දින 90ක් තුළ ප්රධාන ප්රතිසංස්කරණ ඉලක්ක කරන ශ්රී ලංකාව — නියෝජ්ය අමාත්යවරයා
ශ්රී ලංකා රජය පුළුල් ප්රතිපත්ති ප්රතිසංස්කරණ දෙසට තීරණාත්මක පියවරක් තබා ඇති අතර, ඉදිරි දින 90 තුළ දී ප්රධාන නීති සම්පාදන හා ව්යුහාත්මක වෙනස්කම් ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිත බව ජ්යෙෂ්ඨ අමාත්යවරයෙකු ප්රකාශ කර සිටී.
ප්රතිසංස්කරණ ව්යාපෘතිය වේගය ගනී
නියෝජ්ය අමාත්යවරයෙකු තහවුරු කර ඇත්තේ, රජය දැඩි කාල සීමාවක් තුළ ප්රධාන ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවත්, ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල ඇතුළු ජාත්යන්තර පාර්ශවකරුවන්ට සහ පුරවැසියන්ට ලබා දුන් පොරොන්දු ඉටු කිරීමට රජය කැපවී සිටින බවත් ය. දිවයිනේ ආර්ථික ය立直 වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර මෙම ප්රකාශය සිදු කර ඇත.
ශ්රී ලංකාව ක්රියාත්මක කරන ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනට අනුව බහු අංශ හරහා සැලකිය යුතු ව්යුහාත්මක ගැලපීම් සිදු කළ යුතු බැවින්, ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාවලියේ ඉදිරි ගමන ප්රදර්ශනය කිරීමට රජය තුළ වැඩෙන හදිසිභාවයක් මෙම නිවේදනයෙන් පිළිබිඹු වේ.
ශ්රී ලාංකිකයන්ට ප්රතිසංස්කරණ අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?
ප්රතිසංස්කරණවල නිශ්චිත විස්තර සම්පූර්ණයෙන් ඉදිරිපත් නොකළ ද, දින 90ක කාල සීමාව යෝජනා කරන්නේ රජය මෑත වසරවල සාමාන්යයෙන් නොදක්නා ලද වේගයකින් නීති සම්පාදන කටයුතු ප්රමුඛ කර ගෙන ඇති බවකි. එවැනි පියවරයන් කාලානුකූලව ක්රියාත්මක කිරීම, ආයෝජක විශ්වාසය යළි ගොඩනගා ගැනීමේ දී සහ පුළුල් ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ දී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකි බව නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රය ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය සෞඛ්යය හා දිගු කාලීන සංවර්ධනය සඳහා ඉතා වැදගත් ක්ෂේත්ර ස්පර්ශ කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒවා අතර රාජ්ය ව්යවසාය ප්රතිව්යුහගත කිරීම, ආදායම් පරිපාලනය වැඩිදියුණු කිරීම සහ වඩාත් තරඟකාරී ව්යාපාරික පරිසරයක් ඇති කිරීමට ලක්ෂ්යවත් නියාමන සංශෝධන ඇතුළත් විය හැකිය.
ඉටු කිරීමේ පීඩනය
රජය තම කැපවීම් ඉටු කිරීමේ දී දේශීය හා ජාත්යන්තර යන දෙඅංශයෙන් ම සැලකිය යුතු පීඩනයකට මුහුණ දෙන බව දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති. දින 90ක ඉලක්කය සපුරා ගැනීමේ ඕනෑම ප්රමාදයක් හෝ ඌනතාවයක් ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසංස්කරණ ප්රගතිය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ණය දෙන්නන් සහ වෙළෙඳ හවුල්කරුවන්ගේ දෙනෙත් යොමු කර ගැනීමට ඉඩ කඩ ඇත.
2022 ආර්ථික අර්බුදයේ පශ්චාත් කම්පනයන් තවමත් දැනෙන සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, මෙම ප්රතිසංස්කරණවල වේගය හා ගුණාත්මකභාවය, දිගු කාලීන ස්ථාවරත්වය සහ වර්ධනය දෙසට විශ්වාසදායක මාවතක් සකස් කිරීමේ රජයේ හැකියාවේ මිනුමක් ලෙස සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.