ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාර ගැටුමකදී සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු මියයයි, තවත් කිහිප දෙනෙකු තුවාල ලබයි
ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ හිංසාත්මක ගැටුමකින් සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු මිය ගොස් තවත් කිහිප දෙනෙකු තුවාල ලැබූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, මෙය රටේ සංශෝධනාගාර ආයතනවල ආරක්ෂාව හා සාමය පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ලක් මතු කර ඇත.
මාරාන්තික ගැටුමක් දැලි ගල්වයි
සිරකරුවන් අතර ඇති වූ මෙම සිද්ධිය ඉතා ඉක්මනින් බරපතළ ගැටුමක් බවට පත් වී මරණ සිදු විය. ප්රචණ්ඩත්වයට තුඩු දුන් නිශ්චිත සාධක තවමත් විමර්ශනය කෙරෙමින් පවතින අතර, සිද්ධිය හේතුවෙන් සිරකරු පිරිස අතර සැලකිය යුතු හානියක් සිදු වූ බව නිලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
ගැටුමේ ප්රතිඵලයක් ලෙස සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, තවත් පිරිසකට විවිධ මට්ටමේ තුවාල සිදු විය. තුවාල ලැබූ පිරිසට සිද්ධියෙන් අනතුරුව වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා දී ඇති බව වාර්තා වේ.
බලධාරීන්ගේ ප්රතිචාරය
බන්ධනාගාර බලධාරීන් ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වී තත්ත්වය පාලනය යටතට ගනිමින් ආයතනය තුළ සාමය යළි පිහිටුවා ගත්හ. නොසන්සුන්තාව මැඩලීමට හා තත්ත්වය තව දුරටත් උත්සන්න වීම වැළැක්වීමට ආරක්ෂක නිලධාරීන් යොදවන ලදී.
ගැටුමේ මූල හේතු සොයා බැලීමට හා වගකිව යුත්තන් හඳුනා ගැනීමට විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. බන්ධනාගාරය තුළ ප්රතිවාදී කණ්ඩායම් අතර පැවති දීර්ඝකාලීන ආතතීන් ප්රචණ්ඩත්වය ඇති වීමට හේතු වූයේ දැයි නිලධාරීන් විසින් පරීක්ෂා කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳ පවතින කනස්සල්ල
මෙම සිද්ධිය නැවත වරක් ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය මුහුණ දෙන නිරන්තර අභියෝග කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති අතර, ඊට අධික ජනාකීර්ණ භාවය සහ ඓතිහාසිකව සංශෝධනාගාර ආයතන තුළ ප්රචණ්ඩත්වයට ඉන්ධන සපයා ඇති සිරකරු කණ්ඩායම් අතර ප්රතිවාදිත්වය ඇතුළත් වේ.
මානව හිමිකම් සංවිධාන හා නීතිඥයින් ඊට පෙරද රටේ බන්ධනාගාරවල ව්යුහාත්මක ගැටලු විසඳීමට බලධාරීන්ට 촉구 කර ඇති අතර, අනතුරු ඇඟවීය — විසඳුම් නොමැතිව ගියහොත් භයානක තත්ත්වයන් මෙවැනි මාරාන්තික ගැටුම් ජනනය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු වනු ඇතැයිද ඔවුහු පෙන්වා දී ඇත.
විමර්ශනය ඉදිරියට යාමත් සමඟ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, බන්ධනාගාර බලධාරීන් මෙතෙක් සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සවිස්තරාත්මක නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.