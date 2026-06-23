බ්රිතාන්ය පාසල කොළඹ අන්තර් ජාතික පාසල් වයස අවුරුදු 12න් අඩු ටෙනිස් ශූරතාවලියේ දෙගුණ ජයග්රහණයක් අත්කරගනී
කොළඹ බ්රිතාන්ය පාසල, අන්තර් ජාතික පාසල් වයස අවුරුදු 12න් අඩු ටෙනිස් ශූරතාවලිය 2026 හිදී පිරිමි හා ගැහැණු කණ්ඩායම් ශීර්ෂයන් දෙකම ඉතා හොඳින් ජයගනිමින්, ජාතික අන්තර් පාසල් මට්ටමින් බාල ටෙනිස් ක්රීඩාවේ තම ආධිපත්යය තහවුරු කරගත්තේය.
සමස්ත ක්රීඩාවේදීම ආධිපත්යශීලී දස්කම්
ජූනි 20 හා 21 දිනවල කොළඹ ක්වීන්ස් ටෙනිස් සමාජයේ දී පැවැත්වූ දින දෙකේ මෙම තරඟාවලියට රට පුරා ජාතික පාසල්වල දක්ෂතම තරුණ ටෙනිස් ක්රීඩකයන් එක්රැස් විය. කොළඹ බ්රිතාන්ය පාසල, තරඟාවලිය ජයගැනීමට ප්රබලතම කණ්ඩායම බව ඔප්පු කළ අතර, ඔවුන්ගේ 12 වයසට අඩු ක්රීඩකයන් පිරිමි හා ගැහැණු කාණ්ඩ දෙකේදීම අතිශ්රේෂ්ඨ දස්කම් දක්වමින් දෙකෙහිම ශීර්ෂ ගෞරවය හිමිකරගත්හ.
ගේට්වේ කොලේජය ශූරතාව සඳහා දරා සිටි ප්රබල සටන
කොළඹ ගේට්වේ කොලේජය මුළු තරඟාවලිය පුරාම ගෞරවනීය සටනක් දී, ශූරතාවලිය ජයගත් කණ්ඩායමට ද්විතීය ස්ථානයෙන් අවසන් කරමින්, ශ්රී ලංකාවේ ජාත්යන්තර පාසල්වල බාල ටෙනිස් මට්ටම ඉහළ යමින් පවතින බව ඔප්පු කළේය. ශූරතාවලිය පුරාවට ඔවුන් දැක්වූ දස්කම්, තරඟකාරී ආයතනවලින් ඉස්මතු වන දක්ෂතාවයේ ගැඹුර වර්ධනය වෙමින් ඇති බව අවධාරණය කළේය.
බාල ටෙනිස් ක්රීඩාවේ දීප්තිමත් අනාගතයක්
අන්තර් ජාතික පාසල් වයස අවුරුදු 12න් අඩු ටෙනිස් ශූරතාවලිය, ශ්රී ලංකාවේ තරුණ ක්රීඩා දක්ෂතාවය වර්ධනය කිරීමේ තීරණාත්මක වේදිකාවක් ලෙස සේවය කරයි. මෙවැනි තරඟාවලීන් අනාගත තාරකාවන් හඳුනා ගැනීමේ හා නව පරම්පරාවේ ක්රීඩකයන් තරඟකාරී මට්ටමින් ක්රීඩාවට සම්බන්ධ කර ගැනීමේ ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
කොළඹ බ්රිතාන්ය පාසලේ දෙගුණ ශීර්ෂ ජයග්රහණය, ඔවුන්ගේ තරුණ ක්රීඩකයන්ට ඉදිරි වසරවලදී කෝට්ටයේ ඔවුන්ගේ කුසලතා දිගටම වර්ධනය කරගනිමින් ඉදිරියට යාමට නිසැකවම ආදර්ශයක් වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.