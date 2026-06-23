Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ඓතිහාසික이정표යක් සනිටුහන් කරයි — උසස් කළ කෆීර් සටන් යානය අහසට නැගේ

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ඓතිහාසික이정표යක් සනිටුහන් කරයි — උසස් කළ කෆීර් සටන් යානය අහසට නැගේ

ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ම උසස් කරන ලද කෆීර් සටන් යානය සාර්ථකව එහි පළමු පියාසැරිය සම්පූර්ණ කිරීමත් සමඟ, රට ස්වකීය හමුදා ගුවන් සේවා ඉතිහාසයේ සැලකිය යුතු이정표යක් කරා ළඟා වී ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ මෙහෙයුම් හැකියාවෙහි නව පරිච්ඡේදයක ආරම්භය ද ලකුණු කෙරේ.

ශ්‍රී ලාංකික ගුවන් ශක්තියේ ඓතිහාසික මොහොතක්

නවීකරණය කරන ලද කෆීර් යානයේ සාර්ථක පරීක්ෂණ පියාසැරිය, කාලයෙන් පරණ වුවද රණ ක්ෂේත්‍රයේ ශක්‍යතාව ඔප්පු කළ සිය සටන් යානා බළකා වැඩිදියුණු කිරීමට හා පවත්වා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව දරන ප්‍රයත්නවල ඉදිරි පියවරක් සනිටුහන් කරයි. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ දිගු සේවා ඉතිහාසයක් හිමි ඊශ්‍රායල් සැලසුමේ මෙම සටන් යානාව, එහි මෙහෙයුම් කාලය දීර්ඝ කිරීමට සහ සමස්ත කාර්යසාධන හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීමට ඉලක්ක කරගත් සම්පූර්ණ උසස් කිරීමේ වැඩසටහනක් හරහා නව පණක් ලබා ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික සේවයේ කෆීර් යානාවේ පසුබිම

කෆීර් සටන් යානාව, ශ්‍රී ලංකාවේ ලිබරේෂන් ටයිගර්ස් ඔෆ් තමිල් ඊළාම් සංවිධානය සමඟ දශකයන් ගණනාවක් පුරා පැවති සන්නද්ධ ගැටුම් සමයේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කළ අතර, යුද්ධයේ අවසාන අදියරවලදී ඉතා ඵලදායී වූ ප්‍රහාර මෙහෙයුම් රාශියක් සිදු කළේය. 2009 වසරේ ගැටුම අවසන් වීමෙන් අනතුරුව, කෆීර් බළකායේ අනාගතය ගැන ආරක්ෂක කවයන් තුළ සැලකිය යුතු සාකච්ඡාවකට තුඩු දුන් අතර, යානාව විශ්‍රාම ගැන්විය යුතුද නොඑසේ නම් නවීකරණයට 투자 කළ යුතුද යන ප්‍රශ්නය ද මතු විය.

උසස් කිරීමේ වැඩසටහනක් සමඟ ඉදිරියට යාමේ තීරණය, ආරක්ෂක වියදම් වගකීමෙන් යුතුව කළමනාකරණය කරමින් විශ්වාසනීය ගුවන් සටන් හැකියාවක් පවත්වා ගැනීමේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.

උසස් කිරීමේ වැඩසටහනේ වැදගත්කම

මෙම උසස් කිරීම මඟින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට වැඩිදියුණු කරන ලද හැකියාවන් රාශියක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒවා අතරට ඇතුළත් විය හැකි කරුණු නම්:

  • තත්ත්වාවබෝධය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා නවීකරණය කරන ලද ඇවියොනික්ස් සහ කොක්පිට් පද්ධති
  • දීර්ඝ කරන ලද මෙහෙයුම් පරාසය සහ වැඩිදියුණු කළ ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාව
  • උසස් කරන ලද ආයුධ පද්ධති සහ ඉලක්ක කිරීමේ හැකියාවන්
  • යානාවේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා ශක්තිමත් කරන ලද ව්‍යුහාත්මක ස්ථාවරත්වය

ඉදිරි දිශාව

මෙලෙස නවීකරණය කරන ලද මුල්ම යානාවේ පළමු පියාසැරිය සම්පූර්ණ වීම, බළකායේ ඉතිරි යානා ද සමාන වෙනස්කම්වලට භාජනය කිරීමට මඟ සලසනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ගුවන් ස​ස​ නිල ශ්‍රී ලංකාව වැනි දූපත් ජාතියකට ක්‍රියාකාරී වේගවත් ජෙට් හැකියාවක් පවත්වා ගැනීම උපාය මාර්ගික වශයෙන් ඉතා වැදගත් බව ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කර ඇති අතර, ගුවන් ස​ස​ස​ ස​ස​ස​ සස ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ගුවන් ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ගුවන් ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ගුවන් ස​ස​ ස​ස​ ගුවන් ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ගුවන් ස​ස​ ස​ස​ ගුවන් ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ගුවන් ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ගුවන් ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ගුවන් ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ගුවන් ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ගුවන් ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​ස​ ස​

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මදුරුවන් රෝගය පාලනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව හමුදාව යොදවයි Sinhala

මදුරුවන් රෝගය පාලනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව හමුදාව යොදවයි

ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වත්ම සන්නද්ධ හමුදා බලඇණි සක්‍රිය කෙරේ දූපත පුරා මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු රෝගය මර්දනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව හමුදා පිරිස් යොදවීමේ…

23 Jun 2026 Discuss
ඉතා වැදගත් ආර්ථික තක්සේරුවක් සඳහා IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට සූදානම් Sinhala

ඉතා වැදගත් ආර්ථික තක්සේරුවක් සඳහා IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රගතිය තක්සේරු කිරීමට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ සමාලෝචකයින් පැමිණෙතැයි අපේක්ෂා කෙරේ ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ (IMF) තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලයේ…

23 Jun 2026 Discuss
රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් අසාමාන්‍යතා විසඳීමට ජනාධිපති දිසානායක සාමාජිකයින් 15 දෙනෙකුගෙන් යුත් කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවයි Sinhala

රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් අසාමාන්‍යතා විසඳීමට ජනාධිපති දිසානායක සාමාජිකයින් 15 දෙනෙකුගෙන් යුත් කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා, ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය අංශයේ දීර්ඝකාලීන වැටුප් විෂමතාවයන් විසඳීම සඳහා තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, ව්‍යවස්ථාවේ 33 වැනි වගන්තිය…

23 Jun 2026 Discuss