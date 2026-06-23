උසස් මට්ටමේ එක්සත් ජනපද සාකච්ඡා අතරතුර මධ්යස්ථ විදේශ ප්රතිපත්ති ස්ථාවරය පිළිබඳ ශ්රී ලංකාව තම නිලපදවිය තහවුරු කරයි
ශ්රී ලංකාව නැවත වරක් මධ්යස්ථ විදේශ ප්රතිපත්ති ස්ථාවරයක් කෙරෙහි තම කැපවීම පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇති අතර, මෑතකදී සංචාරය කළ එක්සත් ජනපදයේ ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරියකු සමඟ පැවති සාකච්ඡාවලදී ද මෙම ස්ථාවරය නැවත තහවුරු කරන ලදී. වර්ධනය වන ගෝලීය භූ දේශපාලන 緊張තා මධ්යේ සමතුලිත ජාත්යන්තර සබඳතා පවත්වා ගැනීමට කොළඹ අදහස් කරන බව මෙමගින් සංඥා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ විදේශ ප්රතිපත්තියේ මූලික අංගය ලෙස මධ්යස්ථභාවය
ඇමරිකානු නිලධාරියාගේ දිවයිනට සංචාරය අතරතුර පැවති සාකච්ඡා, ශ්රී ලංකාවට තම දීර්ඝකාලීන රාජ්යතාන්ත්රික ස්ථාවරය ප්රකාශ කිරීමේ අවස්ථාවක් සලසා දුනි — එනම් කිසිදු තනි කඳවුරකට හෝ රාජ්යයකට සුවිශේෂ ලෙස නොඇලී සියලු ප්රධාන ලෝක බලවතුන් සමඟ ගොඩනැංවීමේ ස්ථාවරයයි.
මෙම නැවත තහවුරු කිරීම සිදුවන්නේ ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර සබඳතාවල සංකීර්ණ දැලක් ඔස්සේ ගමන් කරන මොහොතකදීය. එක්සත් ජනපදය, චීනය, ඉන්දියාව සහ අනෙකුත් කලාපීය බලවතුන් ඇතුළු බලගතු හවුල්කරුවන් සමඟ සමතුලිත සබඳතා පවත්වා ගැනීම ඒ අතර ප්රමුඛ අභියෝගයකි.
සියුම් සමතුලිතතාවයේ ක්රියාවලිය
ශ්රී ලංකාවේ මධ්යස්ථ ස්ථාවරය ඓතිහාසිකව ම එහි විදේශ ප්රතිපත්ති රාමුවේ 礎ශිලාවක් ව පැවත ඇත. ප්රතිතරඟකාරී බලපෑම් ක්ෂේත්රවලට ඇදවැටීම වෙනුවට අන්යෝන්ය ප්රතිලාභ හා පරමාධිපත්ය ගරු කිරීම පදනම් කරගත් සබඳතා ගොඩනැංවීමට රට අදහස් කරන බව නිලධාරීහු නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කර ඇත.
එක්සත් ජනපද නිලධාරියාගේ සංචාරය, ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය ගෝලීය වේදිකාවේ ක්රමයෙන් උපාය මාර්ගික වැදගත්කමක් ලබා ගනිමින් පවතින පසුබිමක, කොළඹ සමඟ සබඳතා ගාඩ නිල කරගැනීමේ වොෂිංටනයේ අඛණ්ඩ උනන්දුව අවධාරණය කරයි.
කලාපය සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
කුඩා රාජ්යයන් නිතර ප්රධාන බලවතුන් අතර ප්රතිතරඟකාරිත්වවල පාර්ශ්ව ගැනීමට බලකෙරෙන වර්තමාන භූ දේශපාලන වාතාවරණයේ, ශ්රී ලංකාවේ නැවත නැවත ප්රකාශිත මධ්යස්ථ ස්ථාවරය සැලකිය යුතු බරක් දරන බව විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති.
නොපෙනූ මූල්ය අර්බුදයකින් පසු ආර්ථික ප්රකෘතිය ලබා ගැනීමට තවමත් වෙහෙස වන ශ්රී ලංකාව සඳහා, ජාත්යන්තර ප්රජාව හරහා විවෘත හා ඵලදායී සබඳතා පවත්වා ගැනීම ප්රායෝගික මෙන්ම මූලධර්මාත්මක අවශ්යතාවයක් ද වේ.
මෙම සාකච්ඡාවල ප්රතිඵල ශ්රී ලංකා-එක්සත් ජනපද ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවල ගමන් මඟ තව දුරටත් හැඩගස්වා ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දෙපාර්ශ්වය ම වෙළෙඳාම, ආරක්ෂාව සහ සංවර්ධන ආධාර ඇතුළු අන්යෝන්ය සහයෝගිතා ක්ෂේත්ර පිළිබඳ සාකච්ඡා කළ බව විශ්වාස කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.