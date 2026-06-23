Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රුපියල් මිලියන 20ක් වටිනා අලි මුතු සමඟ අරාව දී තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රුපියල් මිලියන 20ක් වටිනා අලි මුතු සමඟ අරාව දී තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

රුපියල් මිලියන 20ක් පමණ වටිනා දුර්ලභ අලි මුතු හතරක් සතුව තිබියදී අරාව කරඳගහමඩ ප්‍රදේශයේදී පොලිසිය විසින් පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

සැලසුම් කළ විකිණුමට පෙර සැකකරුවන් අල්ලා ගැනේ

වටිනා අලි මුතු විකිණීමට සූදානම් වෙමින් සිටියදී අරාව කරඳගහමඩ ප්‍රදේශයේදී සැකකරුවන් තිදෙනා පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. ගනුදෙනුව සිදු වීමට පෙරම නිලධාරීන් මැදිහත් වී, සාක්ෂි ලෙස මුතු හතරම අත්පත් කර ගන්නා ලදී.

අලි මුතු යනු කුමක්ද?

අලි මුතු යනු ඇතුන්ගේ සිරුර තුළ හටගන්නා අතිශයින්ම දුර්ලභ කාබනික සංයුතීන් වේ. යම් යම් සංස්කෘතීන් තුළ ඒවාට අද්භූත හෝ ඖෂධීය ගුණ ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. ඒවායේ දුර්ලභතාවය සහ අවිධිමත් වෙළඳපොළවල ඇති ඉල්ලුම හේතුවෙන්, අලි මුතු අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ මිල් අණවන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ වනජීවී ආරක්ෂණ නීති යටතේ ඒවා වටිනා තහනම් භාණ්ඩ ලෙස සැලකේ.

නීතිමය ඇඟවීම්

අලි මුතු සතුව තබාගැනීම සහ ඒවා වෙළඳාම් කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ වනජීවී හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂණ ආඥාපනත යටතේ බරපතල වරදක් වන අතර, ඇතුන් ඇතුළු ආරක්ෂිත වනජීවීන්ගෙන් ලබාගත් ඕනෑම නිෂ්පාදනයක් ජාවාරම් කිරීම එම නීතිය මගින් දැඩිව තහනම් කර ඇත. වරදකරුවන් ලෙස සොයාගත් අය දැඩි දඩ මුදල් සහ දීර්ඝ සිර දඬුවම්වලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකිය.

සැකකරුවන් තිදෙනා දැනට පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටින අතර, විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව ප්‍රගමනය වෙමින් පවතී. සැකසහිත වනජීවී සම්බන්ධ ඕනෑම ක්‍රියාකාරකමක් ළඟම පොලිස් ස්ථානයට හෝ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට වාර්තා කරන ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමට එරෙහිව සටන් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව හමුදාව යොදවයි Sinhala

මාරාන්තික ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමට එරෙහිව සටන් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව හමුදාව යොදවයි

දිවයින පුරා ඩෙංගු තර්ජනය උත්සන්න වත්ම සන්නද්ධ හමුදා සටනට සූදානම් ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනේ දැඩි මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක් බවට ඉක්මනින් පත්වෙමින් පවතින ඩෙංගු උණ…

23 Jun 2026 Discuss
මැයි මාසයේ සිලෝන් තේ අපනයනයේ ප්‍රධාන චාලක බලවේගය ලෙස තුර්කිය මතුවෙයි Sinhala

මැයි මාසයේ සිලෝන් තේ අපනයනයේ ප්‍රධාන චාලක බලවේගය ලෙස තුර්කිය මතුවෙයි

තුර්කිය ඉදිරියෙන් සිටිමින් සිලෝන් තේ අපනයනයේ ශක්තිමත් කාර්යසාධනයක් මැයි මාසය තුළ සිලෝන් තේ අපනයනය ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රමුඛ බලවේගයක් ලෙස තුර්කිය මතු වී ඇති අතර,…

23 Jun 2026 Discuss
දින 90ක් තුළ ප්‍රධාන ප්‍රතිසංස්කරණ ඉලක්ක කරන ශ්‍රී ලංකාව — නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා Sinhala

දින 90ක් තුළ ප්‍රධාන ප්‍රතිසංස්කරණ ඉලක්ක කරන ශ්‍රී ලංකාව — නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

ශ්‍රී ලංකා රජය පුළුල් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිසංස්කරණ දෙසට තීරණාත්මක පියවරක් තබා ඇති අතර, ඉදිරි දින 90 තුළ දී ප්‍රධාන නීති සම්පාදන හා ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම්…

23 Jun 2026 Discuss