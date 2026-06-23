Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සයිබර් වංචා මර්දන මෙහෙයුමකදී ශ්‍රී ලංකාව විදේශිකයන් 231 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සයිබර් වංචා මර්දන මෙහෙයුමකදී ශ්‍රී ලංකාව විදේශිකයන් 231 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී

සංවිධිත සයිබර් වංචා මෙහෙයුමක් ඉලක්ක කරගත් පුළුල් වැටලීමකදී ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විදේශ ජාතිකයන් 231 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෑත කාලීන ඉතිහාසයේ අන්තර්ජාල වංචාවලට එරෙහිව රට තුළ ගනු ලැබූ වඩාත් සැලකිය යුතු නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පියවරක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.

විශාල පරිමාණ මෙහෙයුමකින් සයිබර් වංචා ජාලයක් හෙළිදරව් වේ

ශ්‍රී ලංකා ආරක්ෂක හමුදා විසින් සිදු කරන ලද මෙම වැටලීමෙන් සම්බන්ධීකරණය වූ සයිබර් අපරාධ කටයුතුවල නිරත වූ බව සැකපිටින් සිටින සිය ගණනක් විදේශ සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. සාමාන්‍යයෙන් රටවල් කිහිපයක් පුරා වින්දිතයන් ඉලක්ක කරගන්නා සංකීර්ණ අන්තර්ජාල වංචා ජාල සඳහා ශ්‍රී ලාංකික භූමිය මූලස්ථානයක් ලෙස යොදා ගැනීම පිළිබඳ වර්ධනාමාන උත්කණ්ඨාව මෙම මෙහෙයුම ඉස්මතු කරයි.

මෙවැනි සයිබර් වංචා සංකීර්ණ දකුණු හා අග්නිදිග ආසියාව පුරා වැඩිවැඩියෙන් කලකිරවනසුළු සංසිද්ධියක් බවට පත්ව ඇති අතර, අපරාධ සංවිධාන බොහෝ විට දිවා රාත්‍රී නොනවතා ක්‍රියාත්මක වන වංචා මෙහෙයුම් සඳහා පුද්ගලයන් බඳවා ගැනීමට හෝ ජාවාරම් කිරීමට යොමු වේ.

විදේශ ජාතිකයන් විමර්ශනයේ කේන්ද්‍රස්ථානයේ

රඳවා ගනු ලැබූ පුද්ගලයන් 231 දෙනා සියල්ලෝම විදේශ ජාතිකයන් වන නමුත්, සම්බන්ධ නිශ්චිත ජාතිකත්වයන් බලධාරීන් තවම ප්‍රසිද්ධියේ තහවුරු කර නොමැත. අපරාධ ජාලයේ සම්පූර්ණ පරිමාණය, ඒ ඇතුළු ව සාධ්‍ය වින්දිතයන් හඳුනා ගැනීම, මූල්‍ය ගලා ඒම් සහ ජාත්‍යන්තර සංවිධිත අපරාධ කණ්ඩායම් සමඟ ඇති සම්බන්ධකම් ස්ථාපිත කිරීමට විමර්ශකයන් කටයුතු කරමින් සිටිති.

සැකකරුවන් ප්‍රශ්න කිරීමට ලක් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, පුද්ගල තත්ත්වයන් සහ විමර්ශනයේ සොයාගැනීම් අනුව ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ නඩු පැවරීම හෝ පිටු දැකීම ඇතුළු සුදුසු නීතිමය කටයුතු නිර්ණය කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරයි.

පුළුල් කලාපීය ප්‍රවණතාවක කොටසක්

ආසියාවේ කොටස්වල ව්‍යාප්ත වී ඇති සයිබර් වංචා මූලස්ථාන බිඳ දැමීමේ පුළුල් කලාපීය උත්සාහයක් මධ්‍යයේ මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීමේ මෙහෙයුම සිදු වේ. එවැනි මෙහෙයුම් බොහෝ විට ප්‍රේම වංචා, ආයෝජන වංචා සහ මූල්‍ය ආයතන පිළිබඳ අනන්‍යතා සොරකම ඇතුළු වංචනික වැඩසටහන් ඇතුළත් වන අතර, ලොව පුරා වින්දිතයන්ට සැලකිය යුතු මූල්‍ය හානියක් සිදු කරයි.

අන්තර්ජාතික අපරාධ ජාල විසින් රටේ යටිතල පහසුකම් සූරාකෑම වැළැක්වීමට ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සිය අවධානය තීව්‍ර කර ඇති අතර, මෙම නවතම වැටලීම අර්ථවත් මට්ටමකින් සයිබර් අපරාධවලට එරෙහිව සටන් කිරීමේ දෘඪ කැපවීමක් ප්‍රකාශ කරයි.

අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූවන්ගේ අනන්‍යතාව, වැටලීමේ නිශ්චිත ස්ථානය සහ සම්බන්ධ වංචා කටයුතුවල ස්වභාවය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම බලධාරීන් විසින් නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සම්පූර්ණ බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ශාඛා පිහිටුවයි Sinhala

යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සම්පූර්ණ බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ශාඛා පිහිටුවයි

ශ්‍රී ලාංකික උසස් අධ්‍යාපනයේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් එක්සත් රාජධානියේ විශ්වවිද්‍යාලයක පළමු සම්පූර්ණ ශාඛා පිහිටුවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය…

23 Jun 2026 Discuss
වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි Sinhala

වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි

අද 23 වැනිදා වන විට රට පුරා වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල…

23 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියාට වධ පීඩා කළ බවට AI මගින් නිර්මිත ව්‍යාජ රූප සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියාට වධ පීඩා කළ බවට AI මගින් නිර්මිත ව්‍යාජ රූප සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටියදී වධ පීඩාවලට ලක් කළ බවට සත්‍ය යැයි කියා ගනිමින් කෘත්‍රිම බුද්ධිය මගින් නිර්මිත රූප සමාජ මාධ්‍ය…

23 Jun 2026 Discuss