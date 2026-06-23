Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට උසස් චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාරදෙයි

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට උසස් චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාරදෙයි

කොළඹ සහ වොෂිංටනය අතර නාවික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට අති නවීන චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් සපයා ඇති අතර, එය දෙරට අතර ආරක්ෂක සහයෝගීතාවය ශක්තිමත් කිරීමේ වැදගත් පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

මෙම උසස් සන්නිවේදන උපකරණ භාරදීම, විශේෂයෙන්ම නාවික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ක්ෂේත්‍රයේ ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින උපාය මාර්ගික හවුල්කාරිත්වය ඉස්මතු කරයි. එවැනි පද්ධති නවීන නාවික මෙහෙයුම් සඳහා ඉතා වැදගත් සම්පත් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකෙන අතර, සාගර පුළුල් විහිදුම් හරහා වේගවත් හා විශ්වසනීය සන්නිවේදනයක් සිදු කිරීමට ඒවා ඉවහල් වේ.

නාවික මෙහෙයුම් සඳහා ශක්තිමත් ඉදිරිදියුණුවක්

චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන තාක්ෂණය නාවික කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීමේදී, තත්ත්වාවබෝධය වැඩිදියුණු කිරීමේදී සහ සෙවීම් හා ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් සඳහා සහාය දැක්වීමේදී ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. මෙම පද්ධතිය අත්පත් කර ගැනීම, ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ මෙහෙයුම් හැකියාවන් සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ කාර්යබහුලම නැව් මාර්ග කිහිපයක් දිගේ උපාය මාර්ගිකව වැදගත් ස්ථානයක් හිමිකර ගන්නා දූපත් රාජ්‍යයක් වන බැවින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක යටිතල පහසුකම් සඳහා සහාය වීමේ වොෂිංටනයේ අඛණ්ඩ උනන්දුව ද මෙයින් පිළිබිඹු වේ.

ආරක්ෂක සහයෝගීතාවය ගාඩ කිරීම

මෙම නවතම ව්‍යාප්තිය, එක්සත් ජනපදය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පුළුල් හමුදා සහාය සහ සහයෝගීතා රටාවේ කොටසකි. මෑත වසර කිහිපය තුළ, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ සූදානම සහ හැකියාවන් ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් දෙරට අතර ඒකාබද්ධ අභ්‍යාස, පුහුණු වැඩසටහන් සහ උපකරණ හුවමාරු සිදු කෙරී ඇත.

කලාපීය තීරණාත්මක ජලමාර්ගවල ස්ථාවරත්වය සහ නිදහස් ගමනාගමනය සහතික කරමින් ඉන්දු-පැසිෆික් රාජ්‍යයන් සමඟ හවුල්කාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීමේ පුළුල් එක්සත් ජනපද උපාය මාර්ගයේ කොටසක් ලෙස විශ්ලේෂකයෝ එවැනි සහභාගීත්වයන් සලකති.

නව ලෙස ලැබුණු පද්ධතියේ නිශ්චිත තාක්ෂණික විශේෂාංග හෝ එහි අපේක්ෂිත මෙහෙයුම් යෙදවීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව තවමත් සවිස්තරාත්මක රාජ්‍ය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වැඩසටහනක් යටතේ ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වලින් අසෞඛ්‍යකර ආහාර තහනම් කිරීමට සූදානම් Sinhala

ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වැඩසටහනක් යටතේ ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වලින් අසෞඛ්‍යකර ආහාර තහනම් කිරීමට සූදානම්

ළමා පෝෂණ අර්බුදය විසඳීමට රජය ක්‍රියාත්මක වෙයි රටේ දරුවන්ගේ සෞඛ්‍යය හා පෝෂණ තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩෙන කනස්සල්ල හමුවේ, ශ්‍රී ලංකාව සියලු පාසල්වල අසෞඛ්‍යකර ආහාර තහනම්…

23 Jun 2026 Discuss
මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 5.4% දක්වා ඉහළ යාම ආර්ථික ‍කනස්සල්ල මතු කරයි Sinhala

මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 5.4% දක්වා ඉහළ යාම ආර්ථික ‍කනස්සල්ල මතු කරයි

නවතම දත්තයන්ට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය මැයි මාසයේ දී 5.4% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, දිවයිනේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය ගමන සිදු වෙමින් පවතින මෙම අවස්ථාවේ සාමාන්‍ය…

23 Jun 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා එක්සත් ජනපද තානාපතිවරයා ජනාධිපති දිසානායකගේ සාකච්ඡාවලට සහභාගී වෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා එක්සත් ජනපද තානාපතිවරයා ජනාධිපති දිසානායකගේ සාකච්ඡාවලට සහභාගී වෙයි

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය (PMD) නිවේදනය කළ පරිදි, ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපතිවරයා ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකතුමා සමඟ හමුවී දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවල…

23 Jun 2026 Discuss