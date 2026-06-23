Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක අධිකාරිය ආදායම් ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය ප්‍රතිසංස්කරණය කරයි — 2026 ජනවාරි සිට ක්‍රියාත්මක වේ

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා සංචාරක අධිකාරිය ආදායම් ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය ප්‍රතිසංස්කරණය කරයි — 2026 ජනවාරි සිට ක්‍රියාත්මක වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සංචාරක ආයතනය, සංචාරක ආදායම් ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදයට සැලකිය යුතු සංශෝධනයක් සිදු කිරීමට නිවේදනය කර ඇති අතර, මෙම වෙනස්කම් 2026 ජනවාරි සිට ප්‍රතිලෝම ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබේ. මෙය රටේ ඉතාමත් වැදගත් සංචාරක ක්ෂේත්‍රය තුළ වඩාත් නිවැරදි හා විනිවිද පෙනෙන වාර්තාකරණයක් කරා ගෙන යාමේ පුළුල් ප්‍රයත්නයක් ලෙස සළකනු ලැබේ.

සංචාරක ආදායම මැනීමේ නව ප්‍රවේශය

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය (SLTDA), සංචාරක කර්මාන්තය රටට උත්පාදනය කරන විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය ගණනය කිරීම සඳහා සංශෝධිත රාමුවක් ක්‍රියාවට නංවීමට සූදානම් වෙමින් සිටී. 2026 ජනවාරි සිට ප්‍රතිලෝම ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම හේතුවෙන්, එම කාල සීමාව සඳහා පෙර වාර්තා කර ඇති සංඛ්‍යාලේඛන නව ක්‍රමවේදය යටතේ නැවත ගණනය කරනු ඇති අතර, ඒ හේතුවෙන් දැනටමත් ප්‍රකාශිත නිල ආදායම් දත්ත වෙනස් විය හැකිය.

පවතින ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේද, ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ සැබෑ ආර්ථික දායකත්වය සම්පූර්ණයෙන් ග්‍රහණය නොකරනු ඇති බවට කර්මාන්ත පාර්ශවකරුවන් හා ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් අතර වර්ධනය වන කනස්සල්ලක් ඇති බව මෙමගින් පිළිබිඹු වේ.

මෙම වෙනස වැදගත් වන්නේ ඇයි?

සංචාරක කර්මාන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් වැදගත් විදේශ මුදල් ආදායම් මූලාශ්‍රයක් ලෙස පවතින අතර, රටේ මෑත ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව ගෙවුම් ශේෂය ස්ථාවර කිරීමේ දී එය තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. එබැවින් සංචාරක ලැබීම් නිවැරදිව මැනීම අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ, ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් සඳහා පමණක් නොව, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන හා ආයෝජකයින් සමඟ විශ්වාසදායකත්වය පවත්වා ගැනීම සඳහාද වේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් ලැබෙන සංඛ්‍යාලේඛන හා සංචාරක අධිකාරිය වාර්තා කරන ඒවා ඇතුළු විවිධ දත්ත මූලාශ්‍ර අතර පවතින විෂමතා, ක්ෂේත්‍රයේ සැබෑ කාර්යසාධනය පිළිබඳ ව ව්‍යාකූලත්වයක් ඇති කරඇති බව විශ්ලේෂකයින් දිගු කලක් තිස්සේ පෙන්වා දී ඇත.

සංශෝධිත ආදායම් ගණනය කිරීම් හේතුවෙන්, සංචාරක ඩොලර් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය තුළ ගලා යන ආකාරය පිළිබඳ වඩාත් පැහැදිලි හා සමස්ත සම්මත රූපයක් ලබා ගත හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

කර්මාන්තයට ඇති ඇඟවුම්

ප්‍රතිලෝම සංශෝධනය හේතුවෙන් 2026 මුල් මාස සඳහා නිල වශයෙන් වාර්තා කරන ලද සංචාරක ආදායම්වල සැලකිය යුතු ගැලපීම් සිදු විය හැකිය. දත්ත, රජයේ ප්‍රතිපත්ති තීරණ, අයවැය වෙන් කිරීම් හා 販促ප්‍රවර්ධන උපාය මාර්ගවලට බලපාන බැවින්, කර්මාන්ත ක්‍රියාකරුවන්, හෝටල් හිමිකරුවන් හා සංචාරක කළමනාකරුවන් යාවත්කාලීන සංඛ්‍යාලේඛන සමීපව අනුගමනය කිරීමට ඉඩ ඇත.

  • සංශෝධිත ක්‍රමවේදය, ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ගිණුම්කරණය ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් ප්‍රමිතීන් සමඟ සම්බන්ධ කිරීම අරමුණු කරගනී.
  • ප්‍රතිලෝම ක්‍රියාත්මක කිරීම 2026 ජනවාරි සිට ආරම්භ වන අතර, ඒ අනුව කලින් වාර්තා කරන ලද සංඛ්‍යාලේඛන නැවත සඳහන් කරනු ලැබේ.
  • සංචාරක අධිකාරිය දත්ත හා මහ බැංකු විදේශ විනිමය ලැබීම් වාර්තා අතර නොගැලපීම් ඉවත් කිරීම මෙම වෙනස්කමේ අරමුණයි.

ඉදිරිය දෙස බලමින්

ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ ප්‍රමුඛ සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස සිය කීර්තිනාමය නැවත ගොඩනගා ගැනීමට කටයුතු කරන මෙවේලේ, සංචාරක ක්ෂේත්‍රය වටා ඇති ආර්ථික දත්තවල විශ්වාසදායකත්වය ඉතා වැදගත් වේ. සංශෝධිත ගණනය කිරීමේ රාමුව, දූපත සම්බන්ධ ව්‍යාපාරික තීරණ ගැනීමේ දී නිවැරදි සංඛ්‍යාලේඛන මත රඳා පවතින විදේශ ආයෝජකයින් හා ජාත්‍යන්තර සංචාරක හවුල්කරුවන්ගේ විශ්වාසය ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නව ක්‍රමවේදයේ නිශ්චිත සංරචක පිළිබඳ වැ

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සම්පූර්ණ බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ශාඛා පිහිටුවයි Sinhala

යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සම්පූර්ණ බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ශාඛා පිහිටුවයි

ශ්‍රී ලාංකික උසස් අධ්‍යාපනයේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් එක්සත් රාජධානියේ විශ්වවිද්‍යාලයක පළමු සම්පූර්ණ ශාඛා පිහිටුවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය…

23 Jun 2026 Discuss
වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි Sinhala

වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි

අද 23 වැනිදා වන විට රට පුරා වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල…

23 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියාට වධ පීඩා කළ බවට AI මගින් නිර්මිත ව්‍යාජ රූප සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියාට වධ පීඩා කළ බවට AI මගින් නිර්මිත ව්‍යාජ රූප සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටියදී වධ පීඩාවලට ලක් කළ බවට සත්‍ය යැයි කියා ගනිමින් කෘත්‍රිම බුද්ධිය මගින් නිර්මිත රූප සමාජ මාධ්‍ය…

23 Jun 2026 Discuss