ගෝලීය ආර්ථික පීඩන මධ්යයේ ශ්රී ලංකාවේ අපනයන 2025 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරේදී සියයට 6කින් වර්ධනය වෙයි
ගෝලීය වෙළඳ පරිසරය සැලකිය යුතු බාධාවන්ට මුහුණ දෙමින් සිටියද, ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අංශය වර්ෂයේ පළමු මාස හතර තුළ සියයට හයක වර්ධනයක් සටහන් කරමින් ධෛර්යමත් ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවක් ප්රදර්ශනය කර ඇත.
මෙම ප්රතිඵලය, මෑත වසරවල දරුණු මූල්ය අර්බුදයකට ලක් වූ පසු සිය ආර්ථික ය立ථාස්ථාපනය දිගටම කරගෙන යන ද්වීප රාජ්යයේ බාහිර වෙළඳාමේ යම් ස්ථාවරත්වයක් පවතින බවට සංඥාවක් වේ. එම බාහිර වෙළඳාම, රටේ ආර්ථික යළිනැගිටීමේ තීරණාත්මක ශක්තිස්ථම්භයක් ලෙස ඉතිරිව පවතී.
අවිනිශ්චිතතාව මධ්යයේ ධනාත්මක සලකුණක්
ගෝලීය ආර්ථික තත්ත්වයන් අභියෝගාත්මකව පවතිද්දීත්, ප්රධාන ජාත්යන්තර වෙළඳපොළවල ශ්රී ලාංකික භාණ්ඩ කෙරෙහි ස්ථාවර ඉල්ලුමක් පවතින බව අපනයන ආදායමේ සියයට හය ක ඉහළ යෑම පිළිබිඹු කරයි. ප්රධාන ආර්ථිකවල අඩාල ඉල්ලුම, ඉහළ ගිය භාණ්ඩ ප්රවාහන පිරිවැය සහ භූ දේශපාලනික 緊긴장 ස්ථිතීන් ලොව පුරා වෙළඳ ප්රවාහයන් කෙරෙහි බලපා ඇති බැවින්, ශ්රී ලංකාවේ වර්ධන සංඛ්යාව විශේෂ අවධානයට ලක් විය යුතුය.
ජනවාරි සිට අප්රේල් දක්වා කාලය තුළ ලැබූ ධනාත්මක ප්රතිඵලයට ඇඟලුම් හා රෙදිපිළි, තේ, රබර් සහ කුළුබඩු ඇතුළු සාම්ප්රදායික අපනයන කාණ්ඩවල අඛණ්ඩ ශක්තිය ප්රධාන දායකත්වයක් සපයා ඇති බව විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දී ඇත.
ආර්ථික යළිනැගිටීම සඳහා වන වැදගත්කම
දශක ගණනාවකින් ඇති වූ දරුණුම ආර්ථික අර්බුදයේ අනතුරු ඇඟවීම් මධ්යයේ තවමත් ඉදිරියට යමින් සිටින රටකට, අඛණ්ඩ අපනයන වර්ධනය ඉමහත් වැදගත්කමක් දරයි. අපනයනයෙන් ලැබෙන විදේශ විනිමය ආදායම, රුපියල ස්ථාවර කිරීමට, ආනයන ආවරණයට සහය දැක්වීමට සහ රටේ බාහිර ණය සේවා බැඳීම් ඉටු කිරීමේ හැකියාවට සෘජු දායකත්වයක් ලබා දෙයි.
රජය සහ වෙළඳ අධිකාරීන් සක්රීයව වෙළඳ විවිධාංගීකරණ උපාය මාර්ග අනුගමනය කරමින්, සාම්ප්රදායික වෙළඳ හවුල්කරුවන් කිහිප දෙනෙකු මත ඇති රඳාපැවැත්ම අඩු කිරීමත් සමගම, ආසියාව, මැද පෙරදිග සහ ඉන් ඔබ්බේ නැගෙමින් ඇති වෙළඳපොළවල නව අවස්ථා විවෘත කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී.
ඉදිරියේදී අභියෝග රැසක්
ධනාත්මක සංඛ්යා ලේඛන තිබියදීත්, වෙළඳ නිලධාරීන් සහ කර්මාන්ත නියෝජිතයන් අනාගත දෘෂ්ටිකෝණය තවමත් අවිනිශ්චිත බව අවධාරණය කර ඇත. ප්රධාන සැලකිලිමත් කරුණු අතර:
- ශ්රී ලංකාවේ විශාලතම අපනයන ගමනාන්ත අතර වන යුරෝපා සංගමය සහ එක්සත් ජනපදයේ ඉල්ලුම මන්දගාමී වීම
- විකාශනය වන ගෝලීය වෙළඳ ප්රතිපත්ති සහ තීරු බදු ක්රමවේදයන්ගෙන් ඇතිවිය හැකි බාධා
- දේශීයව නිෂ්පාදිත භාණ්ඩවල තරඟකාරිත්වයට බලපාන ආදාන පිරිවැය ඉහළ යෑම
- භාරදීමේ කාල සීමා කෙරෙහි බලපාන සැපයුම් දාම අභියෝග සහ නැව් ප්රමාදයන්
කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන්, තරඟකාරී විනිමය අනුපාත කළමනාකරණය, සරල කළ රේගු ක්රියාපටිපාටි සහ අගය-එකතු කළ නිෂ්පාදනය සඳහා ඉලක්කගත දිරිදීමනා ඇතුළුව, අපනයනකරුවන් සඳහා සහාය ලබා දෙන පරිසරයක් පවත්වා ගෙන යෑමට ප්රතිපත්ති立නිර්මාතෘවරුන් කෙරෙහි ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇත.
ඉදිරි දිශාව
වර්ෂයේ මුල් මාසවලදී අපනයන අංශය මැන බලා ගත හැකි නමුත් අර්ථවත් වර්ධනයක් ප්රදර්ශනය කරමින් සිටින බැවින්, 2025 ශේෂ කාලය තුළ ද මෙම ගම්යතාව පවත්වා ගෙන යා හැකිද යන්න කෙරෙහි දැන් අවධානය යොමු වනු ඇත. ලාභ තහවුරු කිරීමට සහ නව ඇණවුම් ලබා ගැනීමේ අරමුණින්, ඉදිරි මාසවලදී ජාත්යන්තර වෙළඳ ප්රදර්ශනවල සහ ගැනුම්කරු සම්මන්ත්රණවලදී වෙළඳ ප්රවර්ධන ආයතන සිය ව්යාප්ති කටයුතු තීව්ර කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව සඳහා, අපනයන වර්ධනයේ සෑම ප්ර
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.