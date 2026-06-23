Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් අසාමාන්‍යතා විසඳීමට ජනාධිපති දිසානායක සාමාජිකයින් 15 දෙනෙකුගෙන් යුත් කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවයි

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් අසාමාන්‍යතා විසඳීමට ජනාධිපති දිසානායක සාමාජිකයින් 15 දෙනෙකුගෙන් යුත් කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා, ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය අංශයේ දීර්ඝකාලීන වැටුප් විෂමතාවයන් විසඳීම සඳහා තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, ව්‍යවස්ථාවේ 33 වැනි වගන්තිය යටතේ තමන්ට පැවරී ඇති බලතල භාවිත කරමින් සාමාජිකයින් 15 දෙනෙකුගෙන් යුත් වැටුප් හා විශ්‍රාම වැටුප් කොමිෂන් සභාවක් පත් කර ඇත.

රාජ්‍ය සේවකයින් බලාපොරොත්තු වූ පියවරක්

මෙම කොමිෂන් සභාව පිහිටුවීම, රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයින්ගේ වැටුප් ව්‍යුහයන් හා විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම්වල පවතින නිරන්තර විෂමතාවයන් ආමන්ත්‍රණය කිරීමට රජය සූදානම් බව පිළිබඳ ඉඟියකි. මෙය රාජ්‍ය ආණ්ඩු කිහිපයක් පුරා රාජ්‍ය සේවකයින් කලකිරීමට පත් කළ ප්‍රශ්නයකි.

සාමාජිකයින් 15 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත මෙම නව මණ්ඩලයට, රාජ්‍ය අංශය තුළ පවතින වැටුප් හා විශ්‍රාම වැටුප් රාමුවන් පරීක්ෂා කර, කාලයත් සමඟ රැඳී ඇති අසමතුලිතතාවයන් නිවැරදි කිරීමට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමේ කාර්යභාරය පවරා ඇත.

තීරණය පිටුපස ඇති ව්‍යවස්ථාමය බලය

ජනාධිපති දිසානායක මහතා, කොමිෂන් සභාව පිහිටුවීම සඳහා ව්‍යවස්ථාවේ 33 වැනි වගන්තිය යටතේ ජනාධිපති ධුරයට විශේෂයෙන් පවරා ඇති බලතල ක්‍රියාත්මක කළේය. මෙම ව්‍යවස්ථාමය විධිවිධානය භාවිත කිරීම, ඉහළම ආයතනික මට්ටමින් මෙම කාරණය විසඳීමට ආණ්ඩුව දෘඪ අධිෂ්ඨානයකින් සිටින බව ඉස්මතු කරයි.

රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් විෂමතාවයන්, රාජ්‍ය සේවකයින් අතර දිගුකලක් තිස්සේ අසතුටේ මූලාශ්‍රයක් වී ඇති අතර, වැටුප් පරිමාණ ජීවන වියදමට සමගාමීව ඉදිරියට ගොස් නැති බවත්, ඔවුන්ගේ භූමිකාවන්ට අදාළ වගකීම් නිසි ලෙස ප්‍රතිබිම්බ නොකරන බවත් බොහෝ සේවකයින් තර්ක කරයි.

කොමිෂන් සභාවෙන් අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල

වැටුප් හා විශ්‍රාම වැටුප් කොමිෂන් සභාව, රාජ්‍ය ආයතන පුරා පවතින වර්තමාන වන්දි ව්‍යුහයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ සමාලෝචනයක් සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. එහි විමර්ශනයට ලක් විය හැකි ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර අතර:

  • විවිධ රාජ්‍ය අංශ කාණ්ඩ අතර වැටුප් ශ්‍රේණිවල නොගැළපීම්
  • විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම් හා ඒවා සේවා කොන්දේසි සමඟ ගැලපීම
  • විවිධ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවල සමාන භූමිකාවන් අතර විෂමතාවයන්
  • රාජ්‍ය අංශයේ බඳවා ගැනීම් හා රඳවා ගැනීම් කෙරෙහි වැටුප් ව්‍යුහයන්ගේ පුළුල් බලපෑම

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා බලකාය සඳහා වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය අංශය ජාතික රැකියා බලකායේ සැලකිය යුතු කොටසක් රැකියාවල නිරත කරවන අතර, වැටුප් හා විශ්‍රාම වැටුප්වලට ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ ගෙනෙන ඕනෑම ක්‍රියාමාර්ගයක් පුළුල් ආර්ථික හා සමාජීය ප්‍රතිවිපාක දරයි. වැටුප් පරිමාණ යුක්තිසහගත කිරීම, රාජ්‍ය සේවකයින් අතර මනෝධෛර්යය ඉහළ නංවන අතරම, වඩාත් විනිවිද පෙනෙන හා සාධාරණ රාජ්‍ය වියදම්වලට ද දායක විය හැකිය.

කොමිෂන් සභාව පත් කිරීම, පසුගිය වසරේ මැතිවරණ සමයේ රාජ්‍ය අංශයේ සුභසාධනය සම්බන්ධ සාකච්ඡාවල ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගත් ප්‍රශ්නයකට දිසානායක ආණ්ඩුව ගෙන ඇති ප්‍රායෝගික මුල් ක්‍රියාමාර්ගයක් ලෙස සැලකේ.

කොමිෂන් සභාවේ කාල රාමුව, කොන්දේසි නිර්ණය, හා පත් කරන ලද සාමාජිකයින් 15 දෙනාගේ අනන්‍යතාවයන් සම්බන්ධ තවදුරටත් විස්තර, ජනාධිපති කාර්යාලය විසින් නියමිත කාලයකදී නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ඓතිහාසික이정표යක් සනිටුහන් කරයි — උසස් කළ කෆීර් සටන් යානය අහසට නැගේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ඓතිහාසික이정표යක් සනිටුහන් කරයි — උසස් කළ කෆීර් සටන් යානය අහසට නැගේ

ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ම උසස් කරන ලද කෆීර් සටන් යානය සාර්ථකව එහි පළමු පියාසැරිය සම්පූර්ණ කිරීමත් සමඟ, රට ස්වකීය හමුදා ගුවන් සේවා ඉතිහාසයේ සැලකිය යුතු이정표යක් කරා ළඟා…

23 Jun 2026 Discuss
මදුරුවන් රෝගය පාලනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව හමුදාව යොදවයි Sinhala

මදුරුවන් රෝගය පාලනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව හමුදාව යොදවයි

ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වත්ම සන්නද්ධ හමුදා බලඇණි සක්‍රිය කෙරේ දූපත පුරා මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු රෝගය මර්දනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව හමුදා පිරිස් යොදවීමේ…

23 Jun 2026 Discuss
ඉතා වැදගත් ආර්ථික තක්සේරුවක් සඳහා IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට සූදානම් Sinhala

ඉතා වැදගත් ආර්ථික තක්සේරුවක් සඳහා IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රගතිය තක්සේරු කිරීමට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ සමාලෝචකයින් පැමිණෙතැයි අපේක්ෂා කෙරේ ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ (IMF) තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලයේ…

23 Jun 2026 Discuss