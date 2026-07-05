Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පොලිස් නිලධාරීන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පොලිස් නිලධාරීන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

විවිධ අපරාධ සහ අක්‍රමිකතා පිළිබඳ පරීක්ෂණ අනුගමනය කරමින්, පොලිස් නිලධාරීන් එක් දහසකට අධික සංඛ්‍යාවක් ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිය සක්‍රිය රාජකාරිවලින් තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති අතර, එය රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනවල විනය හා අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න මතු කර තිබේ.

අත්හිටුවීම්වල පරිමාණය මහජල අවධානය ඇදගනී

මෙම සැලකිය යුතු අත්හිටුවීම් සංඛ්‍යාව, ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සේවය තුළ වගවීම පිළිබඳ වර්ධනය වන උත්කණ්ඨාවන් ඉස්මතු කරයි. නිලධාරීන් විවිධ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් සේවයෙන් ඉවත් කර ඇති අතර, සම්බන්ධ නිශ්චිත වරදවල සම්පූර්ණ විස්තර පුළුල් ක්ෂේත්‍රයක් හරහා විහිදෙන බව කියැවේ.

මෙම විනය පියවරේ විශාල පරිමාණය මෑත ඉතිහාසයේ ඒ ආකාරයේ විශාලතම ක්‍රියාමාර්ගයක් ලෙස සැලකෙන අතර, දූපත් ජාතිය තුළ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්, නීති විශේෂඥයන් සහ මහජනතාව අතර නැවුම් විවාදයක් ඇති කර ඇත.

පද්ධතිමය ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්

අයිතිවාසිකම් සංවිධාන සහ පාලන නිරීක්ෂකයන් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත්තේ, ශ්‍රී ලංකා පොලිස් බලකාය තුළ දූෂණය, බලය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම සහ අපරාධ හැසිරීම් ආමන්ත්‍රණය කිරීමට ගැඹුරු ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ අවශ්‍ය බවයි. නවතම අත්හිටුවීම් වටය, බොහෝ නිරීක්ෂකයන් විසින් අභ්‍යන්තර විනය යාන්ත්‍රණ ක්‍රියාශීලී වුවද, අක්‍රමිකතා වළක්වා ගැනීමට ඒවා තනිවම ප්‍රමාණවත් නොවිය හැකි බවට සාක්ෂියක් ලෙස දකිනු ලැබේ.

  • නිලධාරීන් එක් දහසකට අධික සංඛ්‍යාවක් දිවයිනපුරා අත්හිටුවා ඇත
  • අත්හිටුවීම් විවිධ කියැවෙන අපරාධ සම්බන්ධ වේ
  • මෙම පියවර, පොලිස් බලධාරීන් විසින් ගන්නා ලද සැලකිය යුතු අභ්‍යන්තර විනය ප්‍රයත්නයක් සංඥා කරයි

මහජන විශ්වාසය සොයා බැලීමට ලක්වේ

සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා, මෙම හෙළිදරව්වන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධ මහජන විශ්වාසය පිළිබඳ පුළුල් අසහජ හැඟීමකට එකතු වේ. ප්‍රජා නායකයන් අවධාරණය කර ඇත්තේ, මෙම ක්‍රියාවලියට අර්ථවත් බරක් ලැබෙන්නේ නම්, අත්හිටුවීම්වලට අනතුරුව සත්‍ය වගවීමක් — විනිවිද දිය හැකි පරීක්ෂණ සහ සුදුසු නීතිමය ප්‍රතිවිපාක ඇතුළුව — ලැබිය යුතු බවයි.

අත්හිටුවීම පමණක් යුක්තිය නොවේ. වරදකරු ලෙස සොයා ගන්නා අය, ඔවුන්ගේ තනතුර හෝ නිලය නොතකා, නීතියේ සම්පූර්ණ බලයට මුහුණ දෙන බව මහජනතාවට දැකීමට අවශ්‍ය වේ.

අත්හිටුවන ලද නිලධාරීන්ට එරෙහිව ගන්නා ලද වරදවල ස්වභාවය හෝ වැඩිදුර ක්‍රියාමාර්ගවල කාලසීමාව විස්තර කරන සවිස්තරාත්මක මහජන ප්‍රකාශයක් පොලිස් බලධාරීන් තවම නිකුත් කර නොමැත. අත්හිටුවීම් විධිමත් නඩු පැවරීම්වලට හේතු වේද, නැතහොත් අභ්‍යන්තර විමර්ශනවලින් පසු නැවත සේවයට බඳවා ගැනීමෙන් අවසන් වේද යන්න තවමත් නොදනී.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක යාන්ත්‍රණය තුළ පද්ධතිමය ගැටළු ආමන්ත්‍රණය කිරීමට නීති立法ඥයන් ක්‍රමයෙන් වැඩෙන පීඩනයකට මුහුණ දෙද්දී, පොලිස් ප්‍රතිසංස්කරණ සහ මහජන ආරක්ෂාව පිළිබඳ ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු සාකච්ඡාවල මෙම සිදුවීම කැපී පෙනෙන ලෙස ඉස්මතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සංශෝධිත බස් ගාස්තු ඉරිදා සිට බලාත්මක වේ; ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ රියදුරු සංගම් කනස්සල්ල පළ කරයි Sinhala

සංශෝධිත බස් ගාස්තු ඉරිදා සිට බලාත්මක වේ; ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ රියදුරු සංගම් කනස්සල්ල පළ කරයි

ජාතික ප්‍රවාහන කොමිෂන් සභාව (NTC) විසින් නිල නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සංශෝධිත බස් ගාස්තු ව්‍යුහය ජූලි 6 වැනි ඉරිදා සිට බලාත්මක වීමට නියමිත…

05 Jul 2026 Discuss
රුපියල ස්ථාවරව පවතිද්දී මහ බැංකුව ජූනි මාසයේ ඩොලර් මිලියන 70.5ක් මිලදී ගනී Sinhala

රුපියල ස්ථාවරව පවතිද්දී මහ බැංකුව ජූනි මාසයේ ඩොලර් මිලියන 70.5ක් මිලදී ගනී

රුපියල සාපේක්ෂ ස්ථාවරත්වයක් පවත්වාගෙන යන අතරතුර, රටේ විදේශ විනිමය සංචිත ශක්තිමත් කිරීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයන් පිළිබිඹු කරමින්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ජූනි මාසය තුළ…

05 Jul 2026 Discuss
මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය සඳහා චීන අරමුදල් යළි ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි — සංශෝධිත එකඟතාවය අවසන් අදියරේ Sinhala

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය සඳහා චීන අරමුදල් යළි ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි — සංශෝධිත එකඟතාවය අවසන් අදියරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය මූල්‍යාධාර නැවත ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන අතර, දෙරට අතර සංශෝධිත එකඟතාවයක් ඉදිරි කෙටි කාලයක් තුළ妥结 අවසන්…

05 Jul 2026 Discuss