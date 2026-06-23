Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාවේ සූර්යවංශි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සමඟ සටන් කරන බව පෙන්වන වෛරල් වීඩියෝව කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් නිර්මිත ව්‍යාජයකි

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාවේ සූර්යවංශි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සමඟ සටන් කරන බව පෙන්වන වෛරල් වීඩියෝව කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් නිර්මිත ව්‍යාජයකි

ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක වෛභව් සූර්යවංශි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සමඟ ශාරීරික ගැටුමකට එළඹෙන බව පෙන්වමින් සමාජ මාධ්‍යවල පුළුල් ලෙස ප්‍රචාරය වූ වීඩියෝවක් කෘත්‍රිම බුද්ධිය භාවිතයෙන් නිර්මිත ව්‍යාජ නිර්මාණයක් බව තහවුරු කර ඇති අතර, එහි යථාර්ථය සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැති බව සනාථ වී ඇත.

නොමඟ යවන අන්තර්ගතය අන්තර්ජාලයේ ව්‍යාප්ත වෙයි

විවිධ සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල සැලකිය යුතු ජනප්‍රියතාවක් ලැබූ මෙම දර්ශනය, තරුණ ඉන්දීය පිතිකරු සංවේදනය සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන් අතර ගැටුමක් සිදුවූ බව පෙනෙන ආකාරයෙන් නිරූපණය කළේය. කෙසේ වෙතත්, කරුණු සත්‍යාපකයන් සහ මාධ්‍ය විශ්ලේෂකයන් මෙම දර්ශනාවලිය සත්‍ය නොවන අතර කෘත්‍රිම බුද්ධිය ආශ්‍රිත වීඩියෝ නිෂ්පාදන තාක්ෂණය භාවිතයෙන් නිර්මිත බව ඉන් අනතුරුව තහවුරු කර ඇත.

මෙම සිදුවීම සත්‍ය පොදු පුද්ගලයන්, විශේෂයෙන් ප්‍රකට ක්‍රීඩා පෞරුෂයන් සම්බන්ධ සොයා ගත නොහැකි ආකාරයේ ආකර්ෂණීය වීඩියෝ අන්තර්ගත නිර්මාණය කිරීමට කෘත්‍රිම බුද්ධි මෙවලම් දැන් කෙතරම් පහසුවෙන් භාවිත කළ හැකිද යන්න පිළිබඳ වර්ධනය වන සැලකිල්ල ඉස්මතු කරයි.

ක්‍රිකට් රසිකයන්ට අවවාදයක්

ඉන්දීය සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් දෙකේම රසිකයන්ට, විශේෂයෙන් ප්‍රසිද්ධ ක්‍රීඩකයන් විවාදාත්මක හෝ හානිකර තත්ත්වයන් තුළ නිරූපණය කරන ද්‍රව්‍ය බෙදා ගැනීමට හෝ විශ්වාස කිරීමට පෙර වෛරල් වීඩියෝ අන්තර්ගතය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවේශම් වන ලෙස දැඩිව 촉구 කෙරේ.

  • වීඩියෝව කිසිදු ක්‍රීඩකයන් අතර සත්‍ය සිදුවීමක් නොපෙන්වීය
  • රවටන අන්තර්ගතය නිර්මාණය කිරීමට කෘත්‍රිම බුද්ධි වීඩියෝ නිෂ්පාදන මෙවලම් භාවිත කරන ලදී
  • ක්‍රිකට් මණ්ඩල දෙකෙන් කිසිවක් එවැනි ගැටුමක් වාර්තා කර නොමැත

ඩීප්ෆේක් තාක්ෂණය ක්‍රමයෙන් වැඩෙන තර්ජනයක් බවට පත්වෙයි

මෙම නවතම සිද්ධිය ක්‍රීඩා පෞරුෂයන්, දේශපාලනඥයන් සහ සැමරුම් කලාකරුවන් පිළිබඳ වැරදි තොරතුරු පතුරුවා හැරීමට කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් නිර්මිත ඩීප්ෆේක් වීඩියෝ භාවිත කරනු ලබන පුළුල් හා ගැඹුරු ලෙස කලකිරීමට පත් කරන ගෝලීය ප්‍රවණතාවක කොටසකි. එවැනි අන්තර්ගතය සත්‍යය ස්ථාපිත වීමට පෙරම රසිකයන්ගේ ප්‍රජාවන් අතර කීර්තිනාමයට ඉක්මනින් හානි කර ආතතීන් ඇවිළවිය හැකිය.

ප්‍රේක්ෂකයන් දිරිමත් කෙරෙනුයේ, විශේෂයෙන් පොදු පෞරුෂයන් පිළිබඳ ගිනි ඇවිළවීමේ හෝ සංවේදී ප්‍රකාශ සම්බන්ධ වූ විටදී, වීඩියෝ අන්තර්ගතය සත්‍ය ලෙස පිළිගැනීමට පෙර විශ්වාසදායී ප්‍රවෘත්ති මූලාශ්‍ර හරහා සත්‍යාපනය කරන ලෙසය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් රසිකයන් සහ පුළුල් මහජනතාව, ඔවුන්ගේ ප්‍රිය ක්‍රීඩකයන් සහ කණ්ඩායම් පිළිබඳ ප්‍රවෘත්ති ලබා ගැනීමේදී විශ්වාසදායී, ස්ථාපිත මාධ්‍ය ආයතන මත රඳා පවතින ලෙසත්, සත්‍යාපනය නොකළ වෛරල් අන්තර්ගතය සෞඛ්‍ය සම්පන්න සැකයකින් සලකන ලෙසත් ස්මරණය කර දෙනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ඓතිහාසික이정표යක් සනිටුහන් කරයි — උසස් කළ කෆීර් සටන් යානය අහසට නැගේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ඓතිහාසික이정표යක් සනිටුහන් කරයි — උසස් කළ කෆීර් සටන් යානය අහසට නැගේ

ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ම උසස් කරන ලද කෆීර් සටන් යානය සාර්ථකව එහි පළමු පියාසැරිය සම්පූර්ණ කිරීමත් සමඟ, රට ස්වකීය හමුදා ගුවන් සේවා ඉතිහාසයේ සැලකිය යුතු이정표යක් කරා ළඟා…

23 Jun 2026 Discuss
මදුරුවන් රෝගය පාලනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව හමුදාව යොදවයි Sinhala

මදුරුවන් රෝගය පාලනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව හමුදාව යොදවයි

ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වත්ම සන්නද්ධ හමුදා බලඇණි සක්‍රිය කෙරේ දූපත පුරා මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු රෝගය මර්දනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව හමුදා පිරිස් යොදවීමේ…

23 Jun 2026 Discuss
ඉතා වැදගත් ආර්ථික තක්සේරුවක් සඳහා IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට සූදානම් Sinhala

ඉතා වැදගත් ආර්ථික තක්සේරුවක් සඳහා IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රගතිය තක්සේරු කිරීමට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ සමාලෝචකයින් පැමිණෙතැයි අපේක්ෂා කෙරේ ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ (IMF) තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලයේ…

23 Jun 2026 Discuss