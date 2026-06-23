Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා-එක්සත් ජනපද සබඳතා මධ්‍යගත වන අතර ජනාධිපති දිසානායක ජ්‍යෙෂ්ඨ එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයා සමඟ හමුවෙයි

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා-එක්සත් ජනපද සබඳතා මධ්‍යගත වන අතර ජනාධිපති දිසානායක ජ්‍යෙෂ්ඨ එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයා සමඟ හමුවෙයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා බදාදා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ඉහළ මට්ටමේ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික හමුවක් පවත්වමින්, දකුණු හා මධ්‍යම ආසියානු කටයුතු පිළිබඳ එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර ලේකම් ආචාර්ය පෝල් කාපූර් මහතා සමඟ දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවල තත්ත්වය පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ඡාවක නිරත විය.

දශක හතක හවුල්කාරිත්වය අවධානයට ලක්වෙයි

මෙම හමුව, රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ආරම්භ වූ දා සිට වසර 77ක් පැරණි ශ්‍රී ලංකා-එක්සත් ජනපද සබඳතාවල ගැඹුර හා ස්ථාවරභාවය පිළිගනිමින්, දෙපාර්ශ්වයටම එම සබඳතාව පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමට අවස්ථාවක් සලසා දුණි. මෙම හවුල්කාරිත්වය කෙතරම් දුරක් දියුණු වී ඇත්දැයි ඇගයීමටත්, එහි අනාගත දිශාව සැලසුම් කිරීමටත් නිලධාරීන් මෙම අවස්ථාව හොඳින් උපයෝගී කරගත්හ.

වෙළඳ අසමතුලිතතාව හා තීරුබදු ගැටලු න්‍යාය පත්‍රය අල්ලාගනී

සාකච්ඡා මේසයට ගෙනඑන ලද ප්‍රධාන කරුණු අතර දෙරට අතර පවතින දිගුකාලීන වෙළඳ පරතරය හා තීරුබදු කටයුතු සම්බන්ධ ප්‍රශ්න විශේෂ ස්ථානයක් ගත්තේය. මෑත වසරවල මූල්‍ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව සිය ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට හා ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට දරන උත්සාහයන් හමුවේ මෙම ආර්ථික ගැටලු නව වැදගත්කමක් ලබාගෙන ඇත.

කොළඹ හා වොෂිංටනය අතර වෙළඳ සබඳතාව දැනට ලක්ෂණ කරන ව්‍යුහාත්මක අසමතුලිතතාවයන් විසඳමින් වාණිජ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම සඳහා දෙපාර්ශ්වයේම අන්‍යෝන්‍ය උනන්දුව මෙම සාකච්ඡාවලින් පිළිබිඹු විය.

පුළුල් උපායමාර්ගික වැදගත්කම

ආචාර්ය කාපූර් මහතාගේ කොළඹ සංචාරය, පුළුල් දකුණු හා මධ්‍යම ආසියානු කලාපය තුළ ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සබඳතා පවත්වාගෙන යාම කෙරෙහි එක්සත් ජනපදය දිනුම් තබන අඛණ්ඩ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි. දිසානායක පරිපාලනය සඳහා, ප්‍රධාන ගෝලීය බලවතුන් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සබඳතා සක්‍රීයව කළමනාකරණය කොට ගැඹුරු කිරීමට රජය දක්වන අභිලාෂයේ මුල් සංඥාවක් ලෙස මෙම හමුව සැලකේ.

ඉදිරි මාසවලදී වඩාත් සමබර හා අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් ප්‍රයෝජනදායක හවුල්කාරිත්වයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන දෙපාර්ශ්වයම, බදාදා සාකච්ඡාවලින් ලද ගතිවේගය මත ගොඩනැගීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මැයි මාසයේ සිලෝන් තේ අපනයනයේ ප්‍රධාන චාලක බලවේගය ලෙස තුර්කිය මතුවෙයි Sinhala

මැයි මාසයේ සිලෝන් තේ අපනයනයේ ප්‍රධාන චාලක බලවේගය ලෙස තුර්කිය මතුවෙයි

තුර්කිය ඉදිරියෙන් සිටිමින් සිලෝන් තේ අපනයනයේ ශක්තිමත් කාර්යසාධනයක් මැයි මාසය තුළ සිලෝන් තේ අපනයනය ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රමුඛ බලවේගයක් ලෙස තුර්කිය මතු වී ඇති අතර,…

23 Jun 2026 Discuss
දින 90ක් තුළ ප්‍රධාන ප්‍රතිසංස්කරණ ඉලක්ක කරන ශ්‍රී ලංකාව — නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා Sinhala

දින 90ක් තුළ ප්‍රධාන ප්‍රතිසංස්කරණ ඉලක්ක කරන ශ්‍රී ලංකාව — නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

ශ්‍රී ලංකා රජය පුළුල් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිසංස්කරණ දෙසට තීරණාත්මක පියවරක් තබා ඇති අතර, ඉදිරි දින 90 තුළ දී ප්‍රධාන නීති සම්පාදන හා ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම්…

23 Jun 2026 Discuss
කෘත්‍රිම බුද්ධිමත්කම මගින් නිර්මිත ව්‍යාජ රූප මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ඔත්තු ප්‍රධානියා රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ දී වධ හිංසාවලට ලක් වූ බව අසත්‍ය ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ Sinhala

කෘත්‍රිම බුද්ධිමත්කම මගින් නිර්මිත ව්‍යාජ රූප මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ඔත්තු ප්‍රධානියා රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ දී වධ හිංසාවලට ලක් වූ බව අසත්‍ය ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා පොලිස් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ සිටියදී වධ හිංසාවලට ලක් වූ බවට ඡායාරූප සාක්ෂි ලෙස සමාජ මාධ්‍ය හරහා කෘත්‍රිමව නිර්මිත රූප…

23 Jun 2026 Discuss