ඉන්දියාවේ සූර්යවංශි ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ක්රීඩකයන් සමඟ සටන් කරන බව පෙන්වන වෛරල් වීඩියෝව කෘත්රිම බුද්ධියෙන් නිර්මිත ව්යාජයකි
ඉන්දීය ක්රිකට් ක්රීඩක වෛභව් සූර්යවංශි ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ක්රීඩකයන් සමඟ ශාරීරික ගැටුමකට එළඹෙන බව පෙන්වමින් සමාජ මාධ්යවල පුළුල් ලෙස ප්රචාරය වූ වීඩියෝවක් කෘත්රිම බුද්ධිය භාවිතයෙන් නිර්මිත ව්යාජ නිර්මාණයක් බව තහවුරු කර ඇති අතර, එහි යථාර්ථය සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැති බව සනාථ වී ඇත.
නොමඟ යවන අන්තර්ගතය අන්තර්ජාලයේ ව්යාප්ත වෙයි
විවිධ සමාජ මාධ්ය වේදිකාවල සැලකිය යුතු ජනප්රියතාවක් ලැබූ මෙම දර්ශනය, තරුණ ඉන්දීය පිතිකරු සංවේදනය සහ ශ්රී ලංකා ක්රිකට් කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන් අතර ගැටුමක් සිදුවූ බව පෙනෙන ආකාරයෙන් නිරූපණය කළේය. කෙසේ වෙතත්, කරුණු සත්යාපකයන් සහ මාධ්ය විශ්ලේෂකයන් මෙම දර්ශනාවලිය සත්ය නොවන අතර කෘත්රිම බුද්ධිය ආශ්රිත වීඩියෝ නිෂ්පාදන තාක්ෂණය භාවිතයෙන් නිර්මිත බව ඉන් අනතුරුව තහවුරු කර ඇත.
මෙම සිදුවීම සත්ය පොදු පුද්ගලයන්, විශේෂයෙන් ප්රකට ක්රීඩා පෞරුෂයන් සම්බන්ධ සොයා ගත නොහැකි ආකාරයේ ආකර්ෂණීය වීඩියෝ අන්තර්ගත නිර්මාණය කිරීමට කෘත්රිම බුද්ධි මෙවලම් දැන් කෙතරම් පහසුවෙන් භාවිත කළ හැකිද යන්න පිළිබඳ වර්ධනය වන සැලකිල්ල ඉස්මතු කරයි.
ක්රිකට් රසිකයන්ට අවවාදයක්
ඉන්දීය සහ ශ්රී ලංකා ක්රිකට් කණ්ඩායම් දෙකේම රසිකයන්ට, විශේෂයෙන් ප්රසිද්ධ ක්රීඩකයන් විවාදාත්මක හෝ හානිකර තත්ත්වයන් තුළ නිරූපණය කරන ද්රව්ය බෙදා ගැනීමට හෝ විශ්වාස කිරීමට පෙර වෛරල් වීඩියෝ අන්තර්ගතය සම්බන්ධයෙන් ප්රවේශම් වන ලෙස දැඩිව 촉구 කෙරේ.
- වීඩියෝව කිසිදු ක්රීඩකයන් අතර සත්ය සිදුවීමක් නොපෙන්වීය
- රවටන අන්තර්ගතය නිර්මාණය කිරීමට කෘත්රිම බුද්ධි වීඩියෝ නිෂ්පාදන මෙවලම් භාවිත කරන ලදී
- ක්රිකට් මණ්ඩල දෙකෙන් කිසිවක් එවැනි ගැටුමක් වාර්තා කර නොමැත
ඩීප්ෆේක් තාක්ෂණය ක්රමයෙන් වැඩෙන තර්ජනයක් බවට පත්වෙයි
මෙම නවතම සිද්ධිය ක්රීඩා පෞරුෂයන්, දේශපාලනඥයන් සහ සැමරුම් කලාකරුවන් පිළිබඳ වැරදි තොරතුරු පතුරුවා හැරීමට කෘත්රිම බුද්ධියෙන් නිර්මිත ඩීප්ෆේක් වීඩියෝ භාවිත කරනු ලබන පුළුල් හා ගැඹුරු ලෙස කලකිරීමට පත් කරන ගෝලීය ප්රවණතාවක කොටසකි. එවැනි අන්තර්ගතය සත්යය ස්ථාපිත වීමට පෙරම රසිකයන්ගේ ප්රජාවන් අතර කීර්තිනාමයට ඉක්මනින් හානි කර ආතතීන් ඇවිළවිය හැකිය.
ප්රේක්ෂකයන් දිරිමත් කෙරෙනුයේ, විශේෂයෙන් පොදු පෞරුෂයන් පිළිබඳ ගිනි ඇවිළවීමේ හෝ සංවේදී ප්රකාශ සම්බන්ධ වූ විටදී, වීඩියෝ අන්තර්ගතය සත්ය ලෙස පිළිගැනීමට පෙර විශ්වාසදායී ප්රවෘත්ති මූලාශ්ර හරහා සත්යාපනය කරන ලෙසය.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් රසිකයන් සහ පුළුල් මහජනතාව, ඔවුන්ගේ ප්රිය ක්රීඩකයන් සහ කණ්ඩායම් පිළිබඳ ප්රවෘත්ති ලබා ගැනීමේදී විශ්වාසදායී, ස්ථාපිත මාධ්ය ආයතන මත රඳා පවතින ලෙසත්, සත්යාපනය නොකළ වෛරල් අන්තර්ගතය සෞඛ්ය සම්පන්න සැකයකින් සලකන ලෙසත් ස්මරණය කර දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.