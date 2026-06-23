මැයි මාසයේ ශ්රී ලංකාවේ උද්ධමනය 5.4% දක්වා ඉහළ යාම ආර්ථික කනස්සල්ල මතු කරයි
නවතම දත්තයන්ට අනුව, ශ්රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය මැයි මාසයේ දී 5.4% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, දිවයිනේ ආර්ථික ප්රකෘතිය ගමන සිදු වෙමින් පවතින මෙම අවස්ථාවේ සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවන වියදම නැවතත් ඉහළ යන බවේ ලකුණු මතු වෙයි.
උද්ධමනය ඉහළ නගී
උද්ධමනය ඉහළ යාම, මෑත වසරවල දී රටට බලපෑ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු මිල ස්ථාවර කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් කැපී පෙනෙන වර්ධනයකි. නවතම දත්ත දර්ශනය කරන්නේ, ගෘහස්ථ අයවැය මත වැඩෙන පීඩනයක් වන අතර, විවිධ භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා ඉහළ ගිය මිල ගණන් හේතුවෙන් පාරිභෝගිකයන් දැඩි ආතතියකට ලක්ව සිටින බවයි.
මිල ගණන් අඛණ්ඩව ඉහළ යාම ශ්රී ලංකාවේ සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමේ හා ජාත්යන්තර ණය හිමියන් සහ ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය රැකගැනීමේ පුළුල් උත්සාහයන් සංකීර්ණ කළ හැකි බැවින්, ආර්ථික විද්යාඥයන් හා ප්රතිපත්ති立 立立立决决决决决决决决决决决决决决决决决决决决决结策者앞으로 앞으로 앞으로යයන앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞 앞ආර්ථික විද්යාඥයන් හා ප්රතිපත්ති立 立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.