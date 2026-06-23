රුපියල් මිලියන 20ක් වටිනා අලි මුතු සමඟ අරාව දී තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට
රුපියල් මිලියන 20ක් පමණ වටිනා දුර්ලභ අලි මුතු හතරක් සතුව තිබියදී අරාව කරඳගහමඩ ප්රදේශයේදී පොලිසිය විසින් පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
සැලසුම් කළ විකිණුමට පෙර සැකකරුවන් අල්ලා ගැනේ
වටිනා අලි මුතු විකිණීමට සූදානම් වෙමින් සිටියදී අරාව කරඳගහමඩ ප්රදේශයේදී සැකකරුවන් තිදෙනා පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. ගනුදෙනුව සිදු වීමට පෙරම නිලධාරීන් මැදිහත් වී, සාක්ෂි ලෙස මුතු හතරම අත්පත් කර ගන්නා ලදී.
අලි මුතු යනු කුමක්ද?
අලි මුතු යනු ඇතුන්ගේ සිරුර තුළ හටගන්නා අතිශයින්ම දුර්ලභ කාබනික සංයුතීන් වේ. යම් යම් සංස්කෘතීන් තුළ ඒවාට අද්භූත හෝ ඖෂධීය ගුණ ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. ඒවායේ දුර්ලභතාවය සහ අවිධිමත් වෙළඳපොළවල ඇති ඉල්ලුම හේතුවෙන්, අලි මුතු අසාමාන්ය ලෙස ඉහළ මිල් අණවන අතර, ශ්රී ලංකාවේ වනජීවී ආරක්ෂණ නීති යටතේ ඒවා වටිනා තහනම් භාණ්ඩ ලෙස සැලකේ.
නීතිමය ඇඟවීම්
අලි මුතු සතුව තබාගැනීම සහ ඒවා වෙළඳාම් කිරීම ශ්රී ලංකාවේ වනජීවී හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂණ ආඥාපනත යටතේ බරපතල වරදක් වන අතර, ඇතුන් ඇතුළු ආරක්ෂිත වනජීවීන්ගෙන් ලබාගත් ඕනෑම නිෂ්පාදනයක් ජාවාරම් කිරීම එම නීතිය මගින් දැඩිව තහනම් කර ඇත. වරදකරුවන් ලෙස සොයාගත් අය දැඩි දඩ මුදල් සහ දීර්ඝ සිර දඬුවම්වලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකිය.
සැකකරුවන් තිදෙනා දැනට පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටින අතර, විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව ප්රගමනය වෙමින් පවතී. සැකසහිත වනජීවී සම්බන්ධ ඕනෑම ක්රියාකාරකමක් ළඟම පොලිස් ස්ථානයට හෝ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට වාර්තා කරන ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.