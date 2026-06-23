Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සම්පූර්ණ බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ශාඛා පිහිටුවයි

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සම්පූර්ණ බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ශාඛා පිහිටුවයි

ශ්‍රී ලාංකික උසස් අධ්‍යාපනයේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක්

එක්සත් රාජධානියේ විශ්වවිද්‍යාලයක පළමු සම්පූර්ණ ශාඛා පිහිටුවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට පත්ව ඇත. යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් (UWL) විශ්වවිද්‍යාලය නිල වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සිය ශාඛා පිහිටුවා ඇති අතර, ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් බ්‍රිතාන්‍ය සුදුසුකම් ස්වදේශයේදීම සිසුන්ට ලබා දීම සඳහා ගනු ලැබූ වැදගත් පියවරක් ලෙස එය සලකනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ට මෙයින් හිමිවන අවස්ථාව

මෙම ශාඛා ස්ථාපනය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ට විදේශ ගමන් කිරීමකින් තොරව, සම්පූර්ණ ලෙස පිළිගත් යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් උපාධි හැදෑරීමේ අවස්ථාව හිමි වනු ඇත. විදේශ ගමන් වියදම්, නවාතැන් හා එක්සත් රාජධානියේ දිවි පෙවෙත සඳහා වෙනත් ආකාරයෙන් මුදල් යොදවීමට සිදු වන පවුල්වල මූල්‍ය බරක් ලිහිල් කිරීමට මෙමඟින් හැකිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශාඛාවේ ඇතුළත් වන සිසුන්ට ලන්ඩනයේ ප්‍රධාන පිටුවහලේ උපාධිධාරීන්ට ප්‍රදානය කෙරෙන සුදුසුකම්ම හිමිවනු ඇති අතර, ඔවුන්ගේ උපාධීන් ගෝලීය රැකියා වෙළෙඳපොළේ සම්පූර්ණ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීම හා වටිනාකම දරනු ඇත.

ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපනයේ වර්ධනය වන ප්‍රවණතාවක්

ශාඛා ස්ථාපනය හරහා නැගී එන වෙළෙඳපොළවලට ප්‍රවේශ වන කීර්තිමත් විශ්වවිද්‍යාල පිළිබඳ පුළුල් ගෝලීය ප්‍රවණතාවක් මෙය පිළිබිඹු කරයි. විදේශ අධ්‍යාපනය සොයා සිසුන් විශාල ප්‍රමාණයක් රටෙන් පිටවීම දිගු කලක් තිස්සේ සිදු වූ ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ලෝක මට්ටමේ බ්‍රිතාන්‍ය අධ්‍යාපන ප්‍රමිතීන් ලබා දෙමින්ම රට තුළ අධ්‍යාපන දක්ෂතා රඳවා ගැනීමට මෙමඟින් දායක විය හැකිය.

  • සිසුන්ට ස්වදේශීයව සම්පූර්ණ ලෙස පිළිගත් එක්සත් රාජධානි උපාධි වැඩසටහනකට ප්‍රවේශ වීමේ අවස්ථාව හිමිවේ
  • ශාඛාව ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක පළමු සම්පූර්ණ ශාඛාව නියෝජනය කරයි
  • රටේ පුළුල් අධ්‍යාපන හා ආර්ථික සංවර්ධන අරමුණු සඳහා මෙම මුලපිරීම දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට ඇති වැදගත්කම

UWL ශාඛාවේ ස්ථාපනය ශ්‍රී ලංකාවේ තෘතීය අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය සඳහා ධනාත්මක වර්ධනයක් ලෙස අධ්‍යාපන නිලධාරීන් හා විද්වතුන් විසින් සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත. ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල නව අධ්‍යාපන වැඩසටහන්, ඉගැන්වීමේ ක්‍රමවේද හා පර්යේෂණ අවස්ථා හඳුන්වා දීමෙන් රට තුළ ලබා ගත හැකි උසස් අධ්‍යාපනයේ සමස්ත ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීමේ හැකියාව ශාඛාව සතුව ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් ශාඛාවේ ආරම්භය ශ්‍රී ලාංකික උසස් අධ්‍යාපනයේ නව යුගයක ආරම්භය සනිටුහන් කරන අතර, බ්‍රිතාන්‍ය අධ්‍යාපනික විශිෂ්ටත්වය කෙලින්ම දේශීය සිසුන් වෙත ළඟා කරවයි.

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් දීර්ඝකාලීන සංවර්ධනය සඳහා මාර්ග සොයා යන්නේ නම්, මේ වැනි ගුණාත්මක අධ්‍යාපන යටිතල පහසුකම් සඳහා ආයෝජනය, අනාගතය සඳහා දක්ෂ හා තරඟකාරී ශ්‍රම බලකායක් ගොඩනැඟීමට අත්‍යවශ්‍ය බව පුළුල් ලෙස සැලකේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි Sinhala

වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි

අද 23 වැනිදා වන විට රට පුරා වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල…

23 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියාට වධ පීඩා කළ බවට AI මගින් නිර්මිත ව්‍යාජ රූප සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියාට වධ පීඩා කළ බවට AI මගින් නිර්මිත ව්‍යාජ රූප සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටියදී වධ පීඩාවලට ලක් කළ බවට සත්‍ය යැයි කියා ගනිමින් කෘත්‍රිම බුද්ධිය මගින් නිර්මිත රූප සමාජ මාධ්‍ය…

23 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය මත පාලනය තද කිරීමට JVP/NPP රජය ගමන් කරත්ම අනතුරු සංඥා නැඟේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය මත පාලනය තද කිරීමට JVP/NPP රජය ගමන් කරත්ම අනතුරු සංඥා නැඟේ

ශ්‍රී ලංකාවේ පාලක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ ජාතික ජනබලවේග රජය, ස්වාධීන මාධ්‍යකරණය සහ සිව්රස් ප්‍රකාශනයට සැලකිය යුතු ලෙස බාධා කළ හැකි යයි විවේචකයන් අනතුරු අඟවන…

23 Jun 2026 Discuss