කොළඹ සටන: චීනයේ තීව්ර රාජ්යතාන්ත්රිකත්වය ශ්රී ලංකාවේ උපායමාර්ගික භූ දර්ශනය නැවත හැඩගස්වන අයුරු
ශ්රී ලංකාව දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඉන්දියන් සාගරයේ ප්රධාන ස්ථානීය වැදගත්කමක් දරා සිටින අතර, මෑත වර්ෂ කිහිපය තුළ එම භූගෝලීය ස්ථානය, දිවයිනට දැඩිවෙමින් පවතින භූ දේශපාලනික තරඟාවලියක කේන්ද්රස්ථානය බවට පත් කර ඇත — චීනයේ ඉතා තීව්ර රාජ්යතාන්ත්රික ක්රියාමාර්ග, කලාපීය විශ්ලේෂකයන්ගේ හා ප්රතිපත්ති立案කරුවන්ගේ දැඩි අවධානය ආකර්ෂණය කර ගනිමින් ඇති තරඟාවලියකි.
උපායමාර්ගික බරක් දරන සංකේතාත්මක අභිනයන්
මතුපිටින් බැලූ විට සාමාන්ය රාජ්යතාන්ත්රික කටයුතු ලෙස පෙනෙන දේ — වරාය සංචාර, යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ ප්රතිඥා, ඉහළ මට්ටමේ නියෝජිත මණ්ඩල — ශ්රේෂ්ඨ බල තරඟාවලියේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් සලකා බලන කල, ඉතා ගැඹුරු වැදගත්කමක් ගනී. ශ්රී ලංකාව තරඟකාරී ගෝලීය බලවතුන් අතර සියුම් තුලනයක් ගෙන යද්දී, කොළඹ නගරයේ ශ්රී ලංකාව කෙරෙහි ස්ථිර ඇල්ම ප්රකාශ කිරීමට චීනය ක්රමානුකූලව සංකේතාත්මක රාජ්යතාන්ත්රිකත්වය උපාංගයක් ලෙස යොදාගෙන ඇත.
බීජිංගේ ප්රවේශය සාම්ප්රදායික සංවර්ධන ආධාරවලට ඔබ්බෙන් දිව යයි බව විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙයි. දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකින් කම්පාවට පත් ශ්රී ලංකාව දිගටම අවදානමට නිරාවරණය වී ඇති අවස්ථාවන්හිදී විශේෂයෙන්, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම විශ්වාසදායක හවුල්කරු ලෙස චීනයේ ආඛ්යානය තහවුරු කිරීමට සෑම රාජ්යතාන්ත්රික ඉදිරිපෙළ ක්රියාවක්ම සූක්ෂ්ම ලෙස සැලසුම් කර ඇත.
තරඟකාරී බලපෑම් සඳහා වේදිකාවක්
ශ්රී ලංකාව, චීනය, ඉන්දියාව හා බටහිර බලවතුන් දිවයිනේ උපායමාර්ගික පාද බිමක් ලබා ගැනීමට තරඟ වදිමින්, අතිච්ඡාදනය වන බලඅවකාශ ක්ෂේත්රවල කේන්ද්රයේ සිටී. බීජිංට කොළඹ නියෝජනය කරන්නේ, ගෝලීය වෙළෙඳාමේ විශාල ප්රමාණයක් ගෙනයන සමුද්ර මාර්ග ඔස්සේ ප්රවේශය ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇති, ඉන්දියන් සාගර උපාය මාර්ගය තුළ ක්රියාකාරී ජාලකේන්ද්රයකි.
ඉන්දියාව මේ ගමන් මග ගැන සාධාරණ කනස්සල්ලකින් නරඹා සිටී. නව දිල්ලිය ඓතිහාසිකව ශ්රී ලංකාව තම ආධිපත්ය ක්ෂේත්රය තුළ දෘඩව ස්ථාන ගත් රාජ්යයක් ලෙස සැලකූ අතර, චීනයේ ඉහළ යන පසිඳලීම — වඩාත් ප්රකටව ආන්දෝලනාත්මක හම්බන්තොට වරාය බදු ගිවිසුම ඔස්සේ — ඉන්දියාව කොළඹ සමඟ ස්වකීය රාජ්යතාන්ත්රික හා ආර්ථික සම්බන්ධකම් තීව්ර කිරීමට පෙළඹවා ඇත.
ණය, යැපීම හා රාජ්යතාන්ත්රික පුඟුල්
චීනයේ ප්රවේශය දෙස් බලන විවේචකයන් තර්ක කරන්නේ, එහි ආයෝජන ආකෘතිය ව්යුහාත්මක යැපීම් ඇති කරන අතර ඒවා අවසානයේ දේශපාලනික බලා ගැනීමකට පෙරළෙන බවයි. ශ්රී ලංකාවේ ණය බාරය — ඉන් කොටසක් චීන රාජ්ය ආයතනවලට ගෙවිය යුතු — බීජිංගේ ආර්ථික සම්බන්ධකමේ සැබෑ වියදම පිළිබඳ දිගින් දිගටම ගෙන යන විවාදයට ඉන්ධන සපයා ඇත.
මෙම සම්බන්ධතාවයේ ගුණ දකින්නෝ ප්රතිතර්ක කරන්නේ, චීන ආයෝජනය වෙනත් හවුල්කරුවන් පිරවීමට නොකැමැත්තෙන් හෝ අශක්තිකව සිටි හිඩැසක් පිරවූ බවත්, ශ්රී ලංකාව ස්වෛරී ගෝත්රිකත්වය ක්රියාත්මක කරමින් එම කොන්දේසි පිළිගත් බවත්ය.
කොළඹ ඉදිරියේ ඇති ප්රශ්නය, අද වඩාත් ආකර්ශනීය ගනුදෙනුව ඉදිරිපත් කරන්නේ කවුරුන් ද යන්න පමණක් නොව, ශ්රී ලංකාවේ දීර්ඝකාලීන ස්වෛරීභාවයට හා සශ්රීකත්වයට වඩාත් හොඳින් සේවය කරන හවුල්කාරිත්වය කුමක් ද යන්නයි.
ශ්රී ලංකාවේ තුලන ක්රියාව
ශ්රී ලංකා නිලධාරීන් නිතරම අවිනිශ්චිතතා ප්රතිපත්තියක් පවත්වාගෙන ගොස් ඇති අතර, ශ්රේෂ්ඨ බල ගැටුමක කෙළිපාලුවෙකු බවට පත් වීමට ඉඩ නොදෙන බව අවධාරණය කරයි. ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ පාලනය,
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.