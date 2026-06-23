Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මදුරුවන් රෝගය පාලනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව හමුදාව යොදවයි

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මදුරුවන් රෝගය පාලනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව හමුදාව යොදවයි

ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වත්ම සන්නද්ධ හමුදා බලඇණි සක්‍රිය කෙරේ

දූපත පුරා මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු රෝගය මර්දනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව හමුදා පිරිස් යොදවීමේ සුවිශේෂ පියවරක් ගෙන ඇති අතර, මෙම රෝගය පාලනය කිරීමට අධිකාරීන් දැඩි වෑයමක නිරතව සිටිති.

ඉහළ යන සාර්වජනික සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක්

සන්නද්ධ හමුදාව සම්බන්ධ කර ගැනීමේ තීරණය, රජය වත්මන් ඩෙංගු තත්ත්වය කෙතරම් බැරෑරුම් ලෙස සලකන්නේ දැයි පැහැදිලිව කියා පායි. රෝගීන් බහුල ප්‍රජාවන්හි මදුරු බෝවන ස්ථාන හඳුනා ගැනීම හා ඉවත් කිරීම ඇතුළු සාර්වජනික සෞඛ්‍ය කටයුතු ශක්තිමත් කිරීමට හමුදා භටයන් යොදා ගැනේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුකාලීනව පවතින ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය අභියෝගයක් වන ඩෙංගු රෝගය, Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටය මගින් සංක්‍රමණය වේ. අධික වර්ෂාපාත සමය තුළ හා ඉන් පසුව රැඳී පවතින ජලය, මදුරු ගහනය ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ නැංවීමට ඉවහල් වන නිසා රෝගය ව්‍යාප්ත වීමට නැඹුරු වේ.

යොදවන ලද හමුදා කණ්ඩායම් ඉටු කරන කාර්යභාරය

අවදානම් සහිත ප්‍රදේශවල පරීක්ෂණ හා පිරිසිදු කිරීමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී හමුදා ඒකක, සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් හා ප්‍රාදේශීය බලධාරීන් සමඟ එක්ව කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. එහිදී ප්‍රධාන වශයෙන් සිදු කෙරෙනු ඇති කාර්යයන් මෙසේය:

  • නේවාසික ප්‍රදේශ අවට අවහිර වූ කාණු හා ජලය රැඳී ඇති ස්ථාන පිරිසිදු කිරීම
  • ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා නිවස් නිවස් බැගින් ගොස් ප්‍රතිකාර මාර්ග ප්‍රවර්ධනය කිරීම
  • මදුරු කීටයන් බෝවන ස්ථාන හඳුනාගෙන විනාශ කිරීමේ කටයුතුවල සෞඛ්‍ය කාර්යකරුවන්ට සහාය දැක්වීම
  • සෞඛ්‍ය සම්පත් හිඟ ප්‍රදේශවල වෛද්‍ය කණ්ඩායම්වලට ආධාර කිරීම

නැවත නැවත ඇති වන ජාතික තර්ජනයක්

ශ්‍රී ලංකාව වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඩෙංගු රෝගය නැවත නැවත ව්‍යාප්ත වීමට මුහුණ දී ඇති අතර, බස්නාහිර පළාත — විශේෂයෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය — ඓතිහාසිකව ඉහළම රෝගී සංඛ්‍යාව වාර්තා කරයි. රෝගය රට පුරා සෑම වසරකම දහස් ගණනක් රෝගීන්ට බලපාන අතර, දරුණු අවස්ථාවල මරණ ද සිදු වීමත් සමඟ ජාතික සෞඛ්‍ය පද්ධතිය මත බරපතල බරක් පටවයි.

ගෘහස්ත භාජනවල, රබර් රෝදවල හෝ මල් පෝච්චිවල රැඳෙන සුළු ජල ප්‍රමාණයක් පවා මදුරු බෝවීමේ ස්ථාන බවට පත් විය හැකි නිසා, ඩෙංගු සංක්‍රමණය අවම කිරීමේදී ප්‍රජා සහභාගිත්වය අත්‍යවශ්‍ය බව සෞඛ්‍ය විශේෂඥයෝ දිගු කලක් තිස්සේ අවධාරණය කරති.

ජනතාව ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරන ලෙස නිර්දේශය

නිවස් අවට රැඳී ඇති ජලය ඉවත් කිරීමට, මදුරු විකර්ෂක භාවිත කිරීමට, ශරීරය ආවරණය වන ඇඳුම් පැළඳීමට, සහ දරුණු උණ, දැඩි හිසරදය හෝ සන්ධි වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ විට ඉක්මනින් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

හමුදා යොදවීම, රජය මෙම රෝගය ව්‍යාප්තිය ජාතික ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස සලකන බවට ඇති කැපවීම ඉස්මතු කරන අතර, තමන්ගේ ප්‍රදේශවල ක්‍රියාත්මක කෙරෙන පරීක්ෂණ හා දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාරවලට සම්පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන ලෙස ජනතාවගෙන් නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ඓතිහාසික이정표යක් සනිටුහන් කරයි — උසස් කළ කෆීර් සටන් යානය අහසට නැගේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ඓතිහාසික이정표යක් සනිටුහන් කරයි — උසස් කළ කෆීර් සටන් යානය අහසට නැගේ

ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ම උසස් කරන ලද කෆීර් සටන් යානය සාර්ථකව එහි පළමු පියාසැරිය සම්පූර්ණ කිරීමත් සමඟ, රට ස්වකීය හමුදා ගුවන් සේවා ඉතිහාසයේ සැලකිය යුතු이정표යක් කරා ළඟා…

23 Jun 2026 Discuss
ඉතා වැදගත් ආර්ථික තක්සේරුවක් සඳහා IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට සූදානම් Sinhala

ඉතා වැදගත් ආර්ථික තක්සේරුවක් සඳහා IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රගතිය තක්සේරු කිරීමට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ සමාලෝචකයින් පැමිණෙතැයි අපේක්ෂා කෙරේ ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ (IMF) තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලයේ…

23 Jun 2026 Discuss
රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් අසාමාන්‍යතා විසඳීමට ජනාධිපති දිසානායක සාමාජිකයින් 15 දෙනෙකුගෙන් යුත් කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවයි Sinhala

රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් අසාමාන්‍යතා විසඳීමට ජනාධිපති දිසානායක සාමාජිකයින් 15 දෙනෙකුගෙන් යුත් කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා, ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය අංශයේ දීර්ඝකාලීන වැටුප් විෂමතාවයන් විසඳීම සඳහා තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, ව්‍යවස්ථාවේ 33 වැනි වගන්තිය…

23 Jun 2026 Discuss