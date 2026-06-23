මාරාන්තික ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ යාමට එරෙහිව සටන් කිරීමට ශ්රී ලංකාව හමුදාව යොදවයි
දිවයින පුරා ඩෙංගු තර්ජනය උත්සන්න වත්ම සන්නද්ධ හමුදා සටනට සූදානම්
ශ්රී ලංකාව දිවයිනේ දැඩි මහජන සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවක් බවට ඉක්මනින් පත්වෙමින් පවතින ඩෙංගු උණ රෝගයේ නැගී එන රැල්ල මැඩලීම සඳහා හමුදා නිලධාරීන් යෙදවීමේ සුවිශේෂ පියවරක් ගෙන ඇති අතර, සෞඛ්ය බලධාරීන් ඒ සඳහා කඩිනම් මැදිහත්වීම් සිදු කරමින් සිටිති.
සන්නද්ධ හමුදාව සම්බන්ධ කර ගැනීමේ තීරණය ඩෙංගු තත්ත්වයේ වර්ධනය වන බරපතලකම විදහා දක්වන අතර, පසුගිය සති කිහිපය තුළ රෝගීන් සංඛ්යාව භයංකාර ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත. සාම්ප්රදායික මහජන සෞඛ්ය පියවර පමණක් මෙම රෝගය ව්යාප්ත වන පරිමාණයට මුහුණ දීමට ප්රමාණවත් නොවන බව නිලධාරීන් නිගමනය කර ඇති අතර, එය හමුදා සහාය ඉල්ලා සිටීමට හේතු විය.
mosquito තුරන් කිරීමේ කටයුතුවලට සෙබළුන් සහාය දක්වති
බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශවල ප්රජාවන් මධ්යයේ හමුදා භටයන් යොදවා, මදුරු බෝවන ස්ථාන හඳුනා ගැනීමට හා ඉවත් කිරීමට සෞඛ්ය කාර්මිකයන් සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ඔවුන්ගේ කර්තව්යයන් සම්භාව්ය ලෙස ඇතුළත් වන්නේ:
- නිශ්චල ජලය සහ වෙනත් බෝවන ස්ථාන සොයා නිවාස, පාසල් හා මහජන ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීම
- මදුරු කීට වාසස්ථාන විනාශ කිරීමට සහාය වීම
- දේශීය ප්රජාවන් ඉලක්ක කරගත් දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාරවලට සහාය දීම
- ළඟා වීමට අපහසු ප්රදේශවලට ළඟා වීමට සෞඛ්ය කණ්ඩායම්වලට සහාය දීම
නැවත නැවත ඇති වන ජාතික අර්බුදයක්
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා පැතිරෙන ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාවේ දිගු කලක් තිස්සේ දරුණු හා ජීවිත නසන තර්ජනයක් ව පැවත ඇත. මෙම රෝගය දරුණු උණ රෝග ලක්ෂණ ඇති කරන අතර, බරපතල අවස්ථාවලදී කඩිනමින් ප්රතිකාර නොකළහොත් අභ්යන්තර රක්තස්රාවය හා මරණය දක්වා ඉක්මවා යා හැකිය.
ශ්රී ලංකාවේ නිවර්තන දේශගුණය හා නාගරික ඝනත්වය මදුරුවාට ප්රජනනය සඳහා අනුකූල තත්ත්ව නිර්මාණය කරන අතර, විශේෂයෙන් දැඩි වර්ෂාපාතය අතරතුරදී හා ඉන් පසුව ජල ගබඩා, ජලාපවාහන නාල හා නේවාසික ප්රදේශවල ඉවතලන භාණ්ඩවල ජලය රැඳෙන විට මෙය වඩාත් උත්සන්න වේ.
සෞඛ්ය බලධාරීන් නිරන්තරයෙන් මහජනයාට ඉල්ලා සිටින්නේ තම නිවාස අවට නිශ්චල ජලය රැඳීමට ඉඩ නොදී සහ ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගනිමින් මුලින් ම වළක්වා ගැනීමේ ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසයි.
ප්රජාවගේ දායකත්වය ලබා දෙන ලෙස ජනතාවට ඉල්ලීම
හමුදා යෙදවීම ශක්තිමත් රජයේ ප්රතිචාරයක් සංඥා කළද, ප්රජා සහභාගීත්වය අත්යවශ්ය බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත. පුරවැසියන්ට ඔවුන්ගේ අවට නිතරම පරීක්ෂා කිරීමට, වැසි ජලය රැඳිය හැකි අපද්රව්ය නිසිලෙස ඉවත් කිරීමට, හා ඔවුන්ගේ අසල්වැසි ප්රදේශ නිරීක්ෂණ කිරීමට පැමිණෙන පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් සමඟ සම්පූර්ණ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙස ආයාචනා කෙරෙමින් ඇත.
හමුදා බලකායේ සක්රීය කිරීම පිළිබිඹු කරන්නේ ඩෙංගු රෝගය සමඟ සටන් කිරීමට රෝහල් හා සායනවලින් ඔබ්බට, මදුරුවා ගෙදොරව ප්රජනය වී ව්යාප්ත වන ප්රජාවන්ට ළඟා වන, සම්බන්ධීකරණය ලද ජාතික ව්යායාමයක් අවශ්ය බව පිළිබඳ පුළුල් හඳුනා ගැනීමකි.
ශ්රී ලංකාව වර්ෂය තුළ ඉදිරියට යත්ම, ඩෙංගු වළකාගැනීම හවුල් වගකීමක් ලෙස සෑම ගෙදරකටම සළකන ලෙස බලධාරීන් බලකර සිටිනු ලැබේ; එසේ නොවුවහොත් ඉදිරි සති කිහිපය තුළ තත්ත්වය තව දුරටත් පිරිහීමට ඉඩ සලසන බව ඔවුහු අනතුරු අඟවති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.