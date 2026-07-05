Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නෙගොඹෝ බන්ධනාගාරය තුළ හටගත් ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් රැඳවියන් විස්සක් රෝහල් ගත වෙයි

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නෙගොඹෝ බන්ධනාගාරය තුළ හටගත් ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් රැඳවියන් විස්සක් රෝහල් ගත වෙයි

නෙගොඹෝ බන්ධනාගාරය තුළ රැඳවියන් කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ඇතිවූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමක් හේතුවෙන් රැඳවියන් විස්සක් රෝහල් ගත කිරීමට සිදුවූ බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

නෙගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ සිදුවීම

බන්ධනාගාරය තුළ රඳවා සිටි ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම් දෙකක් අතර මෙම ගැටුම ඇවිලී ගිය අතර, බන්ධනාගාර නිලධාරීන් මැදිහත් වී තුවාල ලැබූ රැඳවියන් සඳහා හදිසි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සූදානම් කරන ලදී. බලපෑමට ලක්වූ රැඳවියන් විස්සම ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා අනතුරුව රෝහලට මාරු කරන ලදී.

බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳ උත්කණ්ඨා

මෙම සිදුවීම හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය මුහුණ දෙන ඉදිරියේදීත් පවතින අභියෝග, එනම් අධික තදබදය සහ රැඳවියන් අතර කණ්ඩායම් ගැටුම් ඇතුළු ගැටලු කෙරෙහි නැවතත් අවධානය යොමු වී ඇත. දිවයිනේ බොහෝ බන්ධනාගාරවලට මෙන්ම නෙගොඹෝ බන්ධනාගාරයද, රැඳවූ ජනගහනය ආරක්ෂිතව කළමනාකරණය කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳව දිගින් දිගටම විමර්ශනයට ලක්ව ඇත.

  • ගැටුමෙන් පසු රැඳවියන් විස්සක් රෝහලට ඇතුළත් කරන ලදී
  • ගැටුමට බන්ධනාගාරය තුළ වෙනම කණ්ඩායම් දෙකක් සම්බන්ධ විය
  • තත්ත්වය පාලනය යටතට ගැනීමට බන්ධනාගාර බලධාරීන් මැදිහත් වූහ

ගැටුමට හේතු සහ රෝහල් ගත කරන ලද රැඳවියන්ගේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සහ අදාළ බලධාරීන් විසින් නුදුරු කලකදී නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ගැටුමට හේතු වූ තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙවැනි සිදුවීම් හරහා රැඳවියන්ගේ සහ බන්ධනාගාර කාර්යමණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ආයතනවල ස්ථාවර ප්‍රතිසංස්කරණ සහ වැඩිදියුණු කළමනාකරණය කෙරෙහි ඇති හදිසි අවශ්‍යතාව ඉස්මතු වේ.

ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය දිගටම සිදුවීම් නිරීක්ෂණය කරමින්, වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම යාවත්කාලීන තොරතුරු ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ගැටුමකදී සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු මියයයි, තවත් කිහිප දෙනෙකු තුවාල ලබයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ගැටුමකදී සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු මියයයි, තවත් කිහිප දෙනෙකු තුවාල ලබයි

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ හිංසාත්මක ගැටුමකින් සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු මිය ගොස් තවත් කිහිප දෙනෙකු තුවාල ලැබූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, මෙය රටේ සංශෝධනාගාර…

05 Jul 2026 Discuss
බේරුවල කාර්නිවල් තරඟයේදී ඉනිම මැද කඩා වැටී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් මිය යයි Sinhala

බේරුවල කාර්නිවල් තරඟයේදී ඉනිම මැද කඩා වැටී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් මිය යයි

බේරුවල ප්‍රදේශයේ පැවැති ක්‍රිකට් කාර්නිවල් තරඟයක දී පිතිකරණය කරමින් සිටියදී හදිසියේ කඩා වැටුණු වයස අවුරුදු 46ක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් මිය ගොස් ඇති අතර, මෙම…

05 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ප්‍රබල ටෙස්ට් දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරමින් ආධිපත්‍යය තහවුරු කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ප්‍රබල ටෙස්ට් දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරමින් ආධිපත්‍යය තහවුරු කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම ටෙස්ට් තරගයේ තීරණාත්මක පාලනය අත්පත් කරගෙන ඇති අතර, විශිෂ්ට දක්ෂතාවයකින් යුත් ක්‍රීඩා දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරමින් කැරිබියන් කණ්ඩායම දැඩි පීඩනයකට ලක්…

05 Jul 2026 Discuss