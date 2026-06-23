Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ උප රාජ්‍ය ලේකම් කොළඹදී ජනාධිපති දිසානායක සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ උප රාජ්‍ය ලේකම් කොළඹදී ජනාධිපති දිසානායක සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ උප රාජ්‍ය ලේකම්වරයා කොළඹදී ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක සමඟ හමුවී ඇති අතර, මෙය දෙරට අතර සිදු වූ වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතාවක් ලෙස සැලකේ.

ශ්‍රී ලංකාව තීරණාත්මක ආර්ථික ය立直ෙකවීමේ හා දේශපාලන වෙනස්කම්වල කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ ගමන් කරන මෙවේලේ, මෙම ඉහළ මට්ටමේ රැස්වීම දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වොෂිංටනය දක්වන අඛණ්ඩ අභිරුචිය විදහා දක්වයි.

රාජ්‍යතාන්ත්‍රික වැදගත්කම

ජ්‍යේෂ්ඨ ඇමරිකානු රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිලධාරියෙකුගේ මෙවැනි සංචාරයක් විශේෂ බරක් දරයි. එය ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ඇති සබඳතාවලට එක්සත් ජනපදය ලබා දෙන උපාය මාර්ගික වැදගත්කම පිළිබිඹු කරයි. කුඩා සාගර කලාපය තුළ මාරු වෙමින් පවතින භූ-දේශපාලනික ගතිකතාවයන් මධ්‍යයේ දකුණු ආසියාතික රාෂ්ට්‍රයන් සමඟ වඩාත් ක්‍රියාශීලීව සම්බන්ධ වීමට වොෂිංටනය ගන්නා පුළුල් උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස මෙම හමුව දකිනු ලැබේ.

ක්‍රමවේද ප්‍රතිසංස්කරණ හා දූෂණ විරෝධී වේදිකාවක් මත බලයට පත් ජනාධිපති දිසානායක, රටේ ආර්ථික ස්ථාවරකරණ උත්සාහයන් සඳහා විදේශ ආයෝජන හා සහාය ලබා ගැනීමට ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ ක්‍රියාශීලීව සම්බන්ධ වෙමින් සිටී.

පුළුල් පසුබිම

2022 වර්ෂයේ අත්විඳි未曾有의 ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු, ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර සබඳතා නැවත ගොඩනැගීමට කටයුතු කරමින් සිටී. එම අර්බුදය හේතුවෙන් රට ඉතිහාසයේ පළමු වරට තම බාහිර ණය ගෙවීමට අපොහොසත් විය. ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීම හා දිගුකාලීන සංවර්ධන හවුල්කාරිත්ව සහතික කිරීම සඳහා රජය අනුගමනය කරන උපාය මාර්ගයේ ප්‍රධාන ශ්වේතාශ්මයක් ලෙස එක්සත් ජනපදය වැනි ප්‍රධාන ලෝක බලවතුන් සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සහභාගිත්වය සැලකේ.

එක්සත් ජනපද උප රාජ්‍ය ලේකම්වරයා හා ජනාධිපති දිසානායක අතර පැවති සාකච්ඡාවල නිශ්චිත න්‍යාය පත්‍රය හා ප්‍රතිඵල සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු නිල රාජ්‍ය නාලිකා හරහා අනාවරණය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට උසස් චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාරදෙයි Sinhala

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට උසස් චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාරදෙයි

කොළඹ සහ වොෂිංටනය අතර නාවික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට අති නවීන චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් සපයා ඇති අතර, එය දෙරට අතර ආරක්ෂක…

23 Jun 2026 Discuss
ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වැඩසටහනක් යටතේ ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වලින් අසෞඛ්‍යකර ආහාර තහනම් කිරීමට සූදානම් Sinhala

ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වැඩසටහනක් යටතේ ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වලින් අසෞඛ්‍යකර ආහාර තහනම් කිරීමට සූදානම්

ළමා පෝෂණ අර්බුදය විසඳීමට රජය ක්‍රියාත්මක වෙයි රටේ දරුවන්ගේ සෞඛ්‍යය හා පෝෂණ තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩෙන කනස්සල්ල හමුවේ, ශ්‍රී ලංකාව සියලු පාසල්වල අසෞඛ්‍යකර ආහාර තහනම්…

23 Jun 2026 Discuss
මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 5.4% දක්වා ඉහළ යාම ආර්ථික ‍කනස්සල්ල මතු කරයි Sinhala

මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 5.4% දක්වා ඉහළ යාම ආර්ථික ‍කනස්සල්ල මතු කරයි

නවතම දත්තයන්ට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය මැයි මාසයේ දී 5.4% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, දිවයිනේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය ගමන සිදු වෙමින් පවතින මෙම අවස්ථාවේ සාමාන්‍ය…

23 Jun 2026 Discuss