයග්‍රහණය තරඟාවලියේ ප්‍රංශයේ ස්ථාවරය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරමින්, ලෝක축구 වල වඩාත්ම භයානක ප්‍රහාරකයෙකු ලෙස සලකනු ලබන්නේ ඇයිද යන්න මාඹ්පේ දිගටම ඔප්පු කරමිනි. තරඟය අතරතුර දිගු හා බාධිත විවේකයකට පසුවද ඉහළම මට්ටමේ ක්‍රීඩාවක් දැක්වීමේ ඔහුගේ හැකියාව, ප්‍රංශ කණ්ඩායම ශක්තිමත් ශූරතා අපේකෂකයෙකු බවට පත් කරන ගුණාත්මකභාවය අවධාරණය කරයි.

ඉරාකය සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, පරාජය දිරවා ගැනීමට දුෂ්කර එකක් විය; කෙසේ නමුත් අභියෝගාත්මක තත්ත්වයන් බොහෝ වේලාවක් තරඟය සමකිරීමේ සාධකයක් බවට පත් වූ නමුත් අවසානයේ ප්‍රංශයේ උසස් ගුණාත්මකභාවය ජය ගත්තේය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 4ක් වටිනා සමුද්‍රීය සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාර දෙයි Sinhala

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 4ක් වටිනා සමුද්‍රීය සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාර දෙයි

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන හතරක් පමණ වටිනා අතිනවීන සමුද්‍රීය සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාර දී ඇති අතර, එය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක හා…

23 Jun 2026 Discuss
මෙසී ද්විත්ව ගොල් සමඟ ඉතිහාසය රචනා කරයි — ලෝක කුසලාන 2026 හි අර්ජන්ටිනාව ඔස්ට්‍රියාවට එරෙහිව පහසු ජයක් Sinhala

මෙසී ද්විත්ව ගොල් සමඟ ඉතිහාසය රචනා කරයි — ලෝක කුසලාන 2026 හි අර්ජන්ටිනාව ඔස්ට්‍රියාවට එරෙහිව පහසු ජයක්

ලියොනෙල් මෙසී ෆුට්බෝල් ඉතිහාසයේ තවත් අමරනීය පිටුවක් රචනා කළේය — 2026 FIFA ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේදී ද්විත්ව ගොල් වාර්තා කරමින් ශූරයන් ලෙස පෙනී සිටි අර්ජන්ටිනාවට…

23 Jun 2026 Discuss
ගෝලීය ආර්ථික පීඩන මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන 2025 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරේදී සියයට 6කින් වර්ධනය වෙයි Sinhala

ගෝලීය ආර්ථික පීඩන මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන 2025 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරේදී සියයට 6කින් වර්ධනය වෙයි

ගෝලීය වෙළඳ පරිසරය සැලකිය යුතු බාධාවන්ට මුහුණ දෙමින් සිටියද, ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය වර්ෂයේ පළමු මාස හතර තුළ සියයට හයක වර්ධනයක් සටහන් කරමින් ධෛර්යමත් ඔරොත්තු…

23 Jun 2026 Discuss