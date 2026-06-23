එක්සත් ජනපද රාජ්ය දෙපාර්තමේන්තුවේ උප රාජ්ය ලේකම් කොළඹදී ජනාධිපති දිසානායක සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි
එක්සත් ජනපද රාජ්ය දෙපාර්තමේන්තුවේ උප රාජ්ය ලේකම්වරයා කොළඹදී ශ්රී ලංකා ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක සමඟ හමුවී ඇති අතර, මෙය දෙරට අතර සිදු වූ වැදගත් රාජ්යතාන්ත්රික සබඳතාවක් ලෙස සැලකේ.
ශ්රී ලංකාව තීරණාත්මක ආර්ථික ය立直ෙකවීමේ හා දේශපාලන වෙනස්කම්වල කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ ගමන් කරන මෙවේලේ, මෙම ඉහළ මට්ටමේ රැස්වීම දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වොෂිංටනය දක්වන අඛණ්ඩ අභිරුචිය විදහා දක්වයි.
රාජ්යතාන්ත්රික වැදගත්කම
ජ්යේෂ්ඨ ඇමරිකානු රාජ්යතාන්ත්රික නිලධාරියෙකුගේ මෙවැනි සංචාරයක් විශේෂ බරක් දරයි. එය ශ්රී ලංකාව සමඟ ඇති සබඳතාවලට එක්සත් ජනපදය ලබා දෙන උපාය මාර්ගික වැදගත්කම පිළිබිඹු කරයි. කුඩා සාගර කලාපය තුළ මාරු වෙමින් පවතින භූ-දේශපාලනික ගතිකතාවයන් මධ්යයේ දකුණු ආසියාතික රාෂ්ට්රයන් සමඟ වඩාත් ක්රියාශීලීව සම්බන්ධ වීමට වොෂිංටනය ගන්නා පුළුල් උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස මෙම හමුව දකිනු ලැබේ.
ක්රමවේද ප්රතිසංස්කරණ හා දූෂණ විරෝධී වේදිකාවක් මත බලයට පත් ජනාධිපති දිසානායක, රටේ ආර්ථික ස්ථාවරකරණ උත්සාහයන් සඳහා විදේශ ආයෝජන හා සහාය ලබා ගැනීමට ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ ක්රියාශීලීව සම්බන්ධ වෙමින් සිටී.
පුළුල් පසුබිම
2022 වර්ෂයේ අත්විඳි未曾有의 ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු, ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර සබඳතා නැවත ගොඩනැගීමට කටයුතු කරමින් සිටී. එම අර්බුදය හේතුවෙන් රට ඉතිහාසයේ පළමු වරට තම බාහිර ණය ගෙවීමට අපොහොසත් විය. ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීම හා දිගුකාලීන සංවර්ධන හවුල්කාරිත්ව සහතික කිරීම සඳහා රජය අනුගමනය කරන උපාය මාර්ගයේ ප්රධාන ශ්වේතාශ්මයක් ලෙස එක්සත් ජනපදය වැනි ප්රධාන ලෝක බලවතුන් සමඟ රාජ්යතාන්ත්රික සහභාගිත්වය සැලකේ.
එක්සත් ජනපද උප රාජ්ය ලේකම්වරයා හා ජනාධිපති දිසානායක අතර පැවති සාකච්ඡාවල නිශ්චිත න්යාය පත්රය හා ප්රතිඵල සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු නිල රාජ්ය නාලිකා හරහා අනාවරණය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.